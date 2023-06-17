Новинки ×

Кроссовер Lada X-Cross 5: производство началось

17.06.2023 324 1 0

В продажу паркетник поступит в третьем квартале, модель будет доступна с той же техникой, что и донор от FAW.

Первый публичный показ кроссовера Lada X-Cross 5 состоялся ранее на этой неделе в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). А сегодня, 17 июня, АВТОВАЗ официально объявил о старте сборки новинки на бывшем питерском заводе Nissan, который теперь называется «Лада Санкт-Петербург».

Напомним, прежде это предприятие делало модели Nissan Qashqai, X-Trail и Murano. Производство кроссоверов японской марки было остановлено в прошлом году почти сразу после начала всем известных событий, затем сам Ниссан ушел из России, передав свои активы НАМИ (при этом оставив за собой право обратного выкупа в течение шести лет). А в феврале 2023-го площадка перешла под контроль АВТОВАЗа.

В сегодняшнем релизе говорится о том, что на заводе продолжает работать более полутора тысяч сотрудников. Одновременно заявлено, что была проведена модернизация оборудования, включая главный конвейер, а также «процессов внутренней логистики и сборочного производства». Кроссовер Lada X-Cross 5 пока делают методом крупноузловой сборки (как Москвич 3), позже «Лада Санкт-Петербург» приступит к выпуску и других моделей «восточного партнера» – в том числе, D-сегмента (в пресс-релизе также упомянут некий седан). Всего же в этом году с площадки могут сойти около 10 000 автомобилей. А с 2024-го планируется начать локализацию производства с привлечением поставщиков из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Ну а теперь непосредственно про кроссовер. Пятиместный Lada X-Cross 5 – это бэдж-инжиниринговый «китаец» FAW Bestune T77, причем эмблему российской марки навесили на дореформенную модель (в Поднебесной кросс пережил рестайлинг в конце прошлого года). Ни снаружи, ни внутри новая Лада от исходного SUV ничем не отличается от исходника, стало быть, габариты идентичны: длина актуального для РФ Bestune T77 равна 4525 мм, ширина – 1845 мм, высота – 1615 мм, колесная база – 2700 мм. Паспортный объем багажника – 375 литров, с опущенными спинками второго ряда этот показатель увеличится до 1525 литров.

Фото: Александр Гальперин/Фотохост-агентство РИА Новости

Объявлено, что X-Cross 5 предложат со 160-сильным бензиновым турбомотором и семиступенчатой АКП. Китайский T77 имеет ту же технику: речь о турбочетверке 1.5 и роботизированной коробке, плюс донорскому кроссоверу еще положена шестиступенчатая механика. Привод в любом случае исключительно передний. Новой Ладе обещаны панорамная крыша, мультимедиа-система, камеры кругового обзора, системы экстренного торможения, контроля утомляемости водителя и предупреждения о выходе из занимаемой полосы движения.

Старт продаж Lada X-Cross 5 намечен на третий квартал текущего года, цены назовут ближе к этой дате. Кроссовер FAW Bestune T77 у нас по прайсу сейчас стоит от 2 169 000 до 2 432 000 рублей.

кроссовер Россия Китай АВТОВАЗ авторынок производство новинки Lada Lada X-Cross 5 FAW FAW Bestune T77

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
1 комментарий
17.06.2023 23:34
Иван Сергеев

Какой же это позор. Второсортные китайские вёдра под шильдой АвтоАвтоВаза по цене Хёндэ. Тем не менее, немамонты найдутся.

Новые статьи

Статьи / Практика Холодный расчет: можно ли вместо фреона R-1234yf заправить кондиционер привычным R-134а Не так давно мы рассказывали о том, почему заправлять системы кондиционирования старых автомобилей самым популярным фреоном R-134а – плохая идея. Сегодня продолжим эту тему и поговорим о воз... 844 0 1 16.06.2023
Статьи / Автоспорт Изучаем российский гиперкар для дрифта: обзор Flanker F Гиперкар Flanker F – звезда Российской Дрифт Серии и «Байкальской мили». Но особенно интересно в нем то, что этот автомобиль разработан и собран в России. На одном из этапов РДС нам удалось... 870 0 0 14.06.2023
Статьи / Гаджеты Как избежать штрафов от нового радара «Кордон ПРО»? Тестируем самые популярные комбо-устройства Один из самых опасных радаров на российских дорогах – относительно новый «Кордон ПРО». С ним отчасти повторяется всем известная история 2010 года с появлением «Стрелки», когда сложный и очен... 12342 2 0 13.06.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Geely Monjaro: лучше, чем Volvo? В Китае этот полноразмерный кроссовер дебютировал еще два года назад под неблагозвучным для нашего уха именем Xingyue L и заводским индексом KX11. В России машину сертифицировали в 2022, и в... 15822 8 9 07.04.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Наппа, блокировки и танковый разворот: тест-драйв внедорожника Tank 300 Горная Хакасия, массив Сундуки. Крутой подъем и колея с глубокими промоинами, ведущая на вершину. Кажется, будет трудно – ведь в каждой такой промоине автомобиль попадает на диагональное выв... 9502 14 4 02.03.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Любовь по инструкции: тест-драйв ГАЗ Соболь NN Соболь NN ждали долго. Появилась ГАЗель NEXT – а Соболя NEXT нет. Вышла ГАЗель NN – а Соболя NN не видно. Вроде и отличий между ГАЗелью и Соболем не так уж много, можно было бы построить его... 7812 1 1431 03.03.2023
Change privacy settings