Пир во время ковида: суперкары и лакшери-модели в РФ по итогам девяти месяцев 2021 года

Мы регулярно публикуем статистику продаж новых автомобилей в России на основе данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), однако в неё не попадают лакшери-марки. Их положение на рынке позволяет оценить статистика регистраций, которую для нас подготовило аналитическое агентство «Автостат». Так вот на фоне рынка в целом, сокращающегося из-за дефицита, инфляции и падения реальных доходов населения, большинство лакшери-марок чувствуют себя прекрасно и наращивают продажи.

Статистика АЕБ — это, по сути, официальные отчёты автопроизводителей об их деятельности в РФ. Компании, не входящие в АЕБ, в статистику ассоциации не попадают, а лакшери-марки просто не хотят делиться результатами продаж в России, так как относят эти «чувствительные сведения» к коммерческой тайне. Статистика регистраций, которую собирает «Автостат», таит в себе массу интересных сведений, о чём у нас будет отдельный большой материал, а в рамках новости мы затронем лишь лакшери-марки — у них вектор развития более-менее понятный и однозначный: жизнь удалась, продажи растут. Все цифры относятся к периоду с января по сентябрь текущего года, в скобках мы даём для сравнения данные за аналогичный период 2020-го.

Aston Martin – 30 (7)

Британская марка, обожаемая Джеймсом Бондом и прочими серьёзными джентльменами, реализовала в России 22 кроссовера DBX и всего восемь спорткаров: DBS – 4 шт., DB11 – 2 шт., Vantage – 2 шт.

Aurus Senat

Aurus – 10 (4)

Десять седанов Senat за девять месяцев — довольно скромный результат продаж молодой российской лакшери-марки, но надо понимать, что львиная доля тиража, собранного в ручном режиме на мощностях НАМИ, поступила на госслужбу. В мае серийное производство Aurus Senat стартовало в Елабуге, но и конвейерные машины пока попадают на рынок в очень скромных объёмах — посмотрим, что будет в следующем году.

Bentley Bentayga

Bentley – 269 (234)



Самой востребованной моделью Bentley ожидаемо стал кроссовер Bentayga – зарегистрировано 144 экземпляра, техническое родство Bentayga с VW Touareg и другими крупными кроссоверами концерна VW, как видно, покупателей не смущает, и пока Bentayga обходит по продажам куда более самобытный Rolls-Royce Cullinan (см. ниже). Седан Continental Flying Spur менее востребован — на учёт встали 54 экземпляра, двухдверная модель Continental GT зарегистрирована в количестве 71 шт.

Ferrari F8 Spider

Ferrari – 43 (25)



Итальянских «жеребцов» на российских дорогах становится всё больше: на учёт встали 19 купе F8 Tributo и 14 открытых версий F8 Spider. У других моделей показатели скромнее — гибридное купе SF90 Stradale – 4 шт., уже снятый с производства полноприводный шутинг-брейк GTC4Lusso – 2 шт., модное купе Roma – 2 шт., купе-кабриолет Portofino – 1 шт., модель 488 (без указания типа кузова) – 1 шт.

Lamborghini Aventador SVJ

Lamborghini – 148 (126)



Итальянские «бычки» тоже в плюсе: реализовано 123 кроссовера Urus, 13 суперкаров Aventador, 11 экземпляров модели Huracan и один неидентифицированный автомобиль с 6,5-литровым мотором — скорее всего, это один из отпрысков модели Aventador: например, гибридный Sian.



Maserati – 4 (46)

Единственная лакшери-марка, сократившая поставки в РФ: на учёт встали только три кроссовера Levante и один седан Ghibli.

Rolls-Royce Cullinan

Rolls-Royce – 189 (129)



Кроссовер Cullinan стал локомотивом продаж марки Rolls-Royce – зарегистрировано 95 экземпляров. Далее следуют седан Ghost – 51 шт., купе Wraith – 24 шт., флагманский седан Phantom – 12 шт. и кабриолет Dawn – 7 шт.



Бонусом дадим ещё несколько любопытных цифр, а именно продажи американских спорткаров, которые никак нельзя назвать роскошными, но они точно имеют отношение к «празднику жизни» и их нет в статистике АЕБ, в том числе Chevrolet Camaro, который в таблицах ассоциации всё же присутствует. Дело в том, что по данным АЕБ в России с января по сентябрь не продано ни одного Camaro, а в статистике регистраций «Автостата» фигурируют 29 экземпляров — видимо их ввезли в частном порядке, в обход официального представительства GM. Также на учёт поставлены один Chevrolet Corvette, 40 купе Dodge Challenger (из них одно в версии Hellcat или более мощной) и целых 120 экземпляров Ford Mustang.

Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye Widebody

Добавим также, что очень бодро дела идут у Tesla: Илон Маск пока не сдержал обещание открыть официальное представительство Tesla в РФ, а регистрации при этом всё равно выросли в более чем в три раза — до 325 шт. против 104 шт. в январе-сентябре 2020-го. Теслы часто берут как модный гаджет, ездить на них зачастую не менее престижно, чем на куда более дорогих моделях с ДВС из лакшери-сегмента. Больше всего востребованы седаны Model 3 – на учёт встали 230 шт., далее идут большой кроссовер Model X – 53 шт., среднеразмерный кроссовер Model Y – 35 шт. и флагманский лифтбек Model S – 7 шт.

