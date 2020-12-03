Ещё один авторынок «позеленеет»: Япония откажется от машин с традиционными ДВС

Многие страны продолжают вводить всё более строгие экологические нормы, особенно в этом смысле «свирепствует» Европа: здесь уже многие государства определились с датой отказа от продажи новых автомобилей, оснащённых бензиновыми и дизельными двигателями. Кроме того, с некоторых рынков исчезнут и машины с гибридными установками.



На фото: Nissan Leaf Nismo

Теперь стало известно о том, что о введении запрета на продажу новых машин с традиционными двигателями внутреннего сгорания (ДВС) задумываются в Японии. Согласно информации Kyodo News, ожидается, что власти установят соответствующее ограничение примерно в середине 2030-ых годов.

И всё же, «японская версия» запрета на продажу машин с ДВС куда более мягкая, по сравнению, к примеру, с «британской». В Стране восходящего солнца после 2035 года в продаже останутся электрокары, гибриды (вероятно, в том числе и так называемые «мягкие»), а также машины, работающие на топливных элементах (то есть водородомобили).



На фото: Toyota Prius

Эти меры призваны помочь реализовать стратегию руководства Японии, согласно которой к 2050 году в стране должны быть в полном объёме прекращены выбросы в атмосферу углекислого и иных парниковых газов. О соответствующих планах в конце прошлого месяца заявил премьер-министр Ёсихидэ Суга.

Пока что озвучены лишь предварительные планы по отказу от машин с ДВС, однако позже будет создан соответствующий полноценный законопроект. Его разработкой займется Министерство экономики, промышленности и торговли Японии. Документ сначала обсудят в экспертной группе, а после отправят на рассмотрение дальше. Ожидается, что он будет готов к концу текущего года. Тогда же, вероятно, станут известны более точные сроки вступления нововведений в силу.



На фото: Honda e

Судя по статистике ассоциации автопроизводителей Японии, на автомобили с низким или нулевым уровнем выбросов (то есть гибриды и электрокары) по итогам 2019 года, пришлось 1,51 млн экземпляров, реализованных на внутреннем рынке (их доля – 35% от общего количества купленных в прошлом году машин).

Как отмечает Reuters, многие крупные японские производители уже сейчас меняют стратегию: смещают фокус на выпуск более экологичных машин. Так, в Toyota рассчитывают на то, что к 2025 году более половины от проданных машин марки глобальном рынке придётся на электрифицированные и полностью «зелёные» автомобили. А в Honda предполагают, что на такие машины к 2030-му будет приходиться две трети от общего числа машин бренда, реализованных в мире.



Как Kolesa.ru сообщал недавно, Великобритания намерена ввести ограничение на продажу новых автомобилей с традиционными ДВС в 2030-ом, а спустя пять лет «под нож» здесь попадут и гибриды. В 2050 году будет, по сути, введён запрет на эксплуатацию машин с ДВС, так как в стране перестанут продавать всё ископаемое топливо, а значит, заправляться владельцам такого транспорта будет нечем.

