Новый флагман Lamborghini: V12, коробка поперёк, три электромотора, полный привод

Производство модели Lamborghini Aventador завершилось ещё в сентябре прошлого года, но у этой модели было несколько деривативов, в том числе совсем свежие штучные суперкары Invencible и Autentica. Первый гибридный суперкар Lamborghini — Sian образца 2019 года — тоже был сделан на базе Авентадора, ну а готовящийся к дебюту Lamborghini LB744 — первая plug-in гибридная модель итальянской марки. LB744 будет новым регулярным флагманским суперкаром Lamborghini (Sian был выпущен ограниченным тиражом), и все его производные, которых наверняка запланировано немало, тоже будут розеточными гибридами, так что давайте посмотрим внимательно на «потрошки» этой многообещающей новинки.

Общепринятая латинская аббревиатура розеточных гибридов — это PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle), но Lamborghini решила поиграться с буквами и позиционирует LB744 как HPEV (High Performance Electrified Vehicle), то есть возможность зарядки от внешнего источника в ней не указана, хотя на деле она есть. Батарея в Lamborghini LB744 размещена в центральном тоннеле, её ёмкость — всего 3,8 кВт·ч (для сравнения скажем, что в розеточном гибриде Ferrari SF90 Stradale установлена батарея ёмкостью 7,9 кВт·ч), полная зарядка от терминала мощностью 7 кВт занимает полчаса, а непосредственно во время движения батарею можно зарядить с помощью силовой установки и рекуперативного торможения всего за шесть минут. То есть надобности в розетке, по сути, нет, а потому и нет надобности в большой мощности зарядки.



Основу кузова Lamborghini LB744 составляет углепластиковый монокок, к которому спереди и сзади прикручены подрамники для крепления подвески и силовой установки, причём передний подрамник, судя по картинкам, тоже композитный, а задний — стальной. Подвеска — пружинная, на двойных поперечных рычагах «по кругу».



Новый двигатель Lamborghini V12

Силовая установка построена вокруг полностью нового 6,5-литрового атмосферного V12. У Авентадора сотоварищи был мотор такого же объёма, но Lamborghini уверяет, что для LB744 даже блок цилиндров был спроектирован заново. Новый мотор весит 218 кг, на 17 кг меньше предшественника, степень сжатия повышена с 11,8 до 12,6, максимальная отдача составляет 825 л.с. при 9250 об/мин и 725 Нм при 6750 об/мин.



Новая 8-ступенчатая коробка передач Lamborghini, объединённая в один блок с электромотором

Для нового мотора спроектирована и новая коробка передач — 8-ступенчатый «автомат» типа DCT (с двумя мокрыми сцеплениями), она установлена поперечно за задней осью, в связи с чем V12 пришлось развернуть на 180 градусов (это если сравнивать с компоновкой Авентадора), маховиком назад. Сама коробка — двухвального типа без задней передачи, сверху над коробкой установлен электромотор с максимальной отдачей в 110 кВт (150 л.с.) и 150 Нм — он выполняет роль стартер-генератора, но может также вращать без участия ДВС задние колёса, в том числе при движении задним ходом. Коробка вместе с электромотором весит 193 кг.



Передние колёса вращают два индивидуальных электромотора с осевым магнитным потоком, которым не требуются промежуточные редукторы, каждый мотор весит всего 18 кг. Максимальная отдача каждого из двух передних электромотором — 110 кВт (150 л.с.) и 350 Нм. Эти моторы являются основными при движении суперкара только на электротяге (с выключенным ДВС) и при движении задним ходом, а задний электромотор будет подключаться автоматически при необходимости. Таким образом Lamborghini LB744 в отличие от вышеупомянутого Ferrari SF90 Stradale в электрическом режиме остаётся полноприводным (SF90 Stradale с выключенным ДВС остаётся только с передним приводом). Максимальная совокупная мощность силовой установки Lamborghini LB744 — 1015 л.с. Динамические характеристики и запас хода на электротяге пока не объявлены.



Полноценная премьера Lamborghini LB744 пройдёт в ближайшие недели, тогда мы узнаем коммерческое имя машины и сможем оценить её дизайн. Все последующие ближайшие новинки Lamborghini тоже будут plug-in гибридными. Свою первую полностью электрическую модель итальянская компания представит лишь в 2018 году — это будет достаточно комфортная машина с посадочной формулой 2+2.

