Кроссовер Lada X-Cross 5: производство началось

В продажу паркетник поступит в третьем квартале, модель будет доступна с той же техникой, что и донор от FAW.

Первый публичный показ кроссовера Lada X-Cross 5 состоялся ранее на этой неделе в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). А сегодня, 17 июня, АВТОВАЗ официально объявил о старте сборки новинки на бывшем питерском заводе Nissan, который теперь называется «Лада Санкт-Петербург».

Напомним, прежде это предприятие делало модели Nissan Qashqai, X-Trail и Murano. Производство кроссоверов японской марки было остановлено в прошлом году почти сразу после начала всем известных событий, затем сам Ниссан ушел из России, передав свои активы НАМИ (при этом оставив за собой право обратного выкупа в течение шести лет). А в феврале 2023-го площадка перешла под контроль АВТОВАЗа.

В сегодняшнем релизе говорится о том, что на заводе продолжает работать более полутора тысяч сотрудников. Одновременно заявлено, что была проведена модернизация оборудования, включая главный конвейер, а также «процессов внутренней логистики и сборочного производства». Кроссовер Lada X-Cross 5 пока делают методом крупноузловой сборки (как Москвич 3), позже «Лада Санкт-Петербург» приступит к выпуску и других моделей «восточного партнера» – в том числе, D-сегмента (в пресс-релизе также упомянут некий седан). Всего же в этом году с площадки могут сойти около 10 000 автомобилей. А с 2024-го планируется начать локализацию производства с привлечением поставщиков из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.



Ну а теперь непосредственно про кроссовер. Пятиместный Lada X-Cross 5 – это бэдж-инжиниринговый «китаец» FAW Bestune T77, причем эмблему российской марки навесили на дореформенную модель (в Поднебесной кросс пережил рестайлинг в конце прошлого года). Ни снаружи, ни внутри новая Лада от исходного SUV ничем не отличается от исходника, стало быть, габариты идентичны: длина актуального для РФ Bestune T77 равна 4525 мм, ширина – 1845 мм, высота – 1615 мм, колесная база – 2700 мм. Паспортный объем багажника – 375 литров, с опущенными спинками второго ряда этот показатель увеличится до 1525 литров.



Объявлено, что X-Cross 5 предложат со 160-сильным бензиновым турбомотором и семиступенчатой АКП. Китайский T77 имеет ту же технику: речь о турбочетверке 1.5 и роботизированной коробке, плюс донорскому кроссоверу еще положена шестиступенчатая механика. Привод в любом случае исключительно передний. Новой Ладе обещаны панорамная крыша, мультимедиа-система, камеры кругового обзора, системы экстренного торможения, контроля утомляемости водителя и предупреждения о выходе из занимаемой полосы движения.



Старт продаж Lada X-Cross 5 намечен на третий квартал текущего года, цены назовут ближе к этой дате. Кроссовер FAW Bestune T77 у нас по прайсу сейчас стоит от 2 169 000 до 2 432 000 рублей.