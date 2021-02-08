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  • Lotus «подкормил» на прощание Elise и Exige: представлена серия Final Edition

Lotus «подкормил» на прощание Elise и Exige: представлена серия Final Edition

08.02.2021 66 0 0

В январе компания Lotus Cars сообщила о завершении в этом году производства всей старой модельной линейки — Elise, Exige и Evora. Сегодня родственные Elise и Exige представлены в исполнении Final Edition, и, надо отдать должное, британские специалисты не ограничились декором и подготовили для этих моделей технические апгрейды.

 

Компания Lotus находится на пороге перемен и даже обрела недавно нового руководителя, который раньше работал в компании Tesla. Вектор развития известен: Lotus готовится полностью переключиться на производство электромобилей, но до того всё-таки выпустит ещё одно семейство моделей с ДВС, которое пока известно под заводским индексом Type 131. Опытное производство Type 131 начнётся в конце этого года, и тогда же канут в Лету модели-старожилы — Elise, Exige и Evora.

Для Elise 2021-й станет двадцать пятым по счёту и последним годом производства (соплатформенный Exige дебютировал в 2000-м), то есть юбилейным. Лёгкий спорткар, у которого в основе лежит склеенный алюминиевый монокок в виде корытца, оказался настолько удачным, что был взят за основу другими производителями: на базе него созданы Tesla Roadster первого поколения, Opel Speedster, Hennessey Venom GT, Melkus 2000 и Detroit Electric SP:01. Всё они уже стали историей, а Elise ещё жив, как и Exige, который является его более энерговооружённой и драйверской версией.

Серия Final Edition — это пять модификаций (два Elise и три Exige), три из которых получили прибавку мощности. Перечислим их по возрастающей в соответствии с цифровыми индексами, которые отражают мощность в британских лошадиных силах (мощность в метрической системе чуть больше). Объединяют всю серию памятные шильдики, ретроспективная цветовая гамма, новый дизайн колёсных дисков, новое рулевое колесо со сплюснутым снизу ободом и полностью цифровой двухрежимный щиток приборов — можно выбирать между дорожным и гоночным вариантами отображения информации. Коробка передач везде — только «механика».

Lotus Elise Sport 240 Final Edition
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Lotus Elise Sport 240 Final Edition
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Lotus Elise Sport 240 Final Edition
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Lotus Elise Sport 240 Final Edition заменил модель Elise Sport 220, то есть стал на 20 британских «лошадей» мощнее. Пиковая отдача 1,8-литровой «четвёрки» с приводным нагнетателем в понятных нам величинах теперь составляет 243 л.с. и 244 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 4,5 с, максимальная скорость — 237 км/ч. В комплект входят облегчённые кованные колёса (на 0,5 кг легче, чем у Sport 220). Снаряженная масса — 922 кг, но за доплату можно установить наружные панели из углепластика, заднее стекло из поликарбоната, лёгкий литий-ионный аккумулятор и тогда масса снизится до 898 кг.

Lotus Elise Cup 250 Final Edition
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Lotus Elise Cup 250 Final Edition
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Lotus Elise Cup 250 Final Edition
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Lotus Elise Cup 250 Final Edition не получил прибавку в мощности. Здесь, как и прежде, 1,8-литровый мотор выдаёт максимальные 245 л.с. и 244 Нм. Разгон до первой «сотни» — за 4,3 с, максимальная скорость — 248 км/ч. Помимо чуть более мощного двигателя эта модель отличается от Sport 240 более развитым аэродинамическим обвесом, создающим 155 кг прижимной нагрузки на максимальной скорости, спортивными амортизаторами Bilstein и регулируемыми стабилизаторами поперечной устойчивости. Заднее стекло из поликарбоната и облегчённый аккумулятор включены в базовое оснащение, а вот за углепластик придётся доплатить.

Lotus Exige Sport 390 Final Edition
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Lotus Exige Sport 390 Final Edition
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Lotus Exige Sport 390 Final Edition
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Lotus Exige Sport 390 Final Edition заменил Exige Sport 350. Отдача 3,5-литрового компрессорного V6 повышена до 402 л.с. и 420 Нм. Разгон до 100 км/ч — за 3,8 с, максимальная скорость — 277 км/ч.

Lotus Exige Sport 420 Final Edition
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Lotus Exige Sport 420 Final Edition
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Lotus Exige Sport 420 Final Edition
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Lotus Exige Sport 420 Final Edition заменил Exige Sport 410: здесь уже 426 л.с. и 427 Нм. Разгон до 100 км/ч — за 3,4 с, максимальная скорость — 290 км/ч. К особенностям этой версии относятся также регулируемые амортизаторы Nitron, регулируемые стабилизаторы поперечной устойчивости Eibach и более мощные тормоза AP Racing с двухкомпонентными дисками.

Lotus Exige Cup 430 Final Edition
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Lotus Exige Cup 430 Final Edition
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Lotus Exige Cup 430 Final Edition
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Наконец, Lotus Exige Cup 430 Final Edition — самый мощный в гамме: 436 л.с. и 440 Нм. Разгон до 100 км/ч — за 3,3 с, максимальная скорость — 280 км/ч. «Максималка» снижена из-за более агрессивного аэродинамического обвеса, оптимизированного на трековую езду. В комплекте также углепластиковые наружные панели кузова, более острое рулевое управление, титановая система выпуска и гоночная программа работы двигателя.

Вся финальная пятёрка — отличная возможность для инвестиций со стороны автомобильных коллекционеров, они уже обрывают телефоны дилеров Lotus, тем более что компания предупредила, что тираж ограничен. Сколько именно штук будет сделано, Lotus не говорит, но известно, что совокупный тираж Elise, Exige и Evora за все годы выпуска должен составить не более 55 тысяч штук. Премьера Lotus Evora Final Edition ещё впереди.

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