Большой гибридный кроссовер Leading Ideal One: медиамагнат разбушевался!

Большой гибридный кроссовер Leading Ideal One: медиамагнат разбушевался!

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Китайский стартап CHJ Automotive представил свой первый автомобиль – высокотехнологичный plug-in гибридный кроссовер Leading Ideal One. Продажи начнутся в следующем году.

Фирму CHJ Automotive основали в 2015 году китайские предприниматели Ли Сян и Кевин Шен, причем первый уже благополучно запустил другой автомобильный стартап – Nio, чей электрический суперкар EP9 прославился тем, что установил рекорд Нюрбургринга. В этом году фирма Nio совместно с JAC начала производство большого электрического кроссовера ES8 с очень эффектным дизайном и качественной отделкой салона. Деньги на свои автомобильные проекты Ли Сян черпает из медиа-бизнеса, на котором он сколотил многомиллиардное состояние – он в частности является совладельцем популярного интернет-ресурса Autohome, из которого мы узнаем большинство новостей автомобильного мира Поднебесной.

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CHJ Automotive, как и Nio, эксплуатирует модную и активно поддерживаемую компартией и правительством Китая тему электрического транспорта. Автомобили эта фирма будет впускать под маркой Leading Ideal, что является расшифровкой аббревиатуры Li, скромно намекающей на имя отца-основателя.

Большой кроссовер Li One (длина – 5020 мм, колесная база – 2935 мм) относится к так называемым range extender гибридам, у которых ДВС играет вспомогательную функцию и не связан напрямую с колесами. Предполагается, что большую часть времени кроссовер будет эксплуатироваться как электромобиль: вмонтированная в пол литий-ионная батарея ёмкостью 40,5 кВт·ч (из них потребителю доступны только 37,2 кВт·ч) обеспечивает порядка 180 км безвыхлопного пробега и может быть заряжена от мощного (40 кВт) экспресс-терминала на 80% всего за 30 минут. Существенно продлить запас хода (до 700 км по циклу NEDC) позволяет установленная спереди бензиновая «турботройка» объёмом 1,2 л (её мощность не называется). ДВС пристыкован к переднему электромотору мощностью 136 л.с., а на задней оси установлен электромотор мощностью 190 л.с. Совокупная отдача силовой установки составляет 326 л.с. и 530 Нм, при этом производитель обещает очень достойную динамику – разгон от нуля до «сотни» занимает всего 6,5 с.

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Интерьер производит сильное впечатление: щедрая отделка кожей и деревом, лаконичный дизайн, миниум физических клавиш, трехспицевый руль в стиле Audi и огромное «табло» вместо традиционного щитка приборов. Верхняя панель набрана из трех экранов с диагональю 12,3, 16,2 и 12,3 дюйма, а на центральной консоли имеется четвертый 10,1-дюймовый монитор. Подчеркивается, что все эти «телевизоры» стабильно работают в широком диапазоне температур: от минус 35 до плюс 85 градусов Цельсия. В салоне установлены три ряда сидений, средний может состоять из двух раздельных кресел либо из трехместного дивана.

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Автомобиль будет предлагаться в единственной максимально богатой комплектации. Заявлена система автономного вождения второго уровня с органами искусственного зрения от ведущих мировых поставщиков (Bosch, Mobileye). В продажу Leading Ideal One поступит в конце 2019 года по цене около 400 тысяч юаней (3,8 млн рублей в переводе по текущему курсу). Автомобилю ещё предстоит пойти цикл доводочных испытаний и подготовку к производству на мощностях предприятия-партнера, который пока даже не выбран. Но это, в сущности, не проблема – вариантов в Китае масса, были бы деньги. Помнится, другой известный китайский медиамагнат Цзи Йюетинг, который обещал разгромить Теслу стартапами LeSee и Faraday Future, а также сделать «электрокар» для Aston Martin, в итоге своей бурной деятельности на ниве инновационного автопрома растратил почти всё свое состояние, а основанные им компании так ничего и не выпустили.

Теги: За рубежом , Новинки , гибридный кроссовер , китайский автопром , кроссовер , кроссоверы , стартап
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