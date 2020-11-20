Экология доконала: Morgan снимает легендарный 3 Wheeler с производства

Британская Morgan Motor Company объявила о выпуске прощальной серии P101 модели 3 Wheeler, последние экземпляры сойдут со стапелей фабрики в Малверне в следующем году. Вместе с тем компания объявила, что некий преемник у 3 Wheeler в будущем всё же появится.

Компания Morgan начиналась в 10-х годах прошлого века с каретоподобных трициклов и подобные машины присутствовали в её производственное программе вплоть до 1952 года, после чего компания полностью переключилась на более традиционные и практичные четырёхколёсные модели.

О трициклах вспомнили десять лет назад, когда Morgan уже вовсю эксплуатировала имидж самой консервативной британской компании, выстругивающей из ясеня каркасы кузовов своих моделей. Новая триколка должна была привлечь наиболее эксцентричных любителей британского олдскула, и она благополучно справилась с этой задачей. Модель, получившая название 3 Wheeler, увидела свет в 2011 году и с тех пор разошлась по миру тиражом более 2500 экземпляров, что по меркам Morgan с её ручным трудом медитативных старичков превосходный результат (всего в год Morgan выпускает не более тысячи автомобилей).



Morgan 3 Wheeler получил дизайн в лучших довоенных традициях: узкие спицованные колёса, подвеска и мотор напоказ, фары в отдельных корпусах, массивная система выпуска по бортам, тесный двухместный кокпит, дистрофические козырьки вместо полноценного ветрового стекла. Контракт на поставку двигателей был заключён с американской фирмой S&S Cycle: её 2,0-литровый солидно булькающий V-twin выдаёт максимальные 83 л.с. и 140 Нм, а в качестве коробки передач используется 5-ступенчатая «механика» от Mazda. До 100 км/ч трицикл массой 525 кг разгоняется за 6 с, максимальная скорость — 185 км/ч.



В таком виде Morgan 3 Wheeler мог бы жить припеваючи до второго пришествия, тем более что компания Morgan разработала для него массу вариантов кастомизации, так что двух идентичных экземпляров, наверное, вообще не существует. Но в середине прошлого десятилетия стало окончательно ясно, что экологи взяли автопром за горло и надо что-то делать. В 2015-м Morgan анонсировала электрическую версию 3 Wheeler, но так и не смогла запустить её в производство из-за недобросовестного поставщика батарей — фирмы Frazer-Nash, которая, к слову, недавно угробила вдобавок британскую компанию Bristol Cars.



В дальнейшем усилия Morgan Motor Company были сконцентрированы на перевод основой, четырёхколёсной модельной линейки на современную платформу CX-Generation, в марте этого года дебютировал созданный на ней абсолютно новый родстер Plus Four, а 3 Wheeler всё это время выпускался без изменений. Трицикл лишь обзавёлся дефорсированной до 69 л.с. версией, отвечающей экологическим норма Euro 4 вместо изначальных Euro 3.



1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Увы, сделать архаичный американский движок чище невозможно, а британское ОТТС на 3 Wheeler заканчивается в следующем году. Прикручивать к 3 Wheeler новый ДВС, вероятно, нет смысла — на этой неделе стало известно, что Великобритания запретит новые машины с ДВС уже в 2030 году, а не в 2035-м, как планировалось ранее.



В общем, в своём нынешнем виде 3 Wheeler скоро прекратит существование, компания Morgan выпустит напоследок прощальную серию из 33 машин в исполнении P101 — цифра указывает на внутризаводской индекс модели 3 Wheeler в процессе её разработки.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Помимо означенный цифр на бортах прощальный 3 Wheeler получит несколько уникальных элементов: кожух на пассажирскую часть кокпита и монолитные передние колёса ради лучшей аэродинамики, контрастные чёрно-белые выхлопные трубы, дополнительные низко посаженные фары Hella.



За Morgan 3 Wheeler P101 нужно будет отдать 45 тысяч фунтов стерлингов (4,6 млн рублей в переводе по текущему курсу). Модель будет доступна в двух базовых цветах (чёрный Deep Black либо белый Satin White Silver) и в четырёх вариантах графической ливреи (Belly Tank, Dazzleship, Aviator и Race Car).

Morgan Motor Company утверждает, что после перерыва выпустит новый 3 Wheeler, но что это будет за машина и сколько продлится перерыв, не сообщила. Скорее всего, 3 Wheeler всё-таки станет электромобилем, то есть превратится в прямого конкурента американского трицикла Vanderhall Edison2.