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Производство Lada Largus в Ижевске стартует в следующем году

07.08.2023 26 0 0

Согласно плану российской компании, перенос производства модели с тольяттинской площадки на ижевскую будет завершён во втором квартале 2024-го.

Lada Largus представляет собой перелицованный Dacia Logan MCV первого поколения, выпуск модели в модификациях универсала и фургона стартовал в 2012 году, рестайлинг Ларгус пережил в 2021-м. Производство было налажено на мощностях тольяттинского предприятия АВТОВАЗа. Напомним, весной прошлого года серийное производство этого автомобиля было приостановлено, хотя летом он ненадолго возвращался на конвейер: тогда была выпущена партия (1800 экземпляров), собранная из запчастей, которые оставались на складах.

На фото: Lada Largus Cross
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На фото: Lada Largus Cross
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В конце прошлого месяца стало известно о том, что производство Lada Largus будет ч астично возобновлено на заводе в Тольятти в августе, об этом рассказал президент АВТОВАЗа Максим Соколов. Согласно плану, первая партия свежих Ларгусов, которые сойдут с конвейера в текущем месяце, будет включать в себя 635 экземпляров.

На фото: салон Lada Largus Cross

Как отметил глава компании, на сегодняшний день сложно организовать бесперебойное производство Lada Largus, так как пока ещё сохраняются проблемы с комплектующими. По его словам, для производства Ларгуса более тысячи компонентов поставляются из-за рубежа. Кстати, несмотря на это, степень локализации модели считается высокой.

Тогда же, в конце прошлого месяца, стало известно о том, что в компании думают о возможности перенести производство Lada Largus из Тольятти на площадку в Ижевске. Теперь в компании подтвердили это намерение, об этом сообщает ТАСС. Известно, что соответствующее решение приняло правление АВТОВАЗа. Теперь на мощностях ижевского завода будет выпускаться всё семейство Largus.

На фото: Lada Largus
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На фото: Lada Largus
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Известно, что проект переноса производства Ларгусов из Тольятти в Ижевск по плану должен быть завершён во втором квартале 2024 года. Соответственно массовый выпуск этой модели будет возобновлён ближе ко второй половине следующего года.

В компании добавили, что «пауза с выпуском Largus связана с планами по максимальной загрузке всех трёх конвейерных линий в Тольятти в ближайшие годы. Это связано с наращиванием объёма производства текущего модельного ряда и новых автомобилей». В списке перечисленных новых моделей оказались Lada Iskra, Lada Aura и новый кроссовер на платформе Vesta.

На фото: фургон Lada Largus

Ещё в АВТОВАЗе отметили, что перерыв в выпуске Ларгусов даст возможность российским поставщикам «освоить дополнительную номенклатуру компонентов для достижения технологического суверенитета по этой модели».

Также в компании подтвердили планы по выпуску опытной партии электромобилей e-Largus: они сойдут с конвейера в Ижевске до конца текущего года. Kolesa.ru в конце прошлого года сообщал о том, что прототип «зелёного» Ларгуса проходил дорожные и лабораторные испытания. Ранее мы подробно рассказывали о технике, которую получил e-Largus.

Марка Lada продолжает удерживать лидерство на российском авторынке: по итогам июля на продажи машин этой марки пришлось 28,6% от общего объёма. При этом Vesta вернулась в первую тройку самых востребованных моделей. А возглавляет этот список по-прежнему Granta.

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