Бизнес ×
  • Экология доконала: Morgan снимает легендарный 3 Wheeler с производства

Экология доконала: Morgan снимает легендарный 3 Wheeler с производства

20.11.2020 54 0 0

Британская Morgan Motor Company объявила о выпуске прощальной серии P101 модели 3 Wheeler, последние экземпляры сойдут со стапелей фабрики в Малверне в следующем году. Вместе с тем компания объявила, что некий преемник у 3 Wheeler в будущем всё же появится.

 

Компания Morgan начиналась в 10-х годах прошлого века с каретоподобных трициклов и подобные машины присутствовали в её производственное программе вплоть до 1952 года, после чего компания полностью переключилась на более традиционные и практичные четырёхколёсные модели.

О трициклах вспомнили десять лет назад, когда Morgan уже вовсю эксплуатировала имидж самой консервативной британской компании, выстругивающей из ясеня каркасы кузовов своих моделей. Новая триколка должна была привлечь наиболее эксцентричных любителей британского олдскула, и она благополучно справилась с этой задачей. Модель, получившая название 3 Wheeler, увидела свет в 2011 году и с тех пор разошлась по миру тиражом более 2500 экземпляров, что по меркам Morgan с её ручным трудом медитативных старичков превосходный результат (всего в год Morgan выпускает не более тысячи автомобилей).

Morgan 3 Wheeler получил дизайн в лучших довоенных традициях: узкие спицованные колёса, подвеска и мотор напоказ, фары в отдельных корпусах, массивная система выпуска по бортам, тесный двухместный кокпит, дистрофические козырьки вместо полноценного ветрового стекла. Контракт на поставку двигателей был заключён с американской фирмой S&S Cycle: её 2,0-литровый солидно булькающий V-twin выдаёт максимальные 83 л.с. и 140 Нм, а в качестве коробки передач используется 5-ступенчатая «механика» от Mazda. До 100 км/ч трицикл массой 525 кг разгоняется за 6 с, максимальная скорость — 185 км/ч.

В таком виде Morgan 3 Wheeler мог бы жить припеваючи до второго пришествия, тем более что компания Morgan разработала для него массу вариантов кастомизации, так что двух идентичных экземпляров, наверное, вообще не существует. Но в середине прошлого десятилетия стало окончательно ясно, что экологи взяли автопром за горло и надо что-то делать. В 2015-м Morgan анонсировала электрическую версию 3 Wheeler, но так и не смогла запустить её в производство из-за недобросовестного поставщика батарей — фирмы Frazer-Nash, которая, к слову, недавно угробила вдобавок британскую компанию Bristol Cars.

В дальнейшем усилия Morgan Motor Company были сконцентрированы на перевод основой, четырёхколёсной модельной линейки на современную платформу CX-Generation, в марте этого года дебютировал созданный на ней абсолютно новый родстер Plus Four, а 3 Wheeler всё это время выпускался без изменений. Трицикл лишь обзавёлся дефорсированной до 69 л.с. версией, отвечающей экологическим норма Euro 4 вместо изначальных Euro 3.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Увы, сделать архаичный американский движок чище невозможно, а британское ОТТС на 3 Wheeler заканчивается в следующем году. Прикручивать к 3 Wheeler новый ДВС, вероятно, нет смысла — на этой неделе стало известно, что Великобритания запретит новые машины с ДВС уже в 2030 году, а не в 2035-м, как планировалось ранее.

В общем, в своём нынешнем виде 3 Wheeler скоро прекратит существование, компания Morgan выпустит напоследок прощальную серию из 33 машин в исполнении P101 — цифра указывает на внутризаводской индекс модели 3 Wheeler в процессе её разработки.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Помимо означенный цифр на бортах прощальный 3 Wheeler получит несколько уникальных элементов: кожух на пассажирскую часть кокпита и монолитные передние колёса ради лучшей аэродинамики, контрастные чёрно-белые выхлопные трубы, дополнительные низко посаженные фары Hella.

За Morgan 3 Wheeler P101 нужно будет отдать 45 тысяч фунтов стерлингов (4,6 млн рублей в переводе по текущему курсу). Модель будет доступна в двух базовых цветах (чёрный Deep Black либо белый Satin White Silver) и в четырёх вариантах графической ливреи (Belly Tank, Dazzleship, Aviator и Race Car).

Morgan Motor Company утверждает, что после перерыва выпустит новый 3 Wheeler, но что это будет за машина и сколько продлится перерыв, не сообщила. Скорее всего, 3 Wheeler всё-таки станет электромобилем, то есть превратится в прямого конкурента американского трицикла Vanderhall Edison2.

спортивные авто авторынок бизнес Morgan Morgan 3 Wheeler

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Ремонт и обслуживание Выживший: ремонт и обслуживание Hyundai Matrix Hyundai Matrix – машина не только не самая популярная, но и не до конца всеми понятая. Что это? Очень большой хетчбэк? Очень маленький минивэн? Почему у него сбоку можно увидеть шильду Pinin... 173 0 0 19.11.2020
Статьи / Авторынок В гараже ЛДПР появился прошлогодний Aurus Senat: а Жириновского прокатят? По данным редакции Kolesa.ru, в июне 2020 года Московское городское отделение ЛДПР поставило на учёт в ГИБДД лимузин Aurus Senat 585 0 0 19.11.2020
Статьи / Тесты Тормозить или отруливать? Выбери правильные действия, чтобы не попасть в ДТП и выиграй приз! Пройдите тест из десяти вопросов о правильном управлении автомобилем, сделайте репост поста, размещённого в группе VK, или разместите сторис с результатом в Instagram, отметьте аккаунт Kole... 1243 1 19 19.11.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 10,5 тонн железа и 60 «лошадок»: тест-драйв трактора С-60 «Сталинец» Первый раз я этот трактор увидел где-то около года назад. Тогда он не был похож на трактор. В мастерской у реставраторов из Retrotruck стояли две гусеничные тележки, прикрученные к блоку кор... 148049 7 92 11.09.2020
Тест-драйвы / Тест-драйв Колесница коллективизации: тест-драйв трактора Универсал-2 40-х годов Даже небольшая поездка за рулём этого трактора произвела на меня неизгладимые впечатления. Во-первых, сначала надо «кривым стартером» запустить его мотор, во-вторых – не сломать позвоночник,... 79455 10 203 03.07.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Кожа, V6 и постоянный (!) полный привод: опыт владения Toyota Sienna 2007 года Найти минивэн на 7-8 полноценных посадочных мест, с богатейшей комплектацией, полным приводом, да который при этом не тошнит, а отлично едет – задача непростая. Toyota Sienna – один из редки... 49026 2 31 25.09.2020
Обсуждаемое
86 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
83 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings