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Superformance MKIII-R: легендарная Cobra получила современную ливрею

14.05.2020 252 0 0

Американский компания Superformance, занимающаяся производством реплик классических американских спорткаров, представила обновлённый родстер MKIII-R с весьма нетипичным оформлением кузова. В год она будет делать всего 20 экземпляров этой модели по цене от 79 900 долларов, и это без учёта силового агрегата и многочисленных опций.

 

Компания Superformance очень бережно относится к исторической достоверности своих реплик — настолько, что её Ford GT40 даже участвовал в нашумевшем фильме «Ford против Ferrari». Но с моделью MKIII-R американцы явно захотели поэкспериментировать и придумали ей нестандартный стайлинг — скрестили формы 60-х с декором конца 80-х и начала 90-х.

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В результате классический родстер получил замысловатый передний сплиттер, имитирующие диффузор рёбра под кормой, дополнительные вентиляционные прорези на боковинах, накрытые тонкими горизонтальными аэродинамическими «лезвиями». В салоне — классические короткие гоночные ковши, обитые кожей и имеющие двойную прострочку в цвет кузова. Массивный центральный тоннель также обит кожей, приборный щиток набран из циферблатов Superformance. За доплату предлагается кнопка запуска двигателя, мягкая крыша, аудиосистема, кондиционер и много чего ещё.

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Понятно, что такой аэрокит понравится не всем, но для консерваторов в арсенале Superformance полно других моделей, а этот MKIII-R наверняка заинтересует тех, кто в восторге от Eleanor из фильма «Угнать за 60 секунд» — ведь это тоже была попытка придать классическому Мустангу более современный вид, и этот киношный обвес в итоге стал поистине культовым.

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В основе MKIII-R лежит пространственная стальная рама из труб прямоугольного сечения. Подвеска — на двойных поперечных рычагах неравной длины «по кругу» с пружинами и амортизаторами Bilstein. Вентилируемые дисковые тормоза — от Wilwood, передние — с 4-поршневыми скобами (за доплату — 6-поршневые). В заднем мосту установлен самоблокирующийся дифференциал ZF. Реечный рулевой механизм оснащён оригинальным усилителем, в стандартное входят светодиодные фары и 18-дюймовые колёса American Racing.

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Что до двигателя, то его покупателю предстоит выбрать самому, но это так или иначе будет вариация на тему Ford V8, а демонстрационный экземпляр на фотографиях оснащён 7,0-литровым агрегатом 427 SR от знаменитого тюнинг-ателье Roush Performance и спарен с 5-ступенчатой МКП Tremec. Двигатель этот атмосферный, с 4-камерным карбюратором Holley, его максимальная отдача составляет 517 л.с. и 698 Нм. Этот же мотор в версии 427 R выдаёт 558 л.с. и 725 Нм, а есть ещё вариант 427 IR с электронным впрыском на 568 л.с. и 732 Нм. Комплектное шасси без мотора весит 825 кг, с мотором от Roush Performance — 1175 кг. Динамические характеристики производитель, к сожалению, не указывает.

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