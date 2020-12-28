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  • Махинатор разбушевался: Mazda MX-5 превратили в формульный болид Alfa Romeo 158/159

Махинатор разбушевался: Mazda MX-5 превратили в формульный болид Alfa Romeo 158/159

28.12.2020 258 0 0

Британец Ант Анстед из популярного гаражного телешоу «Махинаторы» (в оригинале Wheeler Dealers) выпустил кит-кар Tipo 184 по мотивам гоночного Alfa Romeo 158/159. Для сборки понадобятся не только куча времени и навыки автомеханика, но и автомобиль-донор — японская Mazda MX-5.

 

В шоу «Махинаторы», если кто не видел, два ведущих — Майк Брюэр и Ант Анстед — находят старые машины, ремонтируют их и дорабатывают, а затем продают. Майк ищет подходящие машины и запчасти, Ант работает в гараже, то есть он мастер на все руки. И вот этот мастер решил дополнительно монетизировать свою славу и предложил всем желающим кит-кар Tipo 184 по мотивам Alfa Romeo 158/159 — самого грозного болида послевоенной Формулы-1, на котором выигрывал гонки легендарный Хуан Мануэль Фанхио.

Alfa Romeo 158/159

Свою идею Ант Анстед уже обкатал на разовом проекте на базе донорского MG, а в серию решил запустить более дешёвый и простой вариант на базе Mazda MX-5 второго поколения — таких машин на вторичном рынке Европы и США навалом, подходящего для растерзания донора можно взять задарма. Набор для трансформации «японки» в болид Фанхио стоит 8499 фунтов стерлингов (850 тысяч рублей в переводе по курсу ЦБ РФ на момент публикации).

Tipo 184

От Мазды понадобятся двигатель, коробка передач, некоторые детали ходовой части и некоторые элементы управления. Кузов не нужен — его можно продать или утилизировать (соответственно для конверсии подойдёт даже битая машина). Всё остальные необходимые детали вам привезут в гараж, и несколько чудных вечеров за кручением гаек вам гарантированы.

Обратите внимание на четыре фальшивых канала в выпускном коллектора, ведь цилиндров у Tipo 184 четыре, а не восемь, как у исторического прототипа.

В кит-комплект Tipo 184 входят трубчатый силовой каркас, наружные панели красного цвета (вероятно, изготовленные из стеклопластика), кожаное сиденье, приборная доска, руль, адаптированная под узкий одноместный кузова система охлаждения двигателя, новая система выпуска, амортизационные стойки, муляжи барабанных тормозов (внутри них будут крутиться обычные дисковые), спицованные колёса, крепёж и всё что необходимо. Поставки комплектов для сборки начнутся в следующем году. Позже предложение будет расширено: появится возможность заказать уже готовые детали с машины-донора и даже купить полностью собранную Tipo 184, но во сколько обойдётся такое удовольствие, пока неизвестно.

Название Tipo 184 — это дань раннему, ещё довоенному неймингу машин Alfa Romeo: первые две цифры указывают на рабочий объём, третья — количество цилиндров. У Alfa Romeo 158/159, разработка которой началась в середине 30-х, был рядный 1,5-литровый 8-цилиндровый двигатель, выдававший в поздних версиях свыше 400 л.с. При смене индекса с 158 на 159 в 1951 году девятый цилиндр не появился, просто перечень изменений оказался велик, и это решили отразить в названии.

Эмблема Alfa Romeo в комплект деталей Tipo 184 не входит — с авторским правом в Великобритании обходятся строго, но круглая выемка на передке для эмблемы есть, так что в частном порядке восполнить пробел не составит труда.

Понятно, что ездить на Tipo 184 можно будет только на закрытых трассах и автодромах. Участники британского клуба любителей Mazda MX-5 уже обсуждают возможность проведения чемпионата на кит-карах Tipo 184 — благо недостатка в автодромах Великобритания пока не испытывает.

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