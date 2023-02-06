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  • Lamborghini Invencible и Autentica: последние отпрыски Aventador с каноническим V12

Lamborghini Invencible и Autentica: последние отпрыски Aventador с каноническим V12

06.02.2023 93 0 0

Последние экземпляры суперкара Aventador фабрика Lamborghini в Сант-Агата-Болоньезе изготовила ещё в сентябре прошлого года, но история его 6,5-литрового атмосферного V12 на этом, как оказалось, не закончена: последней гастролью мотора стали уникальные модели Invencible и Autentica.

Lamborghini Aventador дебютировал в 2011 году, на его базе были созданы несколько эксклюзивных и лимитированных моделей, в том числе Veneno, Centenario, SC18, SC20, Sian и новый Countach, теперь к этому ряду присоединились штучные купе Invencible и родстер Autentica. В их основе лежит монокок и техническая начинка последней версии Авентадора — LP 780-4 Ultimae образца 2021 года, где 6,5-литровый V12 выдаёт максимальные 780 л.с. и 720 Нм. 7-ступенчатый «робот» с одним сцеплением и система полного привода — такие же, как у исходной модели, зато у Invencible и Autentica полностью уникальное наружное оперение кузова, в котором однако процитированы чуть ли не все суперкары Lamborghini последнего десятилетия.

Lamborghini Autentica
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Lamborghini Autentica
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Lamborghini Autentica
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Lamborghini Autentica
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Lamborghini Autentica
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В дизайне Invencible и Autentica широко используется форма шестиугольника (на купе есть даже собственная шестиугольная эмблема на боковинах с цветами итальянского флага). Отличия между купе и родстером сводятся к оформлению верхней части кормы и дверей. У родстера корма более рельефная, с наплывами, перетекающими в дуги безопасности, и двумя плавниками-стабилизаторами вместо полноценного антикрыла. Стёкла дверей в родстере подрезаны для создания эффектного профиля, а крыша, судя по всему, не предусмотрена вовсе.

Lamborghini Invencible и Lamborghini Autentica
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Lamborghini Invencible и Lamborghini Autentica
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Lamborghini Invencible и Lamborghini Autentica
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Lamborghini Invencible и Lamborghini Autentica
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Салон Invencible и Autentica сильно перекроен по сравнению с салоном исходного Авентадора: изменена форма передней панели и дверных карт, установлены новые сиденья, убрана мультимедийная система и «лишние» клавиши с руля, блок климат-контроля переехал на центральный тоннель, обновлена графика щитка приборов.

Lamborghini Invencible
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Lamborghini Invencible
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Lamborghini Invencible
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Lamborghini Invencible
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Lamborghini Invencible
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Invencible и Autentica изготовлены по индивидуальному заказу, то есть в продаже не появятся. Динамические характеристики не объявлены, но ясно, что они такие же или близкие к таковым у Aventador LP 780-4 Ultimae, который, напомним, разгоняется до 100 км/ч за 2,8 с, максимальная скорость — 355 км/ч.

Lamborghini Invencible и Lamborghini Autentica
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Lamborghini Invencible и Lamborghini Autentica
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В ближайшие недели Lamborghini представит полностью новый флагманский суперкар с гибридной силовой установкой на базе нового V12, а эпоха чисто «углеводородных» моделей с V12 в истории Lamborghini завершена. Между тем свою первую полностью электрическую модель итальянская компания представит лишь в 2018 году — это будет достаточно комфортная машина с посадочной формулой 2+2.

Добавим, что в прошлом году Lamborghini реализовала в мире 9233 автомобиля, что на 10% больше, чем в 2021-м, наибольшим спросом пользовался кроссовер Urus — продано 5367 шт.

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