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  • GTO Engineering Squalo: новая британская «акула» по мотивам классического Ferrari

GTO Engineering Squalo: новая британская «акула» по мотивам классического Ferrari

25.04.2021 54 0 0

Британская компания GTO Engineering, расположенная на западе от Лондона в городке Хэр Хэтч занимается реставрацией и изготовлением реплик классических Ferrari. На днях она опубликовала изображения своего самого амбициозного проекта — купе Squalo по мотивам Ferrari 250 GT SWB, одной из самых редких и дорогих моделей Скудерии.

 

Ferrari 250, выпускавшаяся с начала 50-х и до середины 60-х годов прошлого века, имела огромное разнообразие исполнений и кузовов, но тираж каждой версии по отдельности был небольшим и редком превышал сотню экземпляров. С учётом того, что 250-я модель позиционировалась преимущественно как гоночная, до наших дней уцелели единицы, а самой дорогой версией считается GTO, стоимость которой на аукционах сегодня легко улетает за 50 млн долларов.

Реплика Ferrari 250 GT SWB от GTO Engineering

Спайдер Testa Rossa и короткобазное купе SWB в теории могут обойтись чуть дешевле, но их стоимость в любом случае исчисляется десятками миллионов, и когда хороший экземпляр всплывает на каких-нибудь торгах, среди состоятельных автомобильных коллекционеров за них начинается драка. Британская мастерская GTO Engineering, имеющая большой опыт в реставрации классических Ferrari, прекрасно понимает, что спрос на раритетные модели Скудерии намного превышает предложение, и решила это предложение расширить: её специалисты по оригинальным чертежам предлагают реплики вышеупомянутых Testa Rossa и SWB с собранными вручную моторами V12, цена одной машины составляет около миллиона долларов.

GTO Engineering Squalo

Осенью прошлого года GTO Engineering пошла ещё дальше и анонсировал проект Moderna — не реплику, не рестомод, а сделанное с чистого листа современное купе по мотивам Ferrari 250 GT SWB. Подготовка этого проекта ведётся неспешно, первые готовые экземпляры будут отгружены клиентам лишь в 2023 году, а в конце прошлой недели британцы опубликовали фотореалистичные рендеры грядущей новинки, которая теперь называется не Moderna, а Squalo, что в переводе с итальянского означает «акула».

Пропорциями Squalo повторяет классическое купе Ferrari 250 GT SWB, но воздухозаборники перед капотом исполнены в стиле версии GTO, нет металлических бамперов, на крыше — два «пузыря», а колёсные арки заняты большими колёсами на низкопрофильной резине.

Двигатель GTO Engineering Squalo

Технических подробностей пока немного. Известно, что основа кузова Squalo — это пространственный трубчатый каркас из стали, к которому крепятся алюминиевые подрамники и наружные панели из алюминия и углепластика. Масса автомобиля не будет превышать 1000 кг. Двигатель — разработанный с чистого листа, но по классическим канонам 4,0-литровый V12 с четырьмя верхними распредвалами, в пару которому снарядят сделанную на заказ механическую коробку передач. Подвеска — полностью независимая, тогда как Ferrari 250 имеют сзади неразрезной мост. У Squalo будут современные тормоза и даже электроника, но без излишеств, так как разработчики хотят сохранить дух итальянской классики.

GTO Engineering Squalo

В современной Великобритании делать спорткар по канонам 60-х, да ещё с бензиновым V12 — это смелый ход: в 2030 году в этой стране продажи новых машин с ДВС будут запрещены, но, видимо, мастера GTO Engineering хотят до этой даты успеть насладиться классическим автомобильным искусством, порадовать состоятельных петролхедов и хорошенько на них заработать. Ну а ближе к 2030 году можно будет пойти по пути AC Cars и начать снабжать эксклюзивные спорткары в ретро-стиле электромоторами и батареями — деваться некуда.

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