На прошлой неделе в Сети были опубликованы патентные изображения нового итальянского суперкара, благодаря которым мы можем рассмотреть все основные особенности его внешнего вида.

Aventador (заводской код LP 700-4) был впервые представлен в 2011 году, он пришёл на смену модели Lamborghini Murcielago, выпускавшейся с 2001 по 2010 годы. Производство Авентадора было завершено в 2021 году, и за 10 лет производства было выпущено множество модификаций суперкара, финальной из них стала LP 780-4 Ultimae, представленная позапрошлым летом. Теперь же компания готовит новую модель, и у нас в распоряжении есть шпионские фотографии закамуфлированных прототипов, а также патентные изображения будущей новинки.

Рендер преемника Aventador

Наследник Авентадора сохранит привычные пропорции, при этом дизайн кузова будет полностью новым. Спереди наиболее характерным элементом являются размашистые трёхлучевые светодиодные ходовые огни, подобные ранее были использованы на гибридном суперкаре Sian, представленном в 2019 году и сделанным на базе всё того же Авентадора. Основные блоки фар будут иметь треугольную форму и относительно небольшой размер. На сложных по форме боковинах можно отметить контрастные вставки в районе дверей и задних крыльев. Сзади также появится характерная Y-образная оптика, похожей обладает кроссовер Urus. Между фонарями разместятся шестиугольные патрубки выхлопной системы, а в нижней части бампера – массивный диффузор.

Рендер преемника Aventador

Наследник модели Aventador получит гибридную силовую установку, в основе которой будет полностью новый (по заявлением представителей компании) атмосферный двигатель V12, работающий в паре с электромоторами. По предварительным данным, совокупная отдача системы может составить порядка 1000 л.с.

Премьера новинки ожидается в марте этого года.

Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae 1 / 3 Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae 2 / 3 Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae 3 / 3

Между тем, два месяца назад состоялась премьера кросс-версии модели Hurracan, получившей имя Sterrato. А в начале этого года был продемонстрирован трёхдверный кроссовер Urus от Mansory.