Vanderhall Navarro: электрический конкурент нового Ford Bronco

Небольшая американская компания Vanderhall Motor Works из города Прово (штат Юта) анонсировала экстремальный электрический внедорожник с множеством революционных функций. Премьера состоится в январе 2021 года.

Компанию Vanderhall основал в 2010 году Стивен Холл из американской семьи инновационных предпринимателей. С 2016 года Vanderhall занимается мелкосерийным выпуском трициклов, являющихся своеобразной альтернативой британскому Morgan 3 Wheeler. Формально продукция Vanderhall – это мотоциклы, но с автомобильными органами управления и автомобильным силовым агрегатом: бензиновые «турбочетвёрки» мощностью от 177 до 197 л.с. и 6-ступенчатый гидромеханические АКП поставляет GM (ведущие колёса – передние).

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Есть и электрическая версия трицикла Vanderhall под названием Edison2, разработанная в семейной «новой лаборатории Эдисона»: два электромотора мощностью 52 кВт каждый вращают передние колёса, батарея ёмкостью 28,8 кВт∙ч позволяет проехать 200 миль (322 км) на одной зарядке.



Вдоволь наупражнявшись с трициклами и выпустив десяток их разнообразных модификаций, Vanderhall решила заняться более крупными транспортными средствами и скоро представит четырёхколёсныё электрический внедорожник Navarro (не путать с пикапом Nissan Navara), который станет скопищем инновационных разработок и предложит покупателям некие революционные функции, которых нет у конкурентов. О чём конкретно идёт речь, пока можно только догадываться – видимо, «лаборатория Эдисона» все эти годы работала не зря.



Опубликованный на этой неделе тизер Vanderhall Navarro демонстрирует брутальный внедорожник, похожий на короткобазный новый Ford Bronco, при этом у Navarro свесы кузова отсутствуют в принципе, что позволит ему штурмовать самые крутые косогоры. Электрическая силовая установка, очевидно, обеспечит его для этого необходимой мощностью.



Новый Ford Bronco

Напомним, что Ford не планирует выпускать электрическую версию Bronco, но гибридная модификация точно появится – в 2021 году. Гибридный Jeep Wrangler 4xe уже официально представлен. В свою очередь GM готовит к дебюту полностью электрический GMC Hummer.

