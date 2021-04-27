Бизнес ×
  • Lotus готовит новый суперкар: Emira станет последней моделью с традиционным ДВС

Lotus готовит новый суперкар: Emira станет последней моделью с традиционным ДВС

27.04.2021 65 0 0

Презентация новой модели, в основу которой ляжет новая платформа Elemental, пройдёт ближайшим летом, 6 июля.

 

Марка Lotus занимается выпуском спортивных и гоночных автомобилей. Компания была основана в 1952 году, в 1986-ом её купил американский концерн General Motors, в 1996 году контрольный пакет оказался у малайзийского концерна Perusahaan Otomobil Nasional Bhd (Proton), а осенью 2017-го большую часть (51%) акций компании Lotus Cars получил китайский концерн Geely.

По итогам 2020 года автомобили Lotus разошлись на европейском рынке тиражом в 560 экземпляров, этот результат на 1,4% меньше, чем годом ранее. За последнее десятилетие лучшим для марки был 2016-ый, когда удалось реализовать 874 спорткара, после этого показатели только падали (самым заметным оказался спад в 2019-ом – «минус» 20,5%).

В Европе продолжается ужесточение экологических норм, а Великобритания ранее определилась со сроками отказа от машин с традиционными двигателями внутреннего сгорания (к 2030 году), а также с гибридными силовыми установками (к 2035-му). Так что многие автопроизводители постепенно переходят на выпуск бензоэлектрических, а также полностью «батарейных» машин. Затронул этот процесс в том числе и Lotus.

Последним «глотком воздуха» для эпохи спорткаров Lotus с традиционными ДВС станет анонсированная сегодня новинка: компания намерена представить «двухдверку» Emira (Type 131) 6 июля 2021 года. Как пояснили в компании, название Emira на нескольких древних языках означает «командир», «лидер». С таким именем новинка без проблем «впишется» в модельный ряд, который составляют Evora, Elise и Exige.

На фото: прототип Lotus Evija

Пока что производитель опубликовал только несколько тизеров будущего суперкара. На них видны отдельные детали и не полностью показана передняя часть автомобиля с вертикально расположенной головной оптикой. Сообщается, что в дизайне будущего суперкара будут прослеживаться черты Lotus Evija – это электрическое купе, которое компания представила ещё в 2019-ом, однако, продажи автомобиля всё ещё не стартовали. Тираж гиперкара будет ограничен всего 130 экземплярами. Ожидается, что Evija оснастят четырьмя электромоторами, совокупная отдача такой установки составит 2000 л.с.

В основу новинки Lotus ляжет новая унифицированная платформа Elemental, она является базовой и предназначена для спорткаров. Отметим, всего Lotus Engineering совместно со специалистами из Geely разработала четыре архитектуры. Ещё одна «тележка» получила название Extreme, на ней создаются мощные гиперкары: первенцем должен стать уже упомянутый электромобиль Lotus Evija.

В компании пояснили, что разработанные платформы будут предлагаться в том числе сторонним компаниям. Третья «тележка» – Evolution: она предназначена для массовых моделей премиального сегмента. Вероятно, здесь подразумеваются кроссоверы (соответствующие слухи ранее уже звучали). Четвёртой архитектуре дали название E-Sports: к её созданию приложили руку инженеры Renault, так что на ней будут базироваться не только «спортэлектрокары» Лотуса, но и «зелёные» модели Alpine.

Как мы уже отмечали, новая «двухдверка» Lotus Emira окажется последней моделью бренда с традиционным двигателем внутреннего сгорания (без электрического довеска). Все машины, которые будут разработаны и представлены следом, окажутся только гибридами и электрокарами.

спортивные авто авторынок суперкары новинки бизнес Lotus

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Шины и диски Шины для SUV: Toyo в поисках идеального баланса Ни для кого не секрет, что популярность автомобилей класса SUV растет с постоянством смены сезонов года. Их количество уже превысило пятую часть автопарка легковых автомобилей, а доля в прод... 362 0 0 27.04.2021
Статьи / История Хребтовые рамы, воздушные оппозиты и дизели V12 на службе Вермахта: Tatra Второй мировой Мы уже рассказывали о военных автомобилях Ŝkoda и Praga, которые чешские заводы в годы немецкой оккупации собирали для германских сателлитов. В этой статье обратим внимание на завод Tatra и... 8276 0 11 25.04.2021
Статьи / Шины и диски И Viatti в частности… На чем поедет кроссовер летом? Времени на переобувку автомобиля в летние шины остается совсем немного. Согласно законодательным нововведениям уже с мая 2021 эксплуатация транспортных средств с шинами не по сезону будет на... 7347 0 2 23.04.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Цвет кабачка, 6.6 литра и полупрозрачный руль: опыт владения Pontiac Catalina 1968 года за $2000 Любить «золотые 60-е» можно независимо от возраста, и помнить ту эпоху лично для этого совсем необязательно. Ведь главное – это настроение! Элвис, Желтая подводная лодка, фильмы Серджио Леон... 152174 35 28 08.01.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, новый салон и старые дорожные повадки: первый тест Renault Duster 2 Событие, которое неизбежно должно было случиться и которого многие ждали четыре года, наконец, случилось: российское подразделение Renault официально представило новый Duster локальной сборк... 127810 33 24 15.02.2021
Тест-драйвы / Авто с пробегом Капсула-лайт: опыт владения Иж Ода с пробегом 4900 км за 20 000 рублей Многие любители автомобилей мечтают найти «капсулу времени» – машину, сохранившуюся за много лет практически без пробега в первозданном виде. Один из наших читателей обзавелся подобной «капс... 84476 30 23 18.12.2020
Обсуждаемое
88 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
65 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
Больше
Change privacy settings