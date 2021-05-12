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  • Ещё один современный спорткар по мотивам Ferrari 250 GT SWB — на сей раз от RML Group

Ещё один современный спорткар по мотивам Ferrari 250 GT SWB — на сей раз от RML Group

12.05.2021 148 0 0

В апреле мы рассказывали о проекте купе Squalo по мотивам Ferrari 250 GT SWB от британской компании GTO Engineering, а теперь представлена похожая разработка от конкурентов — компании RML Group. Машина, получившая название RML Short Wheelbase, поступит в продажу в конце этого года.

 

В сегменте эксклюзивных автомобилей на смену репликам и рестомодам приходят сделанные с чистого листа машины с кузовами под старину. Пионером здесь можно назвать немецкую компанию RUF, которая долгие годы занималась тюнингом классических Porsche, а в 2017 году начала делать спорткары с полностью оригинальными кузовами, лишь внешне напоминающими канонический Porsche 911 поколения 964.

Британские мастерские сегодня предлагают свои интерпретации наиболее желанных раритетных машин, к которым, безусловно, относится вышедшая в 1959 году Ferrari 250 GT SWB — образец итальянского стиля и элегантности. Оригиналов осталось мало, на аукционах он стоят десятки миллионов долларов, а реплики подходят не всем из-за тесного салона и морально устаревшей технической концепции. Машина, созданная с нуля, развязывает руки инженерам и перепиливать старый кузов при этом не надо. Компания RML Group из английского города Уэллингборо (графство Нортгемптоншир) потратила три года на разработку своего купе Short Wheelbase по мотивам Ferrari 250 GT SWB и на этой неделе официально его представила.

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RML Group — это инжиниринговая компания широкого профиля, занимающаяся изготовлением гоночных автомобилей, выставочных прототипов, тюнингом, реставрацией и даже разработкой военной техники, но купе RML Short Wheelbase — новое для неё направление, которым она особенно гордится. Стиль классической Ferrari в современном углепластиковом кузове воспроизведён точно, но по габаритам он больше оригинала и позволяет разместиться в салоне людям двухметрового роста. В профиль пропорции соблюдены идеально, а вот ширина (1954 мм), на наш взгляд, избыточная.

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Двигатель — атмосферный 5,5-литровый V12 Ferrari (вероятно, серии F116/F133), выдающий максимальные 485 л.с. и 568 Нм. Коробка передач — 6-ступенчатая «механика». Ведущие колёса, разумеется, задние. Разгон до 100 км/ч занимает 4,1 с, максимальная скорость — около 300 км/ч. Информации о конфигурации подвески пока нет.

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Салон выполнен в классическом стиле, но здесь два современных кресла с электрорегулировками, современный блок микроклимата и выдвижной 7-дюймовый мультимедийный экран. Стеклоподъёмники и зеркала также снабжены электроприводом. Сухая масса RML Short Wheelbase составляет 1470 кг, то есть в полтора раза больше, чем у купе Squalo от GTO Engineering, но такова, видимо, плата за более высокий уровень комфорта.

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RML Group планирует изготовить всего 30 экземпляров купе Short Wheelbase, цены пока не объявлены — ждём полноценной премьеры ближе к концу года.

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