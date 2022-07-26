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  • За пределы асфальта: Lamborghini готовит внедорожную версию Huracan Sterrato

За пределы асфальта: Lamborghini готовит внедорожную версию Huracan Sterrato

26.07.2022 245 0 0

Судя по новым тизерам, «кроссоверное» исполнение модели многое позаимствует у концепта, представленного в 2019 году.

 

Выпуск Lamborghini Huracan стартовал в 2014 году, а обновление эта модель пережила в 2019-ом. Судя по статистике Carsalesbase, пиковым для этого спорткара на европейском рынке стал 2018 год, когда дилеры реализовали 798 экземпляров. В прошлом году результат составил 585 машин, что на 15,4% больше, чем в «ковидном» 2020-ом. За первую треть текущего года клиенты купили 301 суперкар, что на 44% больше, чем за январь-апрель предыдущего года.

Напомним, прямого наследника у младшей модели – Lamborghini Huracan – не будет: в 2024 году её должен заменить гибридный преемник. Однако ранее итальянский производитель пообещал, что до конца жизненного цикла у автомобиля появится пара версий. Одна из них – Tecnica – была рассекречена ещё в апреле текущего года, вторую – Sterrato – компания готовит к презентации.

Пока что производитель показал несколько тизеров будущей новинки в маскировке, судя по ним, эта версия Huracan многое позаимствует у так называемого «вседорожного» концепта, который был представлен летом 2019 года. Судя по всему, версия получит прибавку к названию от шоу-кара – Sterrato (в переводе с итальянского «немощёный», «грунтовой»): на тизерах, где видна корма прототипа новинки, заметно и название версии.

На фотографиях и видео, где Lamborghini Huracan Sterrato едет по грунтовым дорогам, можно заметить, что новая версия получит дополнительную оптику на переднем бампере, расширители колёсных арок из некрашеного пластика, иной диффузор, рейлинги, а также воздухозаборник, расположенный на задней части крыши. У такого спорткара будет увеличенный дорожный просвет. Скорее всего, для модели предусмотрели и защиту днища, раз эта версия предназначена для езды по гравийным дорогам.

Официальной информации о «начинке» Huracan Sterrato пока нет. Напомним, спорткар оснащается «атмосферником» V10 объёмом 5,2 литра, который выдаёт 610 л.с. мощности. У версий Evo, STO и Tecnica он форсирован до 640 л.с. Скорее всего, у варианта Sterrato будет 640-сильный двигатель, работающий в паре с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями, и полный привод.

В компании пока не назвали дату презентации новой версии суперкара, ожидается, что она пройдёт в течение ближайших нескольких месяцев. Не исключено, что итальянцы решат привезти новинку на Парижский автосалон, который пройдёт в октябре этого года. Вероятно, Lamborghini Huracan Sterrato выпустят ограниченным тиражом.

Напомним, ранее Kolesa.ru подробно рассказывал о версии Tecnica. Такой спорткар получил ряд оригинальных кузовных деталей: передняя часть выполнена в стиле гибридного суперкара Sian, а удлинённая на 61 мм корма в профиль напоминает трековый Essenza SCV12. У автомобиля другая форма переднего бампера со сплиттером, оптимизированная нижняя часть кузова, новое заднее фиксированное антикрыло, иной задней бампер с диффузором и расположенными над ним шестиугольными выхлопными патрубками.

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