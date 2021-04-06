Бизнес ×
  • Компанию Caterham купили японцы, но пообещали чтить британское наследие марки

Компанию Caterham купили японцы, но пообещали чтить британское наследие марки

06.04.2021 71 0 0

Одна из самых консервативных автомобильных компаний в мире — британская Caterham Cars — вошла в состав VT Holdings, крупной автодилерской сети из Японии, которая с 2009 года является официальным дистрибьютором спорткаров Caterham в этой стране.

 

Компания Caterham сама выросла из дилера: до 1973 году она продавала автомобили Lotus, а затем её основатель Грэм Неарн купил у Lotus права на выпуск снятой с производства модели Seven и начал продавать её под маркой Caterham. В 2011 году в результате финансового кризиса Caterham Cars купили малайзийские бизнесмены Тони Фернандес и Камарудин Меранун. Кризис этот был в значительной степени связан с попыткой Caterham разработать новую модель, родстер Caterham 21, — проект оказался дорогостоящим долгостроем, сильно подорвавшим финансовое здоровье компании.

Малайзийские собственники попытались сделать на базе Caterham команду Формулы-1, но та оказалась аутсайдером и не смогла заработать в гонках ни одного очка. Пустышкой оказалась и объявленная в 2012 году коллаборация Caterham и французской марки Alpine. Планировалась совместная разработка спорткара нового поколения, но в итоге свет увидело только французское купе Alpine A110, а Caterham остался без новинки и продолжил «штамповать» допотопный Seven.

После этого руководство Caterham, кажется, смирилось с тем, что ничего кроме Seven у компании не будет и стало превращать единственную модель в олдскульный фетиш для петролхедов. В прошлом году инженеры Caterham дошли практически до крайности: прикрутили к донорскому мотору Ford «головы» карбюраторов Weber, чтобы создать характерный ностальгический звук на впуске. Получившийся эрзац дебютировал на модели Super Seven 1600.

И вот в таком виде, то есть практически без всяких перспектив на фоне неумолимого тренда на электрификацию, компания продолжает жить. Прошлым летом её гендиректор Грэм Макдональд рассказывал британским СМИ, что разработку электромобилей компания сама не потянет, а покупные «зелёные» технологии пока слишком дороги, и к тому же слишком тяжёлые для Caterham, ведь машины этой марки должны быть непременно лёгкими и юркими, как завещал великий Колин Чепмен, разработчик модели Seven.

В конце марта в СМИ просочились слухи о покупке Caterham Cars своим японским партнёром VT Holdings, а сегодня об этом объявлено официально (но без суммы сделки), то есть малайзийская глава в истории британской компании закончилась, началась японская. Кадзухо Такахаши, гендиректор VT Holdings, большой фанат британского автопрома, в прошлом гонщик, пообещал защищать и развивать модель Seven на пути к неизбежному «озеленению» — как известно,

Великобритания планирует отказаться от новых машин с ДВС к 2030 году, Япония — к 2035 году. Очевидно, что модель Seven станет электромобилем, но как, когда и в каком виде, пока неизвестно. Ничего не говорит новый собственник и о планах по расширению модельного ряда или сфер деятельности Caterham — Грэм Макдональд, помнится, намекал, что компания может заняться тюнингом автомобилей других марок.

На наш взгляд, самым смелым и оптимистическим сценарием развития стало бы возрождение коллаборации с Alpine. Французская марка, как известно, недавно объявила о переходе на электромобили и начале сотрудничества с Lotus. Таким образом через посредничество Alpine могла бы получиться своеобразная петля истории, то есть Lotus опять одарил бы Caterham своей разработкой.

спортивные авто бизнес Caterham

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Бизнес Поиск, проверка и не только: обзор сервисов и программ для перекупов В 2021 году заработок перекупщика авто может с легкостью достигать 200 000 рублей в месяц. Успех профессионала авторынка во многом будет зависеть от умения пользоваться программами для перек... 129 0 0 06.04.2021
Статьи / Популярные вопросы Почему не стоит продавать автомобиль перекупщикам Перекупщики – одна из древнейших профессий автомобильного рынка. Многие недоумевают, кто же сегодня связывается с ними при продаже машины, почти все осуждают их работу, но при этом поток кли... 4561 0 1 05.04.2021
Статьи / Шины и диски Апрель – пора менять шины на летние. Или нет? Разбираемся в нюансах вместе с Toyo Tires Первый месяц весны закончился, хотя вид за окном заставляет сомневаться в том, что весна вообще добралась до средней полосы. В городах еще так-сяк, хотя снежные сугробы еще покрывают дворы и... 4511 0 3 05.04.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Цвет кабачка, 6.6 литра и полупрозрачный руль: опыт владения Pontiac Catalina 1968 года за $2000 Любить «золотые 60-е» можно независимо от возраста, и помнить ту эпоху лично для этого совсем необязательно. Ведь главное – это настроение! Элвис, Желтая подводная лодка, фильмы Серджио Леон... 147377 34 26 08.01.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, новый салон и старые дорожные повадки: первый тест Renault Duster 2 Событие, которое неизбежно должно было случиться и которого многие ждали четыре года, наконец, случилось: российское подразделение Renault официально представило новый Duster локальной сборк... 122938 32 23 15.02.2021
Тест-драйвы / Авто с пробегом Капсула-лайт: опыт владения Иж Ода с пробегом 4900 км за 20 000 рублей Многие любители автомобилей мечтают найти «капсулу времени» – машину, сохранившуюся за много лет практически без пробега в первозданном виде. Один из наших читателей обзавелся подобной «капс... 78844 29 22 18.12.2020
Обсуждаемое
87 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
65 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
Больше
Change privacy settings