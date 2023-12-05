Авторынок РФ в ноябре: в первую десятку востребованных брендов вошли Москвич и Tank

По итогам января – ноября 2023 года на российском рынке новых легковых автомобилей был зафиксирован прирост почти на 65%. В общей сложности за указанный период в стране было зарегистрировано около 939,3 тыс. экземпляров.

Согласно свежему отчёту, который опубликовал «Автостат», в ноябре в РФ было реализовано 109 706 новых легковых автомобилей. Напомним, агентство использует сведения о государственной регистрации новых ТС в стране, а не данные о дилерских отгрузках. Это позволяет учитывать не только машины, проданные дилерами, но и ввезённые в Россию по схеме параллельного импорта, которая была легализована весной 2022 года. Результат минувшего месяца на 113% больше по сравнению с показателем ноября 2022-го, однако, он на 2,3% меньше, если сравнить с октябрём текущего года.

На фото: Москвич 6

По итогам прошлого месяца первая десятка наиболее востребованных марок претерпела несколько изменений, но все они относятся к двум нижним строчкам. Так, рейтинг покинули японская Toyota и китайский бренд Jetour (принадлежит Chery), которые в октябре занимали девятую и десятую строчки соответственно.



Теперь на предпоследнем месте располагается российская марка Москвич: напомним, на столичном заводе, который ранее принадлежал Renault, под ней выпускаются бейдж-инжиниринговые модели китайской компании JAC. Пока что модельный ряд насчитывает кроссовер Москвич 3 и лифтбек Москвич 6, но линейку планируют расширить. Доля бренда на российском рынке в прошлом месяце составила 1,74%.

Место Марка Продажи в ноябре 2023 года, шт. Продажи в ноябре 2022 года, шт. Разница, % 1 Lada 32 651 21 107 + 54,7 2 Haval 14 400 4467 + 222,4 3 Chery 11 316 5391 + 109,9 4 Geely 10 551 3351 + 214,9 5 Changan 6609 270 + 2347,8 6 Omoda 4129 146 + 2728,1 7 Exeed 4096 1609 + 154,6 8 Kia 2028 3251 - 37,6 9 Москвич 1910 - - 10 Tank 1868 - -

Замыкает первую десятку брендов по итогам ноября поднебесная марка Tank, которая принадлежит концерну Great Wall. Её модельный ряд пока насчитывает двоих представителей – речь идёт о рамных внедорожниках с индексами 300 и 500. Доля этого бренда в РФ по итогам прошлого месяца составила 1,7%.



Остальные марки в Топ-10 остались на своих местах. Возглавляет список Lada с заметно сократившейся долей рынка 29,8%, тогда как годом ранее показатель составлял 41%. Все ныне выпускаемые АВТОВАЗом модели – Granta (доля рынка в ноябре составила 14,8%), Vesta (6%), Niva Travel (4,6%) и Niva Legend (4,3%) – по-прежнему входят в первую десятку самых продаваемых автомобилей в РФ.

На фото: Tank 500

Самым популярным иностранным брендом в ноябре остался Haval с долей рынка 13,1%, при этом в рейтинге марок от него только одна модель – кроссовер Jolion. Он занимает 6,6% рынка и располагается на втором месте рейтинга после Гранты. Далее в списке востребованным марок числится Chery с долей 10,3%. В топе моделей от неё два местных бестселлера – кроссоверы Tiggo 7 Pro Max (3,4%) и Tiggo 4 Pro (3,3%).



Четвёртое место в списке брендов ноября оставила за собой «поднебесная» марка Geely, она на российском рынке заняла 9,6%. От неё в список востребованных моделей снова вошли Coolray (доля – 3,3%) и Monjaro (2,9%). Замыкает первую пятёрку Changan с 6-процентной долей рынка легковых автомобилей в РФ. На шестой строке находится Omoda (принадлежит Chery), которая занимает 3,8%; её бестселлером остаётся кроссовер С5 с долей рынка в 2,9%. Седьмое место рейтинга марок у Exeed (ещё одна марка из портфеля Чери), на неё приходится 3,7%. Восьмая позиция по-прежнему осталась за корейской маркой Kia (доля – 1,8%).

Место Модель Продажи в ноябре 2023 года, шт. Продажи в ноябре 2022 года, шт. Разница, % 1 Lada Granta 16 203 12 785 + 26,7 2 Haval Jolion 7226 2166 + 233,6 3 Lada Vesta 6548 1528 + 328,5 4 Lada Niva Travel 5008 3308 + 51,4 5 Lada Niva Legend 4739 2824 + 67,8 6 Chery Tiggo 7 Pro Max 3750 - - 7 Chery Tiggo 4 Pro 3632 704 + 415,9 8 Geely Coolray 3595 1611 + 123,2 9 Omoda C5 3206 146 + 2095,9 10 Geely Monjaro 3166 - -

По подсчётам «Автостата», за одиннадцать прошедших месяцев на российском авторынке был зафиксирован прирост на 64,9%. В общей сложности за указанный период в стране на государственный учёт было поставлено 939 254 новых легковушек.



Игроки российского авторынка, уже задумались о том, каким будет для него следующий год. Согласно предположениям, в среднем представители считают, что прирост по отношению к показателю 2023 года составит примерно 10%.