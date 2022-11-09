Только хардкор: оффроудный Porsche 911 Dakar готовится к премьере, первые фото

Компания Porsche завершила очередной проект-долгострой и уже на следующей неделе представит кросс-купе 911 Dakar. На нём можно будет смело штурмовать раллийные спецучастки, при этом новинка будет легализована для дорог общего пользования и станет, вероятно, самым универсальным и всепогодным Porsche 911 за всю историю модели.

Компания Porsche дважды побеждала в Дакаре (так сегодня называют легендарное ралли-марафон Париж — Дакар, просто точки старта и финиша у него теперь не обязательно находятся именно в Париже и Дакаре): в 1984 и 1986 годах. Первая победа была завоёвана на модифицированном купе 911, получившем индекс 953, вторая — на спроектированном с нуля, но стилизованном под 911 суперкаре 959.

Porsche 953 и Porsche 959 1 / 2 Porsche 953 и Porsche 959 2 / 2

Свежеиспечённый Porsche 911 Dakar можно считать идейным наследником как Porsche 953, так и Porsche 959, но в пресс-релизе упомянута только победа в Дакаре 1984 года, то есть Porsche 911 Dakar официально связан именно с Porsche 953, а не Porsche 959, что логично с точки зрения генеалогии модели 911. Другое дело, у Porsche 953 дорожной, «гражданской» версии не было, а у Porsche 959 была. Porsche 911 Dakar изначально проектировался как «гражданская» модель, так что его связь с моделью 959, на наш взгляд, тоже очевидна.



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У Porsche 911 прежде не было оффроудной версии для простых покупателей, хотя компания не раз порывалась такую машину сделать, создала несколько прототипов в разных поколениях, но не решилась запустить их в серию. Между тем в последние годы мода на оффроудные Porsche 911 набирает обороты, их предлагают тюнинг-ателье и маленькие частные компании, самые заметные проекты в этом жанре — Syberia RS, Ruf Rodeo и Marc Philipp Gemballa Marsien. В общем, стало ясно, что созрела отдельная прибыльная ниша и компания Porsche, наконец, сама решила в ней обосноваться.



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Первые шпионские снимки заводского оффроудного Porsche 911 появились в Сети ещё в прошлом году, но только теперь разработка машины завершена, её представят 16 ноября в рамках автосалона в Лос-Анджелесе. Прежде ожидалось, что новинку назовут 911 Safari в духе одноимённого концепта 2012 года, однако выбранное имя 911 Dakar идейно более точное.



Вальтер Рёрль, легендарный раллийный гонщик, ныне посол бренда Porsche, принимал активное участие в доводке шасси 911 Dakar.

Сегодняшний пресс-релиз от Porsche не сообщает никаких технических деталей о 911 Dakar, а рассказывает лишь о суровой программе испытаний этой модели: её гоняли на гравийном полигоне Château de Lastours на юге Франции (здесь тренируются многие участники ралли Дакар), в раскалённых песках Дубая и Марокко, на ледяном полигоне в шведском Арьеплуге и, конечно, на легендарном Нюрбургринге.



В общем, можно ожидать, что Porsche 911 Dakar будет кроссовером в самом лучшем смысле этого слова, получит заметно модифицированную по сравнению с другими версиями 911 подвеску, металлическую защиту днища и уникальные настройки ездовой электроники. Конечно, мы рассчитываем на полный привод и турбомотор, а цена, возможно, будет самой высокой в гамме 911. Состоятельные поклонники Porsche уже обрывают телефоны дилерам, требуя забронировать им экземпляр 911 Dakar за любые деньги.



Добавим, что у Lamborghini готов похожий проект: в декабре состоится премьера кросс-купе Huracan Sterrato.

