Li L9 Pro: подешевевший флагманский кроссовер от успешного китайского стартапа

Компанию Li Auto (она же Li Xiang, она же в прошлом CHJ Automotive) основал в 2015 году китайский медиамагнат Ли Сян, она работает под торговой маркой Li, которая расшифровывается как Leading Ideal и одновременно указывает на имя основателя. В отличие от большинства других молодых китайских компаний, Li Auto выпускает не электромобили, а pug-in гибриды, точнее, range extender гибриды последовательного типа, у которых ДВС не связан напрямую с колесами и используется в качестве генератора для увеличения электрического запаса хода.

Первой серийной моделью стартапа стал в 2019 году большой кроссовер Li One, но он уже снят с производства, ему на смену пришли кроссоверы L7, L8 и L9 — все они, по сути, являются модернизированной версией Li One, но отличаются друг от друга размерами и некоторыми элементами дизайна. Флагманский трёхрядный кроссовер Li L9 вышел на китайский рынок прошлым летом в топовой версии Max, а теперь в продажу запущена версия попроще — Li L9 Pro.

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Отметим, что бизнес-модель Li Auto оказалась очень успешной, компания является одним из лидеров роста китайского авторынка. В июле, например, она реализовала 31 134 автомобиля, что на 227,5% процента больше, чем было в июле 2022 года, а всего с начала работы Li Auto продала уже более 400 000 автомобилей, из них 173 251 с января по июль 2023 года. Вместе с тем Li Auto вынуждена реагировать на развязанную с подачи Tesla и других молодых китайских компаний ценовую войну на китайском рынке — Li L9 Pro как раз является реакцией на действия конкурентов.



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Габаритная длина Li L9 — 5218 мм, ширина — 1998 мм, высота — 1800 мм, колёсная база — 3105 мм. Адаптивная пневмоподвеска входит в стандартное оснащение: передняя — на двойных поперечных рычагах, задняя — многорычажная. Мощность 1,5-литрового бензинового турбомотора — 113 кВт (154 л.с), мощность переднего электромотора — 130 кВт (177 л.с.), мощность заднего электромотора — 200 кВт (272 л.с.). Максимальная совокупная отдача силовой установки — 330 кВт (449 л.с.) и 620 Нм.



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Ёмкость вмонтированной в пол литий-ионной батареи — 44,5 кВт·ч (из них потребителю доступны 39,2 кВт), запас хода на электротяге с полностью заряженной батареей — 215 км по китайскому циклу CLTC или 180 км по европейскому циклу WLTC. Объём топливного бака — 65 л. Запас хода в гибридном режиме — 1315 км по циклу CLTC или 1100 км по циклу WLTC. Первую «сотню» Li L9 набирает за 5,3 с, максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч.



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Салон у Li L9 трёхрядный, шестиместный, во втором ряду установлены два раздельных кресла. В стандартное оснащение входят три 15,7-дюймовых экрана, два из них прикручены к передней панели, а третий к потолку и предназначен для пассажиров второго ряда. Небольшой щиток приборов, встроенный в ступицу руля, дополнен проекционным экраном на лобовом стекле. Также в стандартное оснащение входят термобокс для продуктов (может как охлаждать, так и сохранять тепло), высококлассная 2160-ваттная аудиосистема Dolby Atmos с 21 громкоговорителем, массажеры для кресел первого и второго рядов, причём кресла второго ряда дополнены вибраторами для создания иммерсивного эффекта при просмотре кинофильмов.



Li L9 Pro (слева) и Li L9 Max (справа)

Разница между Li L9 Pro и Li L9 Max сводится к ограниченным у версии Pro функциям автономного вождения: нет лидара над лобовым стеклом, установлены более простые видеокамеры, используется более простой вычислительный процессор. В итоге Li L9 Pro может ехать самостоятельно только по автомагистрали (Li L9 Max умеет делать это и в городе), но при этом базовый набор электронных ассистентов водителя у него точно такой же, как у Li L9 Max. С учётом того, что автопилот 3 уровня в Китае до сих пор не легализован, существенной разницы между версиями Pro и Max нет, хотя состоятельным жителям китайских мегаполисов, конечно, приятно козырять тем фактом, что у них на борту есть полноценный автопилот.



Избавление от «лишней» электроники позволило уменьшить цену флагманского кроссовера: Li L9 Pro стоит от 429 800 юаней (5,56 млн рублей в переводе по текущему курсу), тогда как Li L9 Max — от 459 800 юаней (5,94 млн рублей). На российском рынке компания Li Auto официально не представлена, но у серых дилеров её машины есть в довольно большом количестве: цены на Li L9 колеблются в диапазоне от 7,5 млн до 11,5 млн рублей.

