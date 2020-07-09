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Lamborghini Sian Roadster: гибридная песня атмосферного V12 на свежем воздухе

09.07.2020 8 0 0

Первый гибридный суперкар Lamborghini получил открытую версию Roadster, которая будет выпущена тиражом 19 экземпляров. Тираж купе Sian составил 63 шт., и таким образом вместе с «родстером» он образует цифру 1963 — год основания фирмы Lamborghini.

 

Гибридное купе Sian дебютировало в сентябре прошлого года накануне Франкфуртского автосалона и стало ответом фирмы Lamborghini на современный экологический дискурс в автопроме, требующий повальной электрификации ради спасения планеты от так называемого глобального потепления. Специалисты из Сант-Агата-Болоньезе выбрали сравнительно лёгкий путь «озеленения» и превратили немолодое купе Aventador в низковольтный гибрид, то есть применили схему, типичную для массовых и относительно недорогих автомобилей.

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Но, разумеется, не обошлось без оригинальных решений: 34-сильный 48-вольтовый электромотор вживили между атмосферным V12 (6,5 л, 785 л.с.) и 7-ступенчатым «роботом» с одним сцеплениям, а вырабатываемая им при торможениях электроэнергия запасается в расположенный позади кресел водителя и единственного пассажира суперконденсатор. По сравнению с литий-ионным аккумулятором схожей мощности суперконденсатор втрое легче (гибридный модуль весит всего 34 кг), быстрее накапливает и отдаёт энергию, но эффективен только на скоростях до 130 км/ч, тогда как «максималка» Sian Roadster составялет 350 км/ч. Максимальная совокупная мощность силовой установки составляет 819 л.с., ею распоряжается простенькая система полного привода с межосевой муфтой Haldex. Первую «сотню» Roadster набирает за 2,9 с, что на 0,1 с медленнее, чем купе Sian (вероятно, сказывается бóльшая масса, значение которой производитель не приводит).

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Lamborghini не говорит, какой экологический эффект даёт гибридная схема и насколько позволяет уменьшить углеродный след, зато эффект для потребителя очевиден — электромотор в трансмиссии даёт не только кратковременную дополнительную мощность и лучшую приёмистость, но и выполняет функцию гидротрансформатора, то есть сглаживает рыки в моменты переключений передач, отчего разгон и замедления получаются более плавными, сильно облегчается маневрирование на малых скоростях.

Дефлекторы системы вентиляции для интерьера «родстера» печатаются на 3D-принтере, на них можно нанести инициалы владельца машины.

В общем, в плане техники Sian Roadster ничем не отличается от исходного купе, но выглядит чуть эффектнее благодаря отсутствию крыши и более скульптурному оформлению крышки моторного отсека с двумя карбоновыми дугами безопасности. Активные охлаждающие заслонки в корме, реагирующие на температуру выхлопных газов, на «родстере» сохранены.

Слово «родстер» в данном случае мы берём в кавычки, так как открытый Sian им, по сути, не является — настоящий родстер подразумевает классическую компоновку, а для версии Sian без крыши больше бы подошла приставка Spyder, что используется для открытых версий младшей модели Huracan. Но маркетологи по какой-то причине настояли на «родстере» — оставим это на их совести. Главное, что немногочисленные счастливые владельцы этой модели смогут насладиться чистым высокооборотным пением мотора V12, и гибридная надстройка этому никак не мешает.

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Стоимость Lamborghini Sian Roadster не названа, так как все запланированные к выпуску 19 экземпляров уже распределены по лучшим клиентам итальянской марки. Стоит ли им завидовать, вопрос философский. От себя лишь заметим, что в плане мощности Sian Roadster по сегодняшним меркам не представляет из себя ничего выдающегося: представленный на днях простонародный Dodge Challenger SRT Super Stock с олдскульным компрессорным V8 имеет всего на 1 л.с. меньше (то есть 818 л.с.) и при этом нельзя сказать, что выглядит менее круто — просто это другая, более грубая эстетика, а Sian Roadster призван покорять сердца и кошельки утончённых эстетов, хотя для них сегодня есть предложения и поинтереснее, например De Tomaso P72.

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