Новинки ×
  • Porsche готовит электрическую Panamera: больше и роскошнее, чем Taycan

Porsche готовит электрическую Panamera: больше и роскошнее, чем Taycan

05.09.2022 80 0 0

Электрификация модельного ряда Porsche не приведёт к каннибализму Panamera и Taycan, их просто разведут по разным классам, при этом бензиновая Panamera продержится в строю как минимум до конца десятилетия.

 

Первый массовый серийный электромобиль Porsche — Taycan — дебютировал в 2019 году и оказался весьма успешным: по данным самой компании его глобальные продажи в первой половине текущего года составили 18 777 единиц, тогда как Panamera разошлась тиражом 15 604 шт. В свете грядущей электрификации почти всей модельной линейки (исключением будет лишь семейство 911) поклонники Porsche задаются вопросом, уживутся ли вместе Taycan и Panamera, ведь с точки зрения форм-фактора они очень близки, а электрическая силовая установка сделает их ещё ближе.

Британский журнал Autocar успокаивает: по его данным, электрическую Panamera, во-первых, придётся ждать довольно долго, а во-вторых, прямого пересечения с Taycan у неё не будет, так как при смене поколений Panamera станет ещё более роскошной и дорогой, а Taycan, скорее всего, сохранит поджарость и заточенность на спортивные достижения. В августе, напомним, Taycan вернул себе титул самого быстрого серийного электромобиля Нюрбургринга.

«Углеводородная» ветвь Panamera будет существенно обновлена в 2023 году (это обновление могут даже обставить как смену поколений) и в таком виде продержится в строю до 2030 года, тогда как разработка Panamera EV находится в начальной стадии и идёт параллельно с разработкой Taycan второго поколения, в основе обеих батарейных новинок лежит перспективная всефольксагеновская электромобильная архитектура SSP (Scalable Systems Platform), адаптированная под цели и задачи Porsche. «Второй» Taycan ожидается в 2027 году, а Panamera EV, скорее всего, дебютирует ещё позже.

Ожидается, что по уровню роскоши и динамических качеств Panamera EV «на максималках» будет сопоставима с сегодняшним Lucid Air Sapphire и на класс-два по габаритам превзойдёт Taycan, то есть окажется полноценной представительской моделью. Электромобильная платформа позволит сделать салон гораздо более просторным, чем у нынешних бензиновых и plug-in гибридных версий.

Актуальный Porsche Taycan

В свою очередь Taycan второго поколения по простору и комфорту останется на уровне среднеразмерных машин, зато будет развивать динамику и управляемость, чтобы оставаться в своём классе лучшим из лучших. Будут ли во втором поколении Taycan кузова универсал и кросс-универсал, пока неизвестно — возможно, вместо них или вместе с ними предложат что-то другое — например, купе и кабриолет.

Добавим, что до конца десятилетия Porsche представит электрические версии кроссоверов Macan (ожидается в 2024 году) и Cayenne (2025 год), новый флагманский электрический SUV (более крупный, чем Cayenne, ожидается после 2025 года) и электрическую версию спорткара Porsche 718 (2025 год). Итого на данный момент запланированы как минимум шесть электромобильных семейств. Лишь культовое заднемоторное семейство Porsche 911 пока не планируется полностью переводить на электротягу (гибридизация возможна), ДВС на 911 должны выжить благодаря углерод-нейтральному синтетическому топливу. К 2030 году электромобили будут составлять не менее 80% объема продаж Porsche.

слухи электромобиль новинки Porsche Porsche Panamera Porsche Taycan

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Новые тарифы ОСАГО с 13 сентября: что изменится и почему полис за 100 тысяч – уже реальность С 13 сентября в силу вступает Указание Банка России № 6209-У, которое вносит изменения в страховые тарифы ОСАГО. Суть нововведений – расширение базового тарифного коридора как в большую, так... 273 0 0 05.09.2022
Статьи / Рендеры "Колёса.ру" Lada Vesta в кузове хэтчбек: перспективы выхода и эксклюзивные изображения Каким мог бы стать хетчбэк Vesta, почему проект не был реализован и ждать ли нам новую модель Lada?  2048 1 7 05.09.2022
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Volvo S80 II Статистика отмечает рост интереса к подержанным автомобилям премиальных марок. Действительно, если уж покупать автомобиль с пробегом, то неплохо было бы пересесть на  мощную машину с богатым... 1917 7 3 04.09.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Полный привод, самый мощный мотор и силы в запасе: первый тест Chery Tiggo 8 PRO MAX Появление в российской линейке Chery модели Tiggo 8 PRO MAX можно назвать знаковым для бренда. Почему? Да хотя бы потому, что это первый с 2014 года полноприводный кроссовер Chery, приехавши... 17249 12 44 29.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Компактный, доналоговый, с V8 и 16 лет без ремонтов: опыт владения Ford Explorer III Принято считать, что «ездить долго и счастливо» – это не про 15-летние машины. Тем не менее чудеса случаются, и иногда безупречный по техническому состоянию классический рамный внедорожник м... 12510 5 20 14.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть... 8541 10 41 13.08.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings