Первый электромобиль Lamborghini появится в 2028 году в формате комфортного GT

Компания Lamborghini, принадлежащая концерну Volkswagen, не спешит как можно скорее переключиться на электромобили и постарается, если это будет возможно, оставить в строю модели с ДВС даже после 2035 года.

Lamborghini сегодня опубликовала краткий отчёт по итогам работы в первых трёх кварталах текущего года: итальянская марка реализовала в мире 7430 автомобилей (на 8% больше, чем в январе-сентябре 2021 года), из них 4834 — это кроссовер Urus (на заглавном фото). В отчёте сказано, что в сентябре фабрика Lamborghini в Сант-Агата-Болоньезе выпустила последний экземпляр суперкара Aventador, то есть сейчас в гамме марки всего две регулярные модели — Huracan и Urus, старый двигатель V12 окончательно отправлен в отставку. В декабре Lamborghini представит последнюю серийную модель с атмосферным V10 — кросс-купе Huracan Sterrato, после чего в компании начнётся фаза гибридизации.

Первым серийным гибридом Lamborghini в 2019 году стал лимитированный супекрар Sian на базе Aventador, но он не имел возможность зарядки от внешнего источника, тогда как грядущие гибриды будут розеточными и регулярными. Первым таким гибридом станет преемник модели Aventador, построенный вокруг нового V12, его дебют ожидается в начале 2023 года. В 2024 году появится plug-in гибридный наследник модели Huracan и plug-in гибридная версия кроссовера Urus.

Что до первой полностью электрической модели Lamborghini, слухи о которой муссируются уже несколько лет, то гендиректор итальянской компании Стефан Винкельман в свежем интервью британскому журналу Auto Express сообщил, что её стоит ждать в 2028 году. Это будет четвёртая регулярная модель в линейке Lamborghini, а не замена двум имеющимся суперкарам и кроссоверу. Винкельман описывает первый электромобиль Lamborghini как «удобную повседневную модель с посадочной формулой 2+2 и достаточно большим дорожным просветом», то есть речь идёт о купе либо кросс-купе класса Gran Turismo.

Разработка электрического спорткара Lamborghini ведётся в тесной кооперации с другими структурами концерна Volkswagen — это означает, что в его основу, скорее всего, ляжет платформа SSP Sport, которую батарейный Lambo разделит с Porsche Taycan второго поколения и новой, полностью электрической Porsche Panamera. Обещаны полный привод и феноменальные возможности по управлению тягой, недостижимые на моделях с ДВС.

Тем не менее ДВС пока остаётся в фокусе внимания Lamborghini, его окончательная судьба будет решена после 2025 года, когда прояснятся технические, юридические и коммерческие перспективы синтетического топлива, разработку которого в структуре VW курирует Porsche. Но даже если синтетическое топливо удастся легализовать для использование в Европе после запрета ископаемого топлива в 2035 году, ясно, что широкого распространения оно не получит.

Возможность использования в ДВС в качестве топлива водорода представители Lamborghini пока никак не комментируют — стараниями своего прежнего босса Герберта Дисса концерн Volkswagen проспал водородную тему, а новое начальство, видимо, пока не приняло на сей счёт чётких решений.