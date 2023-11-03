Авторынок РФ в октябре: Haval обогнал Chery, доля Lada сократилась

По итогам первых десяти месяцев 2023 года на российском рынке новых легковых автомобилей зафиксирован прирост на 60%. Всего с января по октябрь было зарегистрировано 829,5 тыс. единиц.

Отчёт с октябрьскими показателями продаж новых легковых машин в РФ сегодня опубликовал «Автостат»: агентство использует данные о государственной регистрации новых ТС в стране, а не информацию о дилерских отгрузках. Напомним, такой подход позволяет учитывать не только собственно проданные дилерами машины, но и те, которые были ввезены в Россию по схеме параллельного импорта (она была легализована в 2022 году). В прошлом месяце на учёт было поставлено 112 238 новых легковушек, что 2,6 раза больше по сравнению с результатом октября предыдущего года (43 304 шт.).

На фото: Lada Vesta и Vesta SW Cross

Если судить по подсчётам агентства, октябрьский показатель всего на 1,7% больше, чем в сентябре текущего года. При этом новичков нет ни в списке наиболее востребованных марок, ни в первой десятке самых продаваемых моделей, хотя некоторым представителям пришлось поменять свою позицию.



Место Марка Продажи в октябре 2023 года, шт. Продажи в октябре 2022 года, шт. Разница, % 1 Lada 34 464 17 113 + 101,4 2 Haval 12 823 4316 + 197,1 3 Chery 10 859 3838 + 182,9 4 Geely 10 360 2483 + 317,2 5 Changan 6386 220 + 2802,7 6 Omoda 4777 - - 7 Exeed 4419 1163 + 280,0 8 Kia 2583 2738 - 5,7 9 Toyota 2164 1085 + 99,4 10 Jetour 1902 - -

Возглавляет список популярных в РФ автомобильных брендов по-прежнему Lada, которая в прошлом месяце реализовала почти 34,5 тыс. машин и продемонстрировала прирост более чем на 100%. Несмотря на это, доля бренда на рынке снизилась: так, по итогам октября текущего года она составляет 30,7%, тогда как месяцем ранее была 31,7%, а годом ранее (в октябре 2022-го) показатель составлял 39,5%. Любопытно, что доля за год сократилась несмотря на возвращение одного из бестселлеров бренда – Lada Vesta, который в прошлом месяце сохранил за собой второе место в рейтинге моделей. Кстати, сегодня в продажу поступила версия седана Vesta Sportline, аналогичный универсал подтянется позже.



На фото: Haval Jolion

Все ныне выпускаемые Лады нашли себе место в ТОП-10 востребованных автомобилей в РФ. «Бюджетник» Granta по-прежнему располагается на месте лидера списка, при этом совокупная доля седанов, лифтбеков и универсалов составляет 16,5%. На четвёртой строке рейтинга находится внедорожник Niva Travel (доля рынка – 4,1%), на пятой – «классический» вездеход Niva Legend (доля – 3,8%). Какими окажутся результаты кроссовера X-Cross 5 (это бэйдж-инжиниринговый дореформенный «китаец» FAW Bestune T77) и перезапущенного Largus, мы, вероятно, узнаем в следующем году.



Самым популярным иностранным брендом в РФ в октябре стал Haval, сместивший бывшего лидера – Chery – на строчку вниз. Доля нынешнего лидера на российском рынке составляет 11,4%, а показатель Чери оказался равен 9,7%. Далее октябрьский список брендов полностью повторяет сентябрьский: на четвёртой строчке находится Geely (доля – 9,2%), а замыкает пятёрку лидеров Changan (5,7%). Вторую пятёрку, как и в сентябре, составляют Omoda (доля – 4,3%), Exeed (3,9%), Kia (2,3%), Toyota (1,9%) и недавно присоединившегося Jetour (1,7%).

Место Модель Продажи в октябре 2023 года, шт. Продажи в октябре 2022 года, шт. Разница, % 1 Lada Granta 18 493 10 978 + 68,5 2 Lada Vesta 6981 1296 + 438,7 3 Haval Jolion 6270 3049 + 105,6 4 Lada Niva Travel 4575 2229 + 105,2 5 Lada Niva Legend 4229 1926 + 119,6 6 Omoda C5 3780 - - 7 Chery Tiggo 4 Pro 3712 262 +1316,8 8 Chery Tiggo 7 Pro Max 3708 - - 9 Geely Monjaro 3477 - - 10 Geely Coolray 3035 1394 + 117,7

В ТОП-10 наиболее востребованных автомобилей в РФ, как мы уже отметили, все «лица» тоже знакомые. Haval Jolion удерживает за собой третье место, Chery Tiggo 7 Pro Max переехал с пятой строки на восьмую, Chery Tiggo 4 Pro переместился на седьмую. Кроссовер Omoda C5 тоже поднялся на этаж вверх – теперь на шестом. Новинка предыдущего месяца – Geely Monjaro – тоже переехал на строчку выше, сместив «соседа» Coolray на десятое место.



Судя по статистике, предоставляемой «Автостатом», первых десяти месяцев 2023 года на российском рынке новых легковых автомобилей было реализовано 829 548 экземпляров, что на 60,1% больше, чем за тот же период прошлого года.