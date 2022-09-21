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  • Lamborghini показала внедорожную версию Huracan Sterrato на новых фото и видео

Lamborghini показала внедорожную версию Huracan Sterrato на новых фото и видео

21.09.2022 85 0 0

Итальянский производитель по-прежнему не назвал дату презентации новой модификации спорткара. Не исключено, что её покажут в рамках Парижского автосалона в октябре текущего года.

 

Компания Lamborghini начала выпускать Huracan в 2014 году, рестайлинг эта модель пережила в 2019-ом. Согласно информации сайта Carsalesbase, на европейском рынке пиковым для спорткара стал 2018 год: тогда дилеры продали 798 экземпляров. По итогам прошлого года результат составил 585 машин (на 15,4% больше, чем в «ковидном» 2020-ом). За первые семь месяцев текущего года клиенты купили 600 единиц, что на 53,5% больше, чем за январь-июль 2021-го.

Как стало известно ранее, прямого наследника у Lamborghini Huracan не будет: по плану производителя, в 2024 году модель обретёт замену в виде гибридного преемника. При этом ранее в компании пообещали, что до конца жизненного цикла у нынешнего спорткара появится пара версий. Одной из них стала Tecnica, которая была рассекречена ещё в апреле этого года. А вторую, под названием Sterrato, сейчас готовят к дебюту.

На фото: прототип Lamborghini Huracan Sterrato

Lamborghini публиковала снимки и видео прототипа Huracan Sterrato в маскировке ещё в конце июля текущего года. Теперь появились ещё порция фотографий и новый ролик под тем же названием – «Beyond The Concrete» (его можно перевести с английского как «за пределами асфальта»). Внедорожная версия Huracan, очевидно, многое позаимствует у концепта, который был представлен летом 2019 года (в том числе прибавку к названию – Sterrato, что в переводе с итальянского означает «немощёный», «грунтовой»).

В новом видео зрителям предлагается сравнить силу скольжения Sterrato по песку с движением парусной доски, которая рассекает волны. Кроме того, мы можем увидеть и другие изменения версии в маскировке преимущественно синего цвета: к примеру, багажник на крыше, а также иные (по сравнению с прототипом в оранжевом камуфляже) легкосплавные колёсные диски чёрного цвета.

При этом у автомобиля по-прежнему остались массивные расширители колёсных арок из некрашеного пластика, дополнительное освещение на передней части спорткара, другой диффузор и видоизменённый воздухозаборник, расположенный на задней части крыши. У новой версии спорткара будет увеличенный дорожный просвет. Ожидается, что для модели с прибавкой Sterrato предусмотрели в том числе защиту днища, так как эта версия предназначена для езды в том числе вне асфальтированных дорог.

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Пока что в компании не рассказали о «начинке» Lamborghini Huracan Sterrato. По предварительным данным, она останется без изменений. Напомним, спорткар оснащается «атмосферником» V10 объёмом 5,2 литра, который выдаёт 610 л.с. мощности. При этом у версий Evo, STO и Tecnica он форсирован до 640 л.с. Вероятно, у варианта Sterrato будет 640-сильный мотор, работающий в паре с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями, и полный привод.

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Итальянский производитель пока не называет дату презентации новой модификации Huracan. Не исключено, что её покажут в рамках Парижского автосалона, который пройдёт в октябре текущего года. Ожидается, что вариант с прибавкой Sterrato будет выпущен лимитированным тиражом.

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