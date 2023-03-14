Lamborghini рассказала о кузове нового флагманского суперкара: Lego из карбона

Компания Lamborghini продолжает готовиться к премьере наследника модели Aventador — plug-in гибридного суперкара с заводским индексом LB744: на прошлой неделе нам рассказали о его весьма сложной силовой установке , а сегодня — об особенностях конструкции кузова.

Говорим Lamborghini — подразумеваем углепластик, он же карбон: итальянская фирма из Сант-Агата-Болоньезе считается одним из ведущих специалистов по этому материалу, её углепластик используют в том числе медицинские компании для протезов человеческих конечностей. Для суперкара нового поколения Lamborghini ожидаемо приготовила особый карбоновый «коктейль» и сегодня посвятила ему отдельный пресс-релиз.

Углепластиковый монокок — основа кузова большинства современных суперкаров, но у Lamborghini LB744 он, скажем так, не совсем «моно», сама компания называет новую конструкцию монофюзеляжем (monofuselage), что, мягко говоря, тоже не вполне точно отражает действительность.

Дело в том, что инженеры Lamborghini решили максимально гибко использовать в конструкции кузова два разных типа карбона: классический, сделанный на основе плетёной углеродной ткани, и так называемый кованый, в котором вместо цельной ткани используются мелко нарезанные кусочки этой ткани. Кованый карбон менее прочный, чем классический, зато он очень красивый на вид и часто используется в декоре, для производства кованого карбона годятся отходы от производства классического карбона, то есть как раз обрезки и остатки плетёной ткани. Энергозатраты на производство кованного карбона ниже, чем на производство классического, а западные компании сегодня просто обязаны рапортовать о снижении потребления энергии и безотходном производстве.



В результате кокпит у Lamborghini LB744 получился сборным: нижняя часть (ванна) выполнена в основном из кованого карбона, верхняя (стойки и крыша) — из классического. Нижняя часть в свою очередь тоже сборная, она состоит из семи крупных секций, в наиболее нагруженных участках используется классический карбон.



Передний подрамник впервые у Lamborghini полностью углепластиковый, он тоже составной и в нём тоже там, где можно, используется кованый карбон вместо классического. Передний подрамник и монокок, а также составные части подрамника и монокока скрепляются болтами без металлических переходников-вставок, что позволило уменьшить массу и увеличить общую прочность конструкции. Lamborghini утверждает, что передний углепластиковый подрамник на 20% легче, чем алюминиевый на Авентадоре, а в целом кузов LB744 легче на 10%, жёсткость на кручение увеличена сразу на 25% до 40 000 Нм/град.



Задний подрамник по-прежнему изготовлен из алюминиевого сплава, но и здесь соблюдён модульный принцип, то есть и этот подрамник набран из элементов с разными характеристиками и разными техпроцессами: например, участки крепления подвески — литые и полые внутри. Крепления в основном болтовые, количество сварочный швов радикально сокращено, что с одной стороны позволило дополнительно снизить энергозатраты, а с другой — улучшить ремонтопригодность дорого суперкара.



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За описанием силовой установки Lamborghini LB744 оправляем к нашей предыдущей заметке, здесь лишь вкратце напомним, что LB744 — первый розеточный гибрид Lamborghini, его силовая установка состоит из нового 6,5-литрового атмосферного V12, трёх электромоторов (два спереди, один сзади), уникальной 8-ступенчатой коробки передач с двумя мокрыми сцеплениями, и расположенной в центральном тоннеле батареи. Максимальная совокупная мощность силовой установки — 1015 л.с. Даже с выключенным ДВС Lamborghini LB744 остаётся полноприводным.



Полноценная премьера Lamborghini LB744 состоится в ближайшие недели, следите за новостями на нашем сайте.

