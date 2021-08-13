Марсианские хроники: Gemballa GmbH выиграла суд за имя у сына Уве Гембаллы

Немецкий предприниматель Уве Гембалла основал своё тюнинг-ателье в 1981 году, тогда оно называлось G-Topline Automobiltechnik, но объём переделок донорских машин Mercedes-Benz, Porsche и Volkswagen был таким большим, что их производители запретили использовать свои логотипы, и тогда Уве пришлось переименовать компанию в Gemballa и зарегистрировать её как полноценного автопроизводителя.

Gemballa прославилась прежде всего как экстремальный тюнер моделей Porsche, за два десятка лет её бизнес стал международным, но в 2010 году случилось несчастье: во время деловой поездки в ЮАР Уве Гембалла был убит. После этого компания и права на товарный знак Gemballa перешли в собственность сторонним инвесторам во главе со Штеффеном Корбахом, который сейчас и управляет Gemballa GmbH.

Юный Марк Филипп Гембалла на фоне одного из творений своего отца Уве Гембаллы (снимок 1997 года).

Между тем подросший сын Уве Гембаллы — Марк Филипп Гембалла (ему сейчас 27 лет) — в 2020 году основал собственную одноимённую фирму, которую позиционировал как продолжающую дело своего отца. Штеффен Корбах решил, что двум Гембаллам на рынке не место и подал в суд на Marc Philipp Gemballa GmbH, утверждая, что эта компания занимается мошенничеством и незаконно использует товарный знак.



Марк Филипп Гембалла на фоне кросс-купе Marsien.

На этой неделе Gemballa GmbH выпустила пресс-релиз о том, что выиграла два суда у Marc Philipp Gemballa GmbH. Сначала Окружной суд Штутгарта назвал Gemballa GmbH единственным законным владельцем марки Gemballa и запретил Гембалле-младшему использовать её для своей компании, указав, что за неисполнение этого решения ему грозит штраф в размере 250 тысяч евро либо арест.



Марк Филипп подал апелляцию в Кёльнский областной суд, но и здесь проиграл: прежнее судебное решение осталось в силе, а Марк Филипп был оштрафован на несколько тысяч евро. Добавим, что в автоиндустрии такие тяжбы не редкость — достаточно вспомнить выгнанного из собственной компании Августа Хорьха и тяжбу вокруг испанской марки Hispano Suiza.

Решение напрашивается довольно простое: Марку Филиппу нужно редуцировать название своей компании до аббревиатуры MPG и продолжать работу. Его дебютная модель Marsien (название переводится как «марсианин») дебютировала в июле этого года и была встречена публикой и прессой с большим энтузиазмом, так что потенциал у компании хороший.



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Marsien — это попытка современного переосмысления Porsche 959, одного из самых известных суперкаров 80-х, который создавался с прицелом на раллийную группу В и выиграл в 1986 году марафон Париж-Дакар. Marsien, как и Porsche 959, имеет регулируемую подвеску. Диапазон изменения дорожного просвета — от 120 до 250 мм. В качестве автомобиля-донора используется современный Porsche 911 Turbo S, но все наружные кузовные панели новые, выполненные из углепластика и вольно цитирующие по форме Porsche 959. В салоне — новый высокий центральный тоннель в духе Porsche Carrera GT, новые лёгкие кресла-ковши и щедрая отделка замшей и углепластком.



Marsien

Стоковая подвеска Porsche 911 Turbo S на Marsien заменена кастомной на компонентах KW Automotive, она рассчитана на езду как по асфальту, так и по бездорожью. Стоковый двигатель форсирован знаменитым тюнинг-ателье Ruf: отдача выросла с 650 л.с. и 800 Нм до 750 л.с. и 930 Нм, а в виде опции предлагается повышение мощности до 830 л.с. До 100 км/ч Marsien разгоняется за 2,6 с, максимальная скорость — 330 км/ч.



Марк Филипп Гембалла планирует выпустить всего 40 экземпляров Marsien стоимостью 495 тысяч евро каждый.

Эскизы гиперкара Gemballa и кросс-купе Avalanche 4х4. 1 / 2 Эскизы гиперкара Gemballa и кросс-купе Avalanche 4х4. 2 / 2

Что до компании Gemballa GmbH, то она ничего особенного за последние годы не выпустила и продолжает зарабатывать на дежурном тюнинге моделей Porsche, причём не самых свежих, а прошлых поколений. Однако амбиции простираются дальше этого: в 2019 году компания анонсировала полностью оригинальный среднемоторный гиперкар, который обещает представить в 2022 году, а в 2020 году опубликовала эскизы кросс-купе Avalanche 4х4 на базе Porsche 911 поколения 991 — по сути, это прямой конкурент Marsien. Премьера Avalanche 4х4 тоже вроде как не за горами, ждём очные и заочные дуэли между ним и Marsien.

