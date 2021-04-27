Lotus готовит новый суперкар: Emira станет последней моделью с традиционным ДВС

Марка Lotus занимается выпуском спортивных и гоночных автомобилей. Компания была основана в 1952 году, в 1986-ом её купил американский концерн General Motors, в 1996 году контрольный пакет оказался у малайзийского концерна Perusahaan Otomobil Nasional Bhd (Proton), а осенью 2017-го большую часть (51%) акций компании Lotus Cars получил китайский концерн Geely.



По итогам 2020 года автомобили Lotus разошлись на европейском рынке тиражом в 560 экземпляров, этот результат на 1,4% меньше, чем годом ранее. За последнее десятилетие лучшим для марки был 2016-ый, когда удалось реализовать 874 спорткара, после этого показатели только падали (самым заметным оказался спад в 2019-ом – «минус» 20,5%).



В Европе продолжается ужесточение экологических норм, а Великобритания ранее определилась со сроками отказа от машин с традиционными двигателями внутреннего сгорания (к 2030 году), а также с гибридными силовыми установками (к 2035-му). Так что многие автопроизводители постепенно переходят на выпуск бензоэлектрических, а также полностью «батарейных» машин. Затронул этот процесс в том числе и Lotus.



Последним «глотком воздуха» для эпохи спорткаров Lotus с традиционными ДВС станет анонсированная сегодня новинка: компания намерена представить «двухдверку» Emira (Type 131) 6 июля 2021 года. Как пояснили в компании, название Emira на нескольких древних языках означает «командир», «лидер». С таким именем новинка без проблем «впишется» в модельный ряд, который составляют Evora, Elise и Exige.



На фото: прототип Lotus Evija

Пока что производитель опубликовал только несколько тизеров будущего суперкара. На них видны отдельные детали и не полностью показана передняя часть автомобиля с вертикально расположенной головной оптикой. Сообщается, что в дизайне будущего суперкара будут прослеживаться черты Lotus Evija – это электрическое купе, которое компания представила ещё в 2019-ом, однако, продажи автомобиля всё ещё не стартовали. Тираж гиперкара будет ограничен всего 130 экземплярами. Ожидается, что Evija оснастят четырьмя электромоторами, совокупная отдача такой установки составит 2000 л.с.



В основу новинки Lotus ляжет новая унифицированная платформа Elemental, она является базовой и предназначена для спорткаров. Отметим, всего Lotus Engineering совместно со специалистами из Geely разработала четыре архитектуры. Ещё одна «тележка» получила название Extreme, на ней создаются мощные гиперкары: первенцем должен стать уже упомянутый электромобиль Lotus Evija.



В компании пояснили, что разработанные платформы будут предлагаться в том числе сторонним компаниям. Третья «тележка» – Evolution: она предназначена для массовых моделей премиального сегмента. Вероятно, здесь подразумеваются кроссоверы (соответствующие слухи ранее уже звучали). Четвёртой архитектуре дали название E-Sports: к её созданию приложили руку инженеры Renault, так что на ней будут базироваться не только «спортэлектрокары» Лотуса, но и «зелёные» модели Alpine.

Как мы уже отмечали, новая «двухдверка» Lotus Emira окажется последней моделью бренда с традиционным двигателем внутреннего сгорания (без электрического довеска). Все машины, которые будут разработаны и представлены следом, окажутся только гибридами и электрокарами.

