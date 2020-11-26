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  • Главная скрепа: наследник Lamborghini Aventador сохранит атмосферный V12

Главная скрепа: наследник Lamborghini Aventador сохранит атмосферный V12

26.11.2020 35 0 0

Флагманский суперкар Lamborghini нового поколения дебютирует в следующем году и будет иметь гибридную силовую установку. Но в её основе останется бензиновый V12, от которого не готова отказаться ни сама компания из Сант-Агата-Болоньезе, ни её фанаты.

 

В следующем году Авентадору исполнится 10 лет — довольно много по современным меркам, Ferrari обновляет свои модели чаще. Сейчас марка Lamborghini находится на выданье, так как немецкому концерну Volkswagen стало невыгодно её содержать. Подвешенное состояние не способствует творческой активности в отделе разработок, возглавляемом Маурицио Реджиани, но работа над новинками тем не менее ведётся. Технический директор в интервью журналу Car and Driver рассказал о том, каким будет преемник Авентадора — его премьера должна состояться в 2021 году.

Lamborghini Aventador SVJ

Реджиани говорит, что V12 был у Lamborghini на всём протяжении её история, и раз история продолжается, то будет жить и V12. Его даже не планируют пока оснащать турбокомпрессорами, чтобы не испортить высокообротное крещендо, услаждающее слух петролхедов. Развитие силовой установки флагманского суперкара пойдёт по пути гибридизации, который Lamborghini начала с модели Sian, дебютировавшей в прошлом году. Sian — это, напомним, спин-офф Авентадора с оригинальным дизайном и простенькой низковольтной гибридной надстройкой с суперкондерсатором вместо батареи.

Lamborghini Sian

Флагман нового поколения будет устроен куда сложнее, и Реджиани не скрывает, что его компоновка будет напоминать таковую у Ferrari SF90. Это значит что преемник Авентадора окажется plug-in гибридом с несколькими электромоторами. Атмосферный V12 будет механически связан только с задними колёсами, то есть от межосевой муфты, отбирающей мощность на переднюю ось, Lamborghini откажется. Передние колёса будут вращать электромоторы, как у Ferrari SF90, и это, по словам Реджиани, позволит вывести управляемость на новый уровень. Электрификация вдобавок позволит нивелировать недостаток тяги у атмосферного V12 на низких оборотах и сделать более комфортным передвижение на низких скоростях. Конкретные характеристики технический директор не назвал, но мы уверены, что в распоряжении флагмана будет не менее 1000 л.с.

Lamborghini Aventador SVJ Roadster

Добавим, что на актуальной версии версия SVJ суперкара Aventador 6,5-литровый V12 выдаёт 770 л.с., для гибрида Sian его отдачу повысили до 785 л.с., а на трековом монстре Essenza SCV12 этот же мотор выдаёт уже 830 л.с. До заветной «тысячи» осталось совсем немного, электромоторы могут добавить силовой установке сразу несколько сотен «лошадей».

Lamborghini Essenza SCV12

Мы не сомневаемся, что в отрыве от Volkswagen и его экологического дискурса марка Lamborghini проживёт долгую и счастливую жизнь, не теряя своих корней. Вопрос лишь в том, что будет, если подходящего покупателя не найдётся. Тогда, вероятно, марка Lamborghini останется в составе немецкого концерна и будет принудительно полностью электрифицирована, как Bentley, с которой Volkswagen расставаться пока не желает. Вряд ли такой сценарий обрадует инженеров в Сант-Агата-Болоньезе и фанатов Lamborghini.

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