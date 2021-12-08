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Планы Lamborghini: первый электрокар марки может появиться в 2027 году

08.12.2021 43 0 0

Ещё в итальянской компании, принадлежащей концерну Volkswagen, с оптимизмом смотрят на будущее машин, питающихся синтетическим топливом.

 

Lamborghini, в целом, можно назвать производителем нишевых автомобилей. По итогам прошлого года старосветские дилеры реализовали 1996 машин, что почти на 8% меньше, чем годом ранее. Судя по всему, этот спад можно объяснить последствиями пандемии коронавируса, ведь до 2020-го продажи постоянно росли с 2014 года. В текущем году показатель снова вернулся к «плюсу»: с января по октябрь клиенты купили 1981 шт., что на 17,6% больше, чем за первые десять месяцев 2020-го.

На фото: Lamborghini Aventador LP780-4 Ultimae Roadster

Стоит отметить, что сейчас у производителя есть возможность продавать на старосветском рынке бензиновые машины, однако уже довольно скоро её не станет. Дело в том, что местные эконормы продолжают ужесточаться, в некоторых странах уже через несколько лет планируют полностью запретить продажу машин с традиционными двигателями внутреннего сгорания.

В итоге и Lamborghini придётся «озелениться». Ранее в компании рассказали о планах по электрификации модельного ряда, которая пройдёт в несколько этапов. Тогда сообщалось, что финальный этап, рассчитанный на 2025-2030 годы, предполагает разработку и выпуск собственного электрического суперкара. Теперь стали известны более точные сроки появления первого электромобиля марки: по данным сайта Yahoo Finance, которому дал интервью исполнительный директор Lamborghini Стефан Винкельман, полностью «батарейную» новинку стоит ожидать в 2027-ом или 2028 году.

На фото: Lamborghini Urus

Ранее в компании отмечали, что электрокар окажется не «зелёной» версией какой-либо из имеющихся моделей, а совершенно новым в серийной линейке марки автомобилем. Информации о том, какой будет эта «батарейная» новинка, пока нет. В компании только уточнили, что «высокая производительность» моделей останется для Lamborghini на первом месте.

До электрокаров марка намерена выпустить несколько серийных гибридов. Напомним, в линейке бренда есть Sian с бензоэлектрической установкой, его компания показала пару лет назад, однако эта модель имеет ограниченный (и довольно скромный) тираж. Первый серийный гибрид итальянского бренда появится в 2023 году, предполагается, что такую «начинку» получит либо преемник Aventador, либо кроссовер Urus. В компании отметили, что к концу 2024 года все автомобили будут гибридизированы, включая наследника Huracan.

На фото: Lamborghini Huracan EVO

Ещё Стефан Винкельман уточнил, что надежда на продление срока службы машин с ДВС есть, она связана с синтетическим топливом. Напомним, совместный проект по отработке технологии промышленного производства синтетических видов климатически нейтрального топлива (eFuels), компании Porsche и Siemens Energy запустили ещё в 2020-ом. Предполагается, что его можно будет использовать в обычных двигателях без какой-либо их модификации даже после вступления в силу строгих эконорм в Европе.

В компании отметили, что текущий год станет рекордным для Lamborghini по продажам: каждый месяц дилеры марки продают больше машин, чем в предыдущем. В России у марки тоже есть свой покупатель: как мы сообщали ранее, известно, что за первые три квартала 2021 года в РФ на учёт поставили 148 новых Lamborghini. Из них 123 экземпляра пришлись на кроссоверы Urus, 13 шт. – на суперкары Aventador, 11 шт. – на Huracan и, судя по характеристикам, ещё 1 шт. – на гибридный Sian.

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