Компанию Caterham купили японцы, но пообещали чтить британское наследие марки

Одна из самых консервативных автомобильных компаний в мире — британская Caterham Cars — вошла в состав VT Holdings, крупной автодилерской сети из Японии, которая с 2009 года является официальным дистрибьютором спорткаров Caterham в этой стране.

Компания Caterham сама выросла из дилера: до 1973 году она продавала автомобили Lotus, а затем её основатель Грэм Неарн купил у Lotus права на выпуск снятой с производства модели Seven и начал продавать её под маркой Caterham. В 2011 году в результате финансового кризиса Caterham Cars купили малайзийские бизнесмены Тони Фернандес и Камарудин Меранун. Кризис этот был в значительной степени связан с попыткой Caterham разработать новую модель, родстер Caterham 21, — проект оказался дорогостоящим долгостроем, сильно подорвавшим финансовое здоровье компании.

Малайзийские собственники попытались сделать на базе Caterham команду Формулы-1, но та оказалась аутсайдером и не смогла заработать в гонках ни одного очка. Пустышкой оказалась и объявленная в 2012 году коллаборация Caterham и французской марки Alpine. Планировалась совместная разработка спорткара нового поколения, но в итоге свет увидело только французское купе Alpine A110, а Caterham остался без новинки и продолжил «штамповать» допотопный Seven.

После этого руководство Caterham, кажется, смирилось с тем, что ничего кроме Seven у компании не будет и стало превращать единственную модель в олдскульный фетиш для петролхедов. В прошлом году инженеры Caterham дошли практически до крайности: прикрутили к донорскому мотору Ford «головы» карбюраторов Weber, чтобы создать характерный ностальгический звук на впуске. Получившийся эрзац дебютировал на модели Super Seven 1600.



И вот в таком виде, то есть практически без всяких перспектив на фоне неумолимого тренда на электрификацию, компания продолжает жить. Прошлым летом её гендиректор Грэм Макдональд рассказывал британским СМИ, что разработку электромобилей компания сама не потянет, а покупные «зелёные» технологии пока слишком дороги, и к тому же слишком тяжёлые для Caterham, ведь машины этой марки должны быть непременно лёгкими и юркими, как завещал великий Колин Чепмен, разработчик модели Seven.

В конце марта в СМИ просочились слухи о покупке Caterham Cars своим японским партнёром VT Holdings, а сегодня об этом объявлено официально (но без суммы сделки), то есть малайзийская глава в истории британской компании закончилась, началась японская. Кадзухо Такахаши, гендиректор VT Holdings, большой фанат британского автопрома, в прошлом гонщик, пообещал защищать и развивать модель Seven на пути к неизбежному «озеленению» — как известно,



Великобритания планирует отказаться от новых машин с ДВС к 2030 году, Япония — к 2035 году. Очевидно, что модель Seven станет электромобилем, но как, когда и в каком виде, пока неизвестно. Ничего не говорит новый собственник и о планах по расширению модельного ряда или сфер деятельности Caterham — Грэм Макдональд, помнится, намекал, что компания может заняться тюнингом автомобилей других марок.

На наш взгляд, самым смелым и оптимистическим сценарием развития стало бы возрождение коллаборации с Alpine. Французская марка, как известно, недавно объявила о переходе на электромобили и начале сотрудничества с Lotus. Таким образом через посредничество Alpine могла бы получиться своеобразная петля истории, то есть Lotus опять одарил бы Caterham своей разработкой.

