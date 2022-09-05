Porsche готовит электрическую Panamera: больше и роскошнее, чем Taycan

Электрификация модельного ряда Porsche не приведёт к каннибализму Panamera и Taycan, их просто разведут по разным классам, при этом бензиновая Panamera продержится в строю как минимум до конца десятилетия.

Первый массовый серийный электромобиль Porsche — Taycan — дебютировал в 2019 году и оказался весьма успешным: по данным самой компании его глобальные продажи в первой половине текущего года составили 18 777 единиц, тогда как Panamera разошлась тиражом 15 604 шт. В свете грядущей электрификации почти всей модельной линейки (исключением будет лишь семейство 911) поклонники Porsche задаются вопросом, уживутся ли вместе Taycan и Panamera, ведь с точки зрения форм-фактора они очень близки, а электрическая силовая установка сделает их ещё ближе.

Британский журнал Autocar успокаивает: по его данным, электрическую Panamera, во-первых, придётся ждать довольно долго, а во-вторых, прямого пересечения с Taycan у неё не будет, так как при смене поколений Panamera станет ещё более роскошной и дорогой, а Taycan, скорее всего, сохранит поджарость и заточенность на спортивные достижения. В августе, напомним, Taycan вернул себе титул самого быстрого серийного электромобиля Нюрбургринга.

«Углеводородная» ветвь Panamera будет существенно обновлена в 2023 году (это обновление могут даже обставить как смену поколений) и в таком виде продержится в строю до 2030 года, тогда как разработка Panamera EV находится в начальной стадии и идёт параллельно с разработкой Taycan второго поколения, в основе обеих батарейных новинок лежит перспективная всефольксагеновская электромобильная архитектура SSP (Scalable Systems Platform), адаптированная под цели и задачи Porsche. «Второй» Taycan ожидается в 2027 году, а Panamera EV, скорее всего, дебютирует ещё позже.

Ожидается, что по уровню роскоши и динамических качеств Panamera EV «на максималках» будет сопоставима с сегодняшним Lucid Air Sapphire и на класс-два по габаритам превзойдёт Taycan, то есть окажется полноценной представительской моделью. Электромобильная платформа позволит сделать салон гораздо более просторным, чем у нынешних бензиновых и plug-in гибридных версий.

Актуальный Porsche Taycan

В свою очередь Taycan второго поколения по простору и комфорту останется на уровне среднеразмерных машин, зато будет развивать динамику и управляемость, чтобы оставаться в своём классе лучшим из лучших. Будут ли во втором поколении Taycan кузова универсал и кросс-универсал, пока неизвестно — возможно, вместо них или вместе с ними предложат что-то другое — например, купе и кабриолет.



Добавим, что до конца десятилетия Porsche представит электрические версии кроссоверов Macan (ожидается в 2024 году) и Cayenne (2025 год), новый флагманский электрический SUV (более крупный, чем Cayenne, ожидается после 2025 года) и электрическую версию спорткара Porsche 718 (2025 год). Итого на данный момент запланированы как минимум шесть электромобильных семейств. Лишь культовое заднемоторное семейство Porsche 911 пока не планируется полностью переводить на электротягу (гибридизация возможна), ДВС на 911 должны выжить благодаря углерод-нейтральному синтетическому топливу. К 2030 году электромобили будут составлять не менее 80% объема продаж Porsche.

