AC Cobra Series 4: мощный электрический родстер в классической ливрее

Британская компания AC Cars выпускает автомобили без малого 120 лет, то есть имеет очень богатую историю, но сегодня её продуктовая линейка состоит из нескольких вариаций единственной модели, чья конструкция уходит корнями в начало 50-х годов прошлого века — речь, разумеется, о спорткаре Cobra. Следуя главному тренду мирового автопрома — электрификации — AC Cars решила превратить Кобру в электромобиль, и в представленной сегодня модификации Series 4 он, наконец, соответствует ожиданиям потенциальных заказчиков. Правда, и цена соответствующая — от 168 тысяч фунтов стерлингов!

Для тех, кто не силён в автомобильной истории уточним, что Cobra — это мощная модификация родстера AC Ace, разработанная при участии легендарного американского конструктора Кэрролла Шелби, который предложил британцам адаптировать для их машины двигатели Ford V8. Выпуском Кобр и занялась в 60-х фирма Shelby American, а модель Ace прекратила существование. Таким образом имя Cobra в первую очередь ассоциируется с Shelby (при том что есть много великолепных реплик — например, от Superformance), но и AC Cars, успевшая после кризиса 80-х сменить нескольких владельцев, сегодня выпускает одноимённую модель для любителей спорткаров в классических формах.

У британской Кобры сегодня есть несколько модификаций, от вполне традиционных с джи-эмовским компрессорным 6.2 V8 (588 л.с.) до более современных с 2,3-литровой «турбочетвёркой» 2.3 Ford EcoBoost и совсем прогрессивных электрических.



Первая электрическая версия под названием Series 1 дебютировала летом этого года, она разработана при участии британской компании Falcon Electric и использует её же комплектующие. Мощность установленного спереди, но вращающего задние колёса электромотора на Series 1 составляет 230 кВт (313 л.с.). Разгон до 100 км/ч занимает 6,7 с. Ёмкость батареи — 54 кВт·ч, полного заряда хватает на 240 км пробега. Снаряженная масса — 1250 кг. Цена — 138 тысяч фунтов стерлингов. AC Cars сообщила, что выпустит всего 58 экземпляров Series 1 в честь 58-летия с начала производства модели Cobra. Всё бы ничего, но характеристики по меркам современных спорткаров получились довольно заурядными.



Сегодня же представлена новая электрическая версия Series 4. «Четвёка» в обозначении указывает не на то, что Series 2 и 3 пропущены, а на то, что это электрический эквивалент бензиновой версии AC Cobra 378 Superblower MkIV, той что с компрессорным V8. Характеристики новой «электрички» по сравнению с Series 1 заметно улучшились: мощность выросла до 460 кВт (625 л.с.), пиковый крутящий момент был 500 Нм, стал 1000 Нм. Время разгона до «сотни» сократилось до 3,8 с. Масса снизилась до 1190 кг, при том что ёмкость батарее осталась прежней — 54 кВт·ч. Каким-то чудесным образом вырос и запас хода на одной зарядке — 320 км. Снаружи электромобиль выглядит точно так же, как его бензиновые собраться.



Тираж Series 4 не лимитирован, так что хватит всем желающим, у кого есть «лишние» 168 тысяч фунтов стерлингов. Первые готовые экземпляры будут отгружены заказчикам летом следующего года.



Добавим, что Великобритания в 2030 году намерена запретить продажу машин с ДВС, так что даже самым консервативным местным фирмам, к которым помимо AC Cars относятся Caterham и Morgan, приходится разрабатывать электромобили. AC Cars, как видим, к «зелёному» будущему уже готова.

