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  • Какими будут продажи новых автомобилей в РФ в 2024 году? Игроки рынка подготовили прогноз

Какими будут продажи новых автомобилей в РФ в 2024 году? Игроки рынка подготовили прогноз

23.11.2023 146 0 0

В среднем игроки рынка новых легковых автомобилей считают, что прирост по отношению к показателю 2023-го составит примерно 10%.

На российском рынке новых легковых машин по итогам первых десяти месяцев текущего года, по данным «Автостата», был зафиксирован прирост на 60,1%: в общей сложности с января по октябрь на учёт было поставлено 829 548 новых автомобилей (за тот же период 2022-го – 518 019 шт.). Несмотря на то, что текущий год ещё не закончен, участники авторынка РФ уже составляют прогнозы на 2024-й.

На фото: Haval Jolion

Игроки рынка в большинстве своём склонны считать, что в 2024 году продолжат расти как продажи автомобилей, так и их цены. Мнения касательно конкретных прогнозов у участников расходятся из-за повысившейся стоимости новых автомобилей и возросших ставок по кредитам. В целом, большинство опрошенных «Коммерсантом» компаний и аналитиков предполагают, что прибавка составит около 10%, а продажи в 2024-м составят примерно 1,1 млн новых легковушек.

На фото: Chery Tiggo 7 Pro и Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid

По словам автомобильного эксперта Владимира Беспалова, по итогам текущего года, продажи новых легковых автомобилей составят примерно 1 – 1,05 млн шт. Такой результат спрогнозирован с учётом нынешней динамики рынка (в последнее время темпы роста замедлились из-за повышениях цен на машины, а также увеличения кредитных ставок), а также с учётом традиционно более высоких результатов по итогам декабря: как правило, это связано с тем, что клиенты стараются успеть купить машину по старым ценам (многие автопроизводители переписывают прайс-листы в начале года).

На фото: Geely Tugella

В рамках российско-китайского автопромышленного форума своими прогнозами на следующий год поделились в Geely и АВТОВАЗе. При этом представители китайского холдинга настроены более оптимистично: они считают, что авторынок РФ в 2024-м продемонстрирует прирост на 28%, продажи составят порядка 1,3 млн экземпляров. Тогда как в российской компании предполагают, что показатель увеличится на 15% – до 1,15 млн проданных новых машин.

По мнению генерального директора «Автодома» Андрея Ольховского, по итогам следующего года рынок новых легковых автомобилей в РФ вырастет в пределах 20%, он ожидает, что дилерам удастся реализовать в общей сложности около 1,3-1,4 млн машин. По мнению Евгения Еськова из «Автобизнесревю», российский авторынок по итогам 2024-го может «восстановиться до привычных объёмов», он предполагает, что за указанный период будет продано примерно 1,5 млн автомобилей.

На фото: Lada Vesta и Vesta SW Cross

Согласно базовому прогнозу НАПИ (Национального агентства промышленной информации), в 2024 году в России будет продано 1,12 млн новых автомобилей, а при развитии по оптимистичному сценарию – 1,24 млн.машин. Похожие показатели называет и Владимир Беспалов: 1,15 – 1,2 млн легковушек. По мнению аналитика, прирост на 10% окажется хорошим результатом при нынешнем уровне цен. Кроме того, он считает, что на данный момент нет предпосылок для снижения стоимости автомобилей (несмотря на некоторое укрепление рубля). Владимир Беспалов добавил, что ценники, скорее всего, наоборот, будут повышаться из-за растущих издержек.

С тем, что автомобили в РФ в следующем году будут продолжать дорожать, согласен директор по маркетингу группы компаний «Авилон» Андрей Каменский. Согласно его предположению, объёмы авторынка в 2024-м будут близки к показателям текущего года. Он ожидает, что показатель окажется в пределах 1 млн экземпляров или немногим больше.

дилер Россия АВТОВАЗ авторынок авто и общество статистика бизнес Lada Geely

 

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