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  • Lamborghini Huracan Sterrato: увеличенный клиренс, защищённый кузов и раллийный режим

Lamborghini Huracan Sterrato: увеличенный клиренс, защищённый кузов и раллийный режим

30.11.2022 187 0 0

Компания Lamborghini полностью рассекретила кросс-версию Sterrato суперкара Huracan. Новинка достанется не всем желающим, тираж составит 1499 экземпляров.

Sterrato (название переводится с итальянского как «грунтовая дорога») — последняя заводская модификация срендемоторного суперкара Huracan, который выпускается с 2014 года и является на данный момент младшей моделью в гамме Lamborghini. В 2024 году Huracan уступит место plug-in гибридному преемнику, ну а пока — последняя гастроль атмосферного V10 в очень необычном амплуа. Sterrato — это своеобразный ответ Lamborghini на кросс-купе 911 Dakar от Porsche, но если у Porsche 911 Dakar есть внятный исторический контекст, то Huracan Sterrato — чистая импровизация.

В виде концепта Huracan Sterrato показали ещё в 2019 году, серийная версия отличается от него всего лишь несколькими деталями: нет светодиодной «люстры» на крыше (зато сохранились рейлинги) и добавлен верхний воздухозаборник для двигателя, чтобы в него попадало меньше грязи и пыли. Пухлый пластиковый обвес по периметру не только защищает кузов, но и визуально компенсирует расширенную колею (спереди +30 мм, сзади +34 мм). Дорожный просвет увеличен на 44 мм, но его конечную величину Lamborghini не указывает. Бамперы у версии Sterrato полностью уникальные, с имитацией рёбер жёсткости в нижней части. Кроме того, усилены пороги, спереди под днищем установлена алюминиевая защита.

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Обитый алькантарой салон щедро снабжён надписями Sterrato, щиток приборов и мультимедийная система получили обновлённую графику: в частности добавлены оффроудные виртуальные приборы, показывающие углы крена, угол поворота руля, GPS-координаты и компас. Для отделки салона предлагаются 60 различных цветов, а цветов кузова — аж 350 на выбор.

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5,2-литровый V10 у Sterrato — не самый мощный в гамме, он выдаёт максимальные 610 л.с. при 8000 об/мин и 565 Нм при 6500 об/мин. Коробка передач — 7-ступенчатый «автомат» типа DCT (с двумя сцеплениями), привод — полный с муфтой Haldex, отбирающей мощность на переднюю осью, задний дифференциал дополнен механической блокировкой. До 100 км/ч Huracan Sterrato разгоняется за 3,4 с, до 200 км/ч — за 9,8 с, максимальная скорость ограничена на отметке 260 км/ч из-за шин.

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Шины — вседорожные Bridgestone Dueler A/T 002 типа Run Flat размерности 235/40 R19 спереди и 285/40 R19 сзади. Тормоза — карбон-керамические, диаметр передних дисков — 380 мм (6-поршневые суппорты), задних — 356 мм (4-поршневые суппорты). Подвеска — пружинная, на двойных поперечных рычагах «по кругу» с адаптивными амортизаторами MagneRide. Разумеется, подвеска и силовой агрегат перенастроены с прицелом на езду по плохим дорогам и лёгкому бездорожью, в ездовом меню появился режим Rally для скоростного штурма рыхлых и скользких спецучастков. Сухая масса Huracan Sterrato — 1470 кг, объём топливного бака — 80 л, объём багажника — всего 100 л.

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Цена Lamborghini Huracan Sterrato пока не объявлена, производство кросс-купе начнётся в феврале 2023 года.

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