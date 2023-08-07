Производство Lada Largus в Ижевске стартует в следующем году

Lada Largus представляет собой перелицованный Dacia Logan MCV первого поколения, выпуск модели в модификациях универсала и фургона стартовал в 2012 году, рестайлинг Ларгус пережил в 2021-м. Производство было налажено на мощностях тольяттинского предприятия АВТОВАЗа. Напомним, весной прошлого года серийное производство этого автомобиля было приостановлено, хотя летом он ненадолго возвращался на конвейер: тогда была выпущена партия (1800 экземпляров), собранная из запчастей, которые оставались на складах.
В конце прошлого месяца стало известно о том, что производство Lada Largus будет ч астично возобновлено на заводе в Тольятти в августе, об этом рассказал президент АВТОВАЗа Максим Соколов. Согласно плану, первая партия свежих Ларгусов, которые сойдут с конвейера в текущем месяце, будет включать в себя 635 экземпляров.
Как отметил глава компании, на сегодняшний день сложно организовать бесперебойное производство Lada Largus, так как пока ещё сохраняются проблемы с комплектующими. По его словам, для производства Ларгуса более тысячи компонентов поставляются из-за рубежа. Кстати, несмотря на это, степень локализации модели считается высокой.
Тогда же, в конце прошлого месяца, стало известно о том, что в компании думают о возможности перенести производство Lada Largus из Тольятти на площадку в Ижевске. Теперь в компании подтвердили это намерение, об этом сообщает ТАСС. Известно, что соответствующее решение приняло правление АВТОВАЗа. Теперь на мощностях ижевского завода будет выпускаться всё семейство Largus.
Известно, что проект переноса производства Ларгусов из Тольятти в Ижевск по плану должен быть завершён во втором квартале 2024 года. Соответственно массовый выпуск этой модели будет возобновлён ближе ко второй половине следующего года.
В компании добавили, что «пауза с выпуском Largus связана с планами по максимальной загрузке всех трёх конвейерных линий в Тольятти в ближайшие годы. Это связано с наращиванием объёма производства текущего модельного ряда и новых автомобилей». В списке перечисленных новых моделей оказались Lada Iskra, Lada Aura и новый кроссовер на платформе Vesta.
Ещё в АВТОВАЗе отметили, что перерыв в выпуске Ларгусов даст возможность российским поставщикам «освоить дополнительную номенклатуру компонентов для достижения технологического суверенитета по этой модели».
Также в компании подтвердили планы по выпуску опытной партии электромобилей e-Largus: они сойдут с конвейера в Ижевске до конца текущего года. Kolesa.ru в конце прошлого года сообщал о том, что прототип «зелёного» Ларгуса проходил дорожные и лабораторные испытания. Ранее мы подробно рассказывали о технике, которую получил e-Largus.
Марка Lada продолжает удерживать лидерство на российском авторынке: по итогам июля на продажи машин этой марки пришлось 28,6% от общего объёма. При этом Vesta вернулась в первую тройку самых востребованных моделей. А возглавляет этот список по-прежнему Granta.
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