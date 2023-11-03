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Авторынок РФ в октябре: Haval обогнал Chery, доля Lada сократилась

03.11.2023 97 0 0

По итогам первых десяти месяцев 2023 года на российском рынке новых легковых автомобилей зафиксирован прирост на 60%. Всего с января по октябрь было зарегистрировано 829,5 тыс. единиц.

Отчёт с октябрьскими показателями продаж новых легковых машин в РФ сегодня опубликовал «Автостат»: агентство использует данные о государственной регистрации новых ТС в стране, а не информацию о дилерских отгрузках. Напомним, такой подход позволяет учитывать не только собственно проданные дилерами машины, но и те, которые были ввезены в Россию по схеме параллельного импорта (она была легализована в 2022 году). В прошлом месяце на учёт было поставлено 112 238 новых легковушек, что 2,6 раза больше по сравнению с результатом октября предыдущего года (43 304 шт.).

На фото: Lada Vesta и Vesta SW Cross

Если судить по подсчётам агентства, октябрьский показатель всего на 1,7% больше, чем в сентябре текущего года. При этом новичков нет ни в списке наиболее востребованных марок, ни в первой десятке самых продаваемых моделей, хотя некоторым представителям пришлось поменять свою позицию.

МестоМаркаПродажи в октябре 2023 года, шт.Продажи в октябре 2022 года, шт.Разница, %
1Lada34 46417 113+ 101,4
2Haval12 8234316+ 197,1
3Chery10 8593838+ 182,9
4Geely10 3602483+ 317,2
5Changan6386220+ 2802,7
6Omoda4777--
7Exeed44191163+ 280,0
8Kia25832738- 5,7
9Toyota21641085+ 99,4
10Jetour1902--

Возглавляет список популярных в РФ автомобильных брендов по-прежнему Lada, которая в прошлом месяце реализовала почти 34,5 тыс. машин и продемонстрировала прирост более чем на 100%. Несмотря на это, доля бренда на рынке снизилась: так, по итогам октября текущего года она составляет 30,7%, тогда как месяцем ранее была 31,7%, а годом ранее (в октябре 2022-го) показатель составлял 39,5%. Любопытно, что доля за год сократилась несмотря на возвращение одного из бестселлеров бренда – Lada Vesta, который в прошлом месяце сохранил за собой второе место в рейтинге моделей. Кстати, сегодня в продажу поступила версия седана Vesta Sportline, аналогичный универсал подтянется позже.

На фото: Haval Jolion

Все ныне выпускаемые Лады нашли себе место в ТОП-10 востребованных автомобилей в РФ. «Бюджетник» Granta по-прежнему располагается на месте лидера списка, при этом совокупная доля седанов, лифтбеков и универсалов составляет 16,5%. На четвёртой строке рейтинга находится внедорожник Niva Travel (доля рынка – 4,1%), на пятой – «классический» вездеход Niva Legend (доля – 3,8%). Какими окажутся результаты кроссовера X-Cross 5 (это бэйдж-инжиниринговый дореформенный «китаец» FAW Bestune T77) и перезапущенного Largus, мы, вероятно, узнаем в следующем году.

Самым популярным иностранным брендом в РФ в октябре стал Haval, сместивший бывшего лидера – Chery – на строчку вниз. Доля нынешнего лидера на российском рынке составляет 11,4%, а показатель Чери оказался равен 9,7%. Далее октябрьский список брендов полностью повторяет сентябрьский: на четвёртой строчке находится Geely (доля – 9,2%), а замыкает пятёрку лидеров Changan (5,7%). Вторую пятёрку, как и в сентябре, составляют Omoda (доля – 4,3%), Exeed (3,9%), Kia (2,3%), Toyota (1,9%) и недавно присоединившегося Jetour (1,7%).

МестоМодельПродажи в октябре 2023 года, шт.Продажи в октябре 2022 года, шт.Разница, %
1Lada Granta18 49310 978+ 68,5
2Lada Vesta69811296+ 438,7
3Haval Jolion62703049+ 105,6
4Lada Niva Travel45752229+ 105,2
5Lada Niva Legend42291926+ 119,6
6Omoda C53780--
7Chery Tiggo 4 Pro3712262+1316,8
8Chery Tiggo 7 Pro Max3708--
9Geely Monjaro3477--
10Geely Coolray30351394+ 117,7

В ТОП-10 наиболее востребованных автомобилей в РФ, как мы уже отметили, все «лица» тоже знакомые. Haval Jolion удерживает за собой третье место, Chery Tiggo 7 Pro Max переехал с пятой строки на восьмую, Chery Tiggo 4 Pro переместился на седьмую. Кроссовер Omoda C5 тоже поднялся на этаж вверх – теперь на шестом. Новинка предыдущего месяца – Geely Monjaro – тоже переехал на строчку выше, сместив «соседа» Coolray на десятое место.

Судя по статистике, предоставляемой «Автостатом», первых десяти месяцев 2023 года на российском рынке новых легковых автомобилей было реализовано 829 548 экземпляров, что на 60,1% больше, чем за тот же период прошлого года.

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