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  • Lamborghini Essenza SCV12: атмосферный трековый монстр оказался мощнее гибрида Sian

Lamborghini Essenza SCV12: атмосферный трековый монстр оказался мощнее гибрида Sian

29.07.2020 30 0 0

Компания Lamborghini продолжает упражняться с вариациями на тему немолодого купе Aventador и вслед за созданным на его базе гибридом Sian выпустила трековый автомобиль Essenza SCV12, оснащённый самым мощным в истории итальянской марки V12 — 830 л.с.!

 

Дебютировавшая в 2018 году версия SVJ купе Aventador до сих пор является самым быстрым серийным автомобилем Нюрбургринга (время круга — 6 мин 44,97 с). 6,5-литровый атмосферный V12 на этом автомобиле выдаёт максимальные 770 л.с. Для гибрида Sian легендарный двигатель «подкормили» до 785 л.с., а в связке с электромотором получаются максимальные 819 л.с. В трековом же Essenza SCV12 атмосферник без всякого гибридного довеска выдаёт уже 830 л.с. — спасибо гоночным настройкам от заводской команды Lamborghini Squadra Corse и выпускной системе со сниженным сопротивлением от Capristo.

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Углепластиковый кузов для Essenza SCV12 фактически сконструирован заново с учётом требований FIA. В нём нет дополнительного трубчатого каркаса, а секвентальная 6-ступенчатая коробка передач X-trac, пришедшая на смену дорожному 7-ступенчатому «роботу», вписана в силовую структуру кузова. К ней же крепится оригинальная задняя подвеска типа пуш-род с толкающими штангами и горизонтальными амортизаторами. Привод — исключительно задний.

Гоночное аэродинамическое оперение даёт 1200 кг прижимной нагрузки на скорости 250 км/ч. Колея, судя по всему, существенно расширена и спереди и сзади. Магниевые колёса (19-дюймовые спереди, 20-дюймовые сзади) обуты в слики Pirelli, тормоза — от Brembo Motorsport. Динамические характеристики Essenza SCV12 компания Lamborghini, к сожалению, не обнародовала. Для ориентира скажем, что дорожный Aventador SVJ набирает первую «сотню» за 2,8 с, но в его распоряжении есть система полного привода с межосевой муфтой Haldex.

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Убранство салона — полностью новое, со спартанской, но очень скульптурной передней панелью и формульным штурвалом со встроенным в него щитком приборов. Пассажирское место сохранено.

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Lamborghini планирует выпустить лишь 40 экземпляров Essenza SCV12, и все они уже, разумеется, проданы, так что даже цену объявлять не было смысла. Ясно только, что цена космическая. Она включает в себя не только саму машину, но и место для её хранения в специальном ангаре при фабрике в Сант-Агата-Болоньезе — владелец может в любой момент посмотреть на свою «ласточку» через веб-камеру. Все владельцы Essenza SCV12 войдут в одноимённый закрытый клуб и будут участвовать в покатушках на лучших автодромах мира — мероприятия начнутся в 2021 году, то есть к тому времени все 40 экземпляров Essenza SCV12 будут отгружены клиентам.

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