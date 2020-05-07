Светлое, нефильтрованное: новый Huracan Evo RWD Spyder вернул Lamborghini к жизни

Обновление линейки Huracan фирма Lamborghini начала в январе прошлого года с представления 640-сильного полноприводного купе Evo, которое снабдили полноуправляемым шасси. В феврале 2019-го дебютировал Huracan Evo Spyder с аналогичной техникой. В январе 2020-го итальянцы выкатили упрощённое заднеприводное купе Huracan Evo RWD, и вот теперь, после тягот и лишений карантина, во время которого сотрудники Lamborghini дружно шили медицинские маски, представлен открытый Huracan Evo RWD Spyder.

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Практически вся техника заднеприводного спайдера позаимствована у купе, а именно фиксированная задняя ось, пассивная пружинная подвеска, атмосферный 5,2-литровый V10 (610 л.с., 560 Нм) и 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. К особенностям помимо мягкого верха, который можно сложить на скорости до 50 км/ч за 17 с, и оптимизированной под езду без крыши аэродинамики относится более азартная настройка системы стабилизации P-TCS в режиме Sport, допускающей скольжения при разгоне и на выходе из поворота под настроенный сочный аккомпанемент выхлопа. Для дежурной езды имеется более строгий режим Strada, пресекающий на корню любую пробуксовку. Для треков есть режим Corsa, позволяющий добиться наилучшего времени на круге.



То есть для получения подлинного, нефильтрованного удовольствия при езде под открытым небом наиболее подходит именно режим Sport, но он же, судя по всему, и самый требовательный к навыкам водителя. До 100 км/ч Huracan Evo RWD Spyder разгоняется за 3,5 с, на 0,4 с дольше полноприводного собрата. Максимальная скорость — 324 км/ч. Сухая масса — 1509 кг (у полноприводного спайдера — 1542 кг).



Салон — такой же, как у прочих версий обновлённого семейства Huracan, то есть с сенсорным 8,4-дюймовым экраном на центральной консоли, который заведует большинством второстепенных функций. В виде опции предлагаются карбон-керамические тормоза и 20-дюймовые колёсные диски вместо штатных 19-дюймовых.



Добавим, что RWD-версии адресованы пуристам и опытным драйверам, а не желающим сэкономить на покупке Lambo. Любителям же высоких технологий стоит обратить внимание на Sian — первый серийный гибридный суперкар марки Lamborghini. Весь тираж этой модели, правда, уже распродан, но на «вторичке» в ближайшие пару лет можно будет урвать.



В России модель Huracan имеет очень ограниченный спрос: в прошлом году реализовано всего 7 экземпляров, тогда как кроссовер Urus разошёлся тиражом 101 шт.