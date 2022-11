Porsche 911 Dakar: 170 км/ч по бездорожью, ограниченный тираж и номерная ливрея

Историческую преамбулу появления Porsche 911 Dakar мы подробно разбирали на прошлой неделе, когда компания опубликовала первую дозу фотографий необычной новинки. Здесь лишь вкратце скажем, что новое кросс-купе посвящено гоночному Porsche 953, который выиграл ралли Париж — Дакар в 1984 году. Для Porsche 911 Dakar за 26 061 евро можно заказать красочную ливрею в стиле исторического предка (опция называется Rallye Design Package), на которой имя табачного спонсора Rothmans заменено на «безвредную для здоровья» надпись Roughroads, что в переводе на русский означает «плохие дороги». Порядковый номер на боковинах может быть любым в диапазоне от 0 до 999, а не только 953, как на промо-фотографиях.

За основу 911 Dakar взято полноприводное дорожное купе 911 Carrera 4 GTS, у которого 3,0-литровая оппозитная «битурбошестёрка» выдаёт максимальные 480 л.с. и 570 Нм. Коробка передач — 8-ступенчатый «робот» PDK с двумя сцеплениями. Дорожный просвет увеличен на 50 мм, а для езды по бездорожью кузов можно приподнять ещё на 30 мм, после чего по геометрической проходимости Porsche 911 Dakar будет не уступать «обычному внедорожнику» (точных цифр компания, к сожалению, не приводит). Доработанное шасси позволяет ехать с максимальным дорожным просветом по бездорожью на скорости до 170 км/ч! Если эту скорость превысить, подвеска автоматически вернётся в стандартное положение.



До 100 км/ч Porsche 911 Dakar за 3,4 с, максимальная скорость ограничена на отметке 240 км/ч из-за особенностей конструкции шин Pirelli Scorpion All Terrain Plus размерности 245/45 ZR 19 спереди и 295/40 ZR 20 сзади. Эти шины имеют усиленные боковины с двухслойным каркасом и грунтозацепами, выдерживают экстремальные нагрузки и устойчивы к порезам, но если желания штурмовать бездорожье нет, то 911 Dakar можно заказать с дорожными шинами Pirelli P Zero, у которых, правда, тоже будут усиленные боковины.



В стандартное оснащение Porsche 911 Dakar также входят полноуправляемое шасси, активные стабилизаторы поперечной устойчивости и два уникальных ездовых режима — Rallye (для быстрой езды по грунтовым дорогам и рыхлым грунтам) и Offroad (активирует максимальный дорожный просвет и обеспечивает максимальную тягу на бездорожье). Подвеска 911 Dakar настраивалась не только в полях, но и на Нюрбургринге, так что и при езде по асфальту кросс-купе подарит владельцу массу удовольствия.



Внешние особенности Porsche 911 Dakar — это уникальные бамперы (передний снабжён защитным решётками для воздуховодов), пластиковый обвес с защитными накладками из нержавеющей стали по нижнему периметру кузова, расширенные колёсные арки, фиксированный углепластиковый спойлера на корме, массивные буксирные проушины спереди и сзади, 12-вольтовая розетка на крыше. Последняя нужна под установку опционального экспедиционного багажника с интегрированной в него светодиодной «люстрой». Багажник рассчитан на нагрузку в 42 кг, для него предлагаются «заводские» канистры для топлива и воды, доски-подкладки для колёс на случай застревания, складная лопата и палатка.



Салон у Porsche 911 Dakar практически стандартный, но без задних мест. Передние кресла имеют лёгкий углепластиковый каркас и развитую боковую поддержу. За доплату предлагается пакет Rallye Sport с 6-точечными ремнями безопасности, полукаркасом безопасности и огнетушителем.



Снаряженная масса Porsche 911 Dakar в стандартной комплектации — 1605 кг, это всего на 10 кг больше, чем у исходного купе 911 Carrera 4 GTS. Такой результат достигнут в том числе благодаря облегчённому, более тонкому остеклению и облегчённому аккумулятору.

Версия Dakar уже доступна для заказов. Разберут быстро, если уже не разобрали. Тираж 2500 экземпляров — это больше, чем изначально было запланировано, но дилеры Porsche со всех концов мира умоляли компанию сделать таких машин побольше, так как от клиентов нет отбоя. В общем, не исключено, что будет «допечатка» или какая-нибудь новая кросс-версия в том же духе.