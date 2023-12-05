Авторынок РФ в ноябре: в первую десятку востребованных брендов вошли Москвич и Tank

Согласно свежему отчёту, который опубликовал «Автостат», в ноябре в РФ было реализовано 109 706 новых легковых автомобилей. Напомним, агентство использует сведения о государственной регистрации новых ТС в стране, а не данные о дилерских отгрузках. Это позволяет учитывать не только машины, проданные дилерами, но и ввезённые в Россию по схеме параллельного импорта, которая была легализована весной 2022 года. Результат минувшего месяца на 113% больше по сравнению с показателем ноября 2022-го, однако, он на 2,3% меньше, если сравнить с октябрём текущего года.
По итогам прошлого месяца первая десятка наиболее востребованных марок претерпела несколько изменений, но все они относятся к двум нижним строчкам. Так, рейтинг покинули японская Toyota и китайский бренд Jetour (принадлежит Chery), которые в октябре занимали девятую и десятую строчки соответственно.
Теперь на предпоследнем месте располагается российская марка Москвич: напомним, на столичном заводе, который ранее принадлежал Renault, под ней выпускаются бейдж-инжиниринговые модели китайской компании JAC. Пока что модельный ряд насчитывает кроссовер Москвич 3 и лифтбек Москвич 6, но линейку планируют расширить. Доля бренда на российском рынке в прошлом месяце составила 1,74%.
|Место
|Марка
|Продажи в ноябре 2023 года, шт.
|Продажи в ноябре 2022 года, шт.
|Разница, %
|1
|Lada
|32 651
|21 107
|+ 54,7
|2
|Haval
|14 400
|4467
|+ 222,4
|3
|Chery
|11 316
|5391
|+ 109,9
|4
|Geely
|10 551
|3351
|+ 214,9
|5
|Changan
|6609
|270
|+ 2347,8
|6
|Omoda
|4129
|146
|+ 2728,1
|7
|Exeed
|4096
|1609
|+ 154,6
|8
|Kia
|2028
|3251
|- 37,6
|9
|Москвич
|1910
|-
|-
|10
|Tank
|1868
|-
|-
Замыкает первую десятку брендов по итогам ноября поднебесная марка Tank, которая принадлежит концерну Great Wall. Её модельный ряд пока насчитывает двоих представителей – речь идёт о рамных внедорожниках с индексами 300 и 500. Доля этого бренда в РФ по итогам прошлого месяца составила 1,7%.
Остальные марки в Топ-10 остались на своих местах. Возглавляет список Lada с заметно сократившейся долей рынка 29,8%, тогда как годом ранее показатель составлял 41%. Все ныне выпускаемые АВТОВАЗом модели – Granta (доля рынка в ноябре составила 14,8%), Vesta (6%), Niva Travel (4,6%) и Niva Legend (4,3%) – по-прежнему входят в первую десятку самых продаваемых автомобилей в РФ.
Самым популярным иностранным брендом в ноябре остался Haval с долей рынка 13,1%, при этом в рейтинге марок от него только одна модель – кроссовер Jolion. Он занимает 6,6% рынка и располагается на втором месте рейтинга после Гранты. Далее в списке востребованным марок числится Chery с долей 10,3%. В топе моделей от неё два местных бестселлера – кроссоверы Tiggo 7 Pro Max (3,4%) и Tiggo 4 Pro (3,3%).
Четвёртое место в списке брендов ноября оставила за собой «поднебесная» марка Geely, она на российском рынке заняла 9,6%. От неё в список востребованных моделей снова вошли Coolray (доля – 3,3%) и Monjaro (2,9%). Замыкает первую пятёрку Changan с 6-процентной долей рынка легковых автомобилей в РФ. На шестой строке находится Omoda (принадлежит Chery), которая занимает 3,8%; её бестселлером остаётся кроссовер С5 с долей рынка в 2,9%. Седьмое место рейтинга марок у Exeed (ещё одна марка из портфеля Чери), на неё приходится 3,7%. Восьмая позиция по-прежнему осталась за корейской маркой Kia (доля – 1,8%).
|Место
|Модель
|Продажи в ноябре 2023 года, шт.
|Продажи в ноябре 2022 года, шт.
|Разница, %
|1
|Lada Granta
|16 203
|12 785
|+ 26,7
|2
|Haval Jolion
|7226
|2166
|+ 233,6
|3
|Lada Vesta
|6548
|1528
|+ 328,5
|4
|Lada Niva Travel
|5008
|3308
|+ 51,4
|5
|Lada Niva Legend
|4739
|2824
|+ 67,8
|6
|Chery Tiggo 7 Pro Max
|3750
|-
|-
|7
|Chery Tiggo 4 Pro
|3632
|704
|+ 415,9
|8
|Geely Coolray
|3595
|1611
|+ 123,2
|9
|Omoda C5
|3206
|146
|+ 2095,9
|10
|Geely Monjaro
|3166
|-
|-
По подсчётам «Автостата», за одиннадцать прошедших месяцев на российском авторынке был зафиксирован прирост на 64,9%. В общей сложности за указанный период в стране на государственный учёт было поставлено 939 254 новых легковушек.
Игроки российского авторынка, уже задумались о том, каким будет для него следующий год. Согласно предположениям, в среднем представители считают, что прирост по отношению к показателю 2023 года составит примерно 10%.
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