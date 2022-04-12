Lamborghini Huracan Tecnica — одна из двух прощальных версий, будет ещё кроссоверная

Компания Lamborghini готовится проститься с младшей моделью Huracan: преемник ожидается в 2024 году и в оставшиеся два года Huracan порадует поклонников марки двумя новыми версиями, одна из которых бела рассекречена сегодня. Tecnica сочетает в себе лучшие черты дорожных и трековых версий Huracan, имеет оригинальное аэродинамическое оперение и 640-сильный атмосферный V10 в сочетании с задним приводом.

В 2014 году среднемоторный суперкар Lamborghini Huracan пришёл на смену модели Gallardo, в 2019 году он пережил рестайлинг и теперь вступает в финальный этап своей конвейерной жизни: по данным немецкого журнала auto motor und sport, который ссылается на гендиректора Lamborghini Стефана Винкельмана, преемник у Huracan ожидается в 2024 году. Версия Tecnica — одна из двух финальных: она займёт в гамме место между базовой заднеприводной версией Huracan Evo RWD и топовой Huracan STO, ориентированной преимущественно на трек-дни.

От STO версия Tecnica позаимствовала самый мощный в гамме 5,2-литровый атмосферный V10 (640 л.с., 565 Нм) в сочетании с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями, задним приводом, самоблокирующимся дифференциалом и полноуправляемым шасси, но у Tecnica собственные настройки подвески, рулевого управления и ездовой электроники, ориентированные на оптимальный баланс между ездой по дорогам и по гоночному треку. До 100 км/ч Huracan Tecnica разгоняется за 3,2 с, до 200 км/ч — за 9,1 с, максимальная скорость — 325 км/ч. Сухая масса — 1379 кг, развесовка — 41:59 в пользу задней оси.

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Tecnica получила много оригинальный кузовных деталей: передок выполнен в стиле гибридного суперкара Sian, а удлинённая на 61 мм корма в профиль напоминает трековый Essenza SCV12. Новая форма переднего бампера со сплиттером, оптимизированная нижняя часть кузова, новое заднее фиксированное антикрыло, новый задней бампер с диффузором и расположенными над ним шестиугольными выхлопными патрубками позволили уменьшить подъёмную силу на 20% и увеличить прижимную силу на задней оси на 35% по сравнению с таковыми у Huracan Evo RWD.



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Вдобавок Tecnica может похвастать более эффективной системой охлаждения тормозов (в базе — карбон-керамические диски с уникальным для этой модели составом) и оригинальной плоской углепластиковой крышкой капота со смотровым окном — эта крышка позволила сделать заднее стекло кабины вертикальным, как у суперкаров из 80-х и 90-х. Штатные шины — Bridgestone Potenza Sport размерности 245/30 R 20 спереди и 305/30 R 20 сзади.



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Салон версии Tecnica получил доработанный интерфейс мультимедийной системы, более информативный щиток приборов и щедрую отделку замшей.



Lamborghini Huracan Tecnica поступит в продажу в ближайшие месяцы, цена пока не объявлена.

Lamborghini Huracan Sterrato Concept

Вслед за версией Tecnica должна дебютировать кросс-версия Sterrato по мотивам одноимённого концепта 2019 года. Неофициальные снимки серийного Sterrato уже гуляют по Сети, эстетика концепта почти полностью сохранена — даже рейлинги на крыше остались. Предполагается, что на Sterrato можно будет ездить в раллийном стиле по гравийным дорогам и лёгкой пересечённой местности.

