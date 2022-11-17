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  • Porsche 911 Dakar: 170 км/ч по бездорожью, ограниченный тираж и номерная ливрея

Porsche 911 Dakar: 170 км/ч по бездорожью, ограниченный тираж и номерная ливрея

17.11.2022 278 0 0

Компания Porsche полностью рассекретила оффроудное купе 911 Dakar для любителей приключений на дикой природе. Будет выпущено всего 2500 экземпляров по цене от 222 020 евро.

 

Историческую преамбулу появления Porsche 911 Dakar мы подробно разбирали на прошлой неделе, когда компания опубликовала первую дозу фотографий необычной новинки. Здесь лишь вкратце скажем, что новое кросс-купе посвящено гоночному Porsche 953, который выиграл ралли Париж — Дакар в 1984 году. Для Porsche 911 Dakar за 26 061 евро можно заказать красочную ливрею в стиле исторического предка (опция называется Rallye Design Package), на которой имя табачного спонсора Rothmans заменено на «безвредную для здоровья» надпись Roughroads, что в переводе на русский означает «плохие дороги». Порядковый номер на боковинах может быть любым в диапазоне от 0 до 999, а не только 953, как на промо-фотографиях.

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За основу 911 Dakar взято полноприводное дорожное купе 911 Carrera 4 GTS, у которого 3,0-литровая оппозитная «битурбошестёрка» выдаёт максимальные 480 л.с. и 570 Нм. Коробка передач — 8-ступенчатый «робот» PDK с двумя сцеплениями. Дорожный просвет увеличен на 50 мм, а для езды по бездорожью кузов можно приподнять ещё на 30 мм, после чего по геометрической проходимости Porsche 911 Dakar будет не уступать «обычному внедорожнику» (точных цифр компания, к сожалению, не приводит). Доработанное шасси позволяет ехать с максимальным дорожным просветом по бездорожью на скорости до 170 км/ч! Если эту скорость превысить, подвеска автоматически вернётся в стандартное положение.

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До 100 км/ч Porsche 911 Dakar за 3,4 с, максимальная скорость ограничена на отметке 240 км/ч из-за особенностей конструкции шин Pirelli Scorpion All Terrain Plus размерности 245/45 ZR 19 спереди и 295/40 ZR 20 сзади. Эти шины имеют усиленные боковины с двухслойным каркасом и грунтозацепами, выдерживают экстремальные нагрузки и устойчивы к порезам, но если желания штурмовать бездорожье нет, то 911 Dakar можно заказать с дорожными шинами Pirelli P Zero, у которых, правда, тоже будут усиленные боковины.

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В стандартное оснащение Porsche 911 Dakar также входят полноуправляемое шасси, активные стабилизаторы поперечной устойчивости и два уникальных ездовых режима — Rallye (для быстрой езды по грунтовым дорогам и рыхлым грунтам) и Offroad (активирует максимальный дорожный просвет и обеспечивает максимальную тягу на бездорожье). Подвеска 911 Dakar настраивалась не только в полях, но и на Нюрбургринге, так что и при езде по асфальту кросс-купе подарит владельцу массу удовольствия.

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Внешние особенности Porsche 911 Dakar — это уникальные бамперы (передний снабжён защитным решётками для воздуховодов), пластиковый обвес с защитными накладками из нержавеющей стали по нижнему периметру кузова, расширенные колёсные арки, фиксированный углепластиковый спойлера на корме, массивные буксирные проушины спереди и сзади, 12-вольтовая розетка на крыше. Последняя нужна под установку опционального экспедиционного багажника с интегрированной в него светодиодной «люстрой». Багажник рассчитан на нагрузку в 42 кг, для него предлагаются «заводские» канистры для топлива и воды, доски-подкладки для колёс на случай застревания, складная лопата и палатка.

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Салон у Porsche 911 Dakar практически стандартный, но без задних мест. Передние кресла имеют лёгкий углепластиковый каркас и развитую боковую поддержу. За доплату предлагается пакет Rallye Sport с 6-точечными ремнями безопасности, полукаркасом безопасности и огнетушителем.

Снаряженная масса Porsche 911 Dakar в стандартной комплектации — 1605 кг, это всего на 10 кг больше, чем у исходного купе 911 Carrera 4 GTS. Такой результат достигнут в том числе благодаря облегчённому, более тонкому остеклению и облегчённому аккумулятору.

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Версия Dakar уже доступна для заказов. Разберут быстро, если уже не разобрали. Тираж 2500 экземпляров — это больше, чем изначально было запланировано, но дилеры Porsche со всех концов мира умоляли компанию сделать таких машин побольше, так как от клиентов нет отбоя. В общем, не исключено, что будет «допечатка» или какая-нибудь новая кросс-версия в том же духе.

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