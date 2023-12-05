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  • Авторынок РФ в ноябре: в первую десятку востребованных брендов вошли Москвич и Tank

Авторынок РФ в ноябре: в первую десятку востребованных брендов вошли Москвич и Tank

05.12.2023 245 0 0

По итогам января – ноября 2023 года на российском рынке новых легковых автомобилей был зафиксирован прирост почти на 65%. В общей сложности за указанный период в стране было зарегистрировано около 939,3 тыс. экземпляров.

Согласно свежему отчёту, который опубликовал «Автостат», в ноябре в РФ было реализовано 109 706 новых легковых автомобилей. Напомним, агентство использует сведения о государственной регистрации новых ТС в стране, а не данные о дилерских отгрузках. Это позволяет учитывать не только машины, проданные дилерами, но и ввезённые в Россию по схеме параллельного импорта, которая была легализована весной 2022 года. Результат минувшего месяца на 113% больше по сравнению с показателем ноября 2022-го, однако, он на 2,3% меньше, если сравнить с октябрём текущего года.

На фото: Москвич 6

По итогам прошлого месяца первая десятка наиболее востребованных марок претерпела несколько изменений, но все они относятся к двум нижним строчкам. Так, рейтинг покинули японская Toyota и китайский бренд Jetour (принадлежит Chery), которые в октябре занимали девятую и десятую строчки соответственно.

Теперь на предпоследнем месте располагается российская марка Москвич: напомним, на столичном заводе, который ранее принадлежал Renault, под ней выпускаются бейдж-инжиниринговые модели китайской компании JAC. Пока что модельный ряд насчитывает кроссовер Москвич 3 и лифтбек Москвич 6, но линейку планируют расширить. Доля бренда на российском рынке в прошлом месяце составила 1,74%.

МестоМаркаПродажи в ноябре 2023 года, шт.Продажи в ноябре 2022 года, шт.Разница, %
1Lada32 65121 107+ 54,7
2Haval14 4004467+ 222,4
3Chery11 3165391+ 109,9
4Geely10 5513351+ 214,9
5Changan6609270+ 2347,8
6Omoda4129146+ 2728,1
7Exeed40961609+ 154,6
8Kia20283251- 37,6
9Москвич1910--
10Tank1868--

Замыкает первую десятку брендов по итогам ноября поднебесная марка Tank, которая принадлежит концерну Great Wall. Её модельный ряд пока насчитывает двоих представителей – речь идёт о рамных внедорожниках с индексами 300 и 500. Доля этого бренда в РФ по итогам прошлого месяца составила 1,7%.

Остальные марки в Топ-10 остались на своих местах. Возглавляет список Lada с заметно сократившейся долей рынка 29,8%, тогда как годом ранее показатель составлял 41%. Все ныне выпускаемые АВТОВАЗом модели – Granta (доля рынка в ноябре составила 14,8%), Vesta (6%), Niva Travel (4,6%) и Niva Legend (4,3%) – по-прежнему входят в первую десятку самых продаваемых автомобилей в РФ.

На фото: Tank 500

Самым популярным иностранным брендом в ноябре остался Haval с долей рынка 13,1%, при этом в рейтинге марок от него только одна модель – кроссовер Jolion. Он занимает 6,6% рынка и располагается на втором месте рейтинга после Гранты. Далее в списке востребованным марок числится Chery с долей 10,3%. В топе моделей от неё два местных бестселлера – кроссоверы Tiggo 7 Pro Max (3,4%) и Tiggo 4 Pro (3,3%).

Четвёртое место в списке брендов ноября оставила за собой «поднебесная» марка Geely, она на российском рынке заняла 9,6%. От неё в список востребованных моделей снова вошли Coolray (доля – 3,3%) и Monjaro (2,9%). Замыкает первую пятёрку Changan с 6-процентной долей рынка легковых автомобилей в РФ. На шестой строке находится Omoda (принадлежит Chery), которая занимает 3,8%; её бестселлером остаётся кроссовер С5 с долей рынка в 2,9%. Седьмое место рейтинга марок у Exeed (ещё одна марка из портфеля Чери), на неё приходится 3,7%. Восьмая позиция по-прежнему осталась за корейской маркой Kia (доля – 1,8%).

МестоМодельПродажи в ноябре 2023 года, шт.Продажи в ноябре 2022 года, шт.Разница, %
1Lada Granta16 20312 785+ 26,7
2Haval Jolion72262166+ 233,6
3Lada Vesta65481528+ 328,5
4Lada Niva Travel50083308+ 51,4
5Lada Niva Legend47392824+ 67,8
6Chery Tiggo 7 Pro Max3750--
7Chery Tiggo 4 Pro3632704+ 415,9
8Geely Coolray35951611+ 123,2
9Omoda C53206146+ 2095,9
10Geely Monjaro3166--

По подсчётам «Автостата», за одиннадцать прошедших месяцев на российском авторынке был зафиксирован прирост на 64,9%. В общей сложности за указанный период в стране на государственный учёт было поставлено 939 254 новых легковушек.

Игроки российского авторынка, уже задумались о том, каким будет для него следующий год. Согласно предположениям, в среднем представители считают, что прирост по отношению к показателю 2023 года составит примерно 10%.

Россия авторынок статистика Lada Lada Granta Lada Vesta Lada Niva Legend Lada Niva Travel Haval Haval Jolion Chery Chery Tiggo 7 Pro Max Chery Tiggo 4 Pro Geely Geely Coolray Geely Monjaro Omoda Omoda C5 Changan Exeed KIA Москвич Tank

 

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