Обновлённый Lamborghini Huracan Evo: мотор как у Performante

Модель первой в семействе получила полноуправляемое шасси, как у Lamborghini Aventador S.

Обновлённый спорткар Lamborghini Huracan Evo получил немало от топ-версии Performante, которая была представлена два года назад. В том числе двигатель: форсированный V10 с титановыми впускными клапанами; его объём составляет 5,2 л, мощность – 630 л.с., крутящий момент – 600 Нм. В пару к нему предлагается семиступенчатая коробка передач с двойным сцеплением LDF.

Время разгона до первой сотни у рестайлингового спорткара составляет 2,9 с, что на 0,3 с быстрее по сравнению с показателями прежнего базового купе. Максимальная скорость прежняя и равна 324 км/ч, а тормозной путь со 100 км/ч не превышает 32 м.

Схож и дизайн нового Evo и Performante: это видно по переднему сплиттеру, увеличенным воздухозаборникам и корме с двумя патрубками выпускной системы. Внешность обновили за счёт нового аэродинамического обвеса и 20-дюймовых колёсных дисков. Правда, у «посвежевшего» Huracan Evo по-прежнему нет системы активной аэродинамики ALA (Aerodinamica Lamborghini Attiva) с большим антикрылом и управляемыми заслонками.

Обновлённый Lamborghini Huracan Evo первым в семействе получил полноуправляемое шасси, как у Aventador S. Задние колёса поворачиваются на небольшой угол, что улучшает маневренность на небольшой скорости и делает лучше стабильность на высокой.

Также у спорткара новый электронный комплекс LDVI (Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata), который управляет системой стабилизации, силовым агрегатом и адаптивной подвеской. Владельцам Huracan Evo по-прежнему можно выбирать из трёх режимов езды: дорожного Strada, Sport и гоночного Corsa. Электроника способна предугадывать оптимальные настройки для следующих секунд движения на основании действий водителя.

В салоне обновлённого Huracan Evo новая центральная консоль с экраном диагональю 8,4 дюйма. Он позволяет управлять климатической системой, регулировками кресел, телеметрической системой с двумя камерами и жёстким диском, а также иными функциями машины.

Продажи рестайлингового Lamborghini Huracan Evo начнутся весной 2019 года, цена стартует с отметки 184 тыс. евро (более 14 млн рублей по актуальному курсу). В Европе за первые десять месяцев прошлого года было продано 757 экземпляров Huracan. Этот результат на 31,2% больше по сравнению с предыдущим годом. Результат бренда в целом за январь-октябрь 2018-го составил 1 414 машин, что больше на 63,5%. Вероятно обновлённый Lamborghini Huracan Evo сделает спрос на семейство ещё «бодрее».

Ранее Kolesa.ru сообщал о том, что у гоночного Lamborghini Urus будет обычный мотор. Его роль исполнит четырёхлитровая «битурбовосьмёрка» с отдачей 650 л.с. и максимальным крутящим моментом 850 Нм. У этого автомобиля перенастроенное шасси и восьмиступенчатая автоматическая коробка передач.