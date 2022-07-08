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Преемника Lamborghini Aventador поймали на дорожных тестах за пределами автодрома

08.07.2022 85 0 0

Ожидается, что спортивная новинка итальянской марки появится в продаже на европейском рынке в конце 2023 года.

 

Производство спорткара Lamborghini Aventador Lamborghini стартовало в 2011 году, модель выпускалась в двух типах кузова – купе и родстер. По данным Carsalesbase, «пиковым» для модели оказался 2019 год: дилеры итальянского бренда реализовали в Европе 539 машин, а в «ковидном» 2020-ом показатель снизился до 357 единиц (на 33,8% меньше). В прошлом году отрицательная динамика сохранилась – клиенты купили 292 автомобиля, что на 18,2% меньше, чем годом ранее.

На фото: прототип новинки Lamborghini

Напомним, в прошлом году выпуск спорткара был завершён: в роли «прощальной» выступила лимитированная серия Aventador LP 780-4 Ultimae, она насчитывала 350 купе и 250 родстеров. Автомобили оснастили двигателем V12 объёмом 6,5 литра, который форсировали до 780 л.с., при этом максимальный крутящий момент остался прежним – 720 Нм. У таких суперкаров полный привод и семиступенчатый «автомат» Graziano. Их максимальная скорость равна 355 км/ч.

О том, что у Aventador будет наследник, известно уже давно. Ещё в конце прошлого года Kolesa.ru сообщал о том, что его роль выполнит гиперкар с гибридной силовой установкой, в основе которой будет «полностью новый» атмосферный двигатель V12 объёмом 6,5 литра. Подробностей о технике пока нет, известно, что у новинки будет более сложная система, чем та, которой оснащается Sian (у него мотор работает в тандеме с 48-вольтовым «электродовеском» и суперконденсатором). Не исключено, что наследник Lamborghini Aventador окажется подключаемым гибридом.

Сейчас разработка нового спорткара находится в активной фазе: фотошпионы недавно поймали прототип будущего гиперкара, спрятанный с помощью маскировочной плёнки, во время испытаний, причём не на гоночной трассе, а на обычных дорогах общего пользования в южной части Европы. Снимками с нами поделилось испанское издание motor.es.

Судя по снимкам прототипа в камуфляже, модель получит схожие пропорции и фирменный стиль. Однако очевидно, что у этой модели совершено иная форма дверей, иначе оформлены передняя часть и корма. Так, спереди виден короткий капот клиновидной формы, а также другая головная оптика с секцией светодиодных ходовых огней. Очевидно, что передний бампер получит новые крупные воздухозаборники.

На снимках видны большие кованые легкосплавные диски с мощными углерод-керамическими тормозами с яркими жёлтыми суппортами. Марка весьма креативно спрятала задние фонари (с помощью фальшивого принта), тогда как настоящие огни располагаются рядом с высоко установленными четырьмя патрубками выпускной системы. В нижней части заднего бампера новинки будет массивный диффузор, который будет работать в тандеме с активным задним спойлером.

Какое имя получит наследник Lamborghini Aventador, в компании пока не сообщают. Предполагается, что новинка итальянского бренда будет представлена через год. В продажу на европейском рынке новые спорткары поступят, скорее всего, в конце 2023-го.

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