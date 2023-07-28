АВТОВАЗ намерен возобновить производство Lada Largus в августе

Глава компания заявил, что первая партия будет насчитывать 635 автомобилей. Кроме того, ещё планируется выпустить комплекты для сборки полностью электрической версии модели.

Выпуск универсала и фургона Lada Largus (это перелицованный Dacia Logan MCV первого поколения) стартовал на мощностях тольяттинского предприятия компании АВТОВАЗ в 2012 году. Рестайлинг эта модель пережила в 2021-м. Серийное производство этого автомобиля было приостановлено ещё весной прошлого года. Правда, летом 2022-го Ларгус ненадолго возвращался на конвейер: была выпущена партия в 1800 экземпляров, их собрали из запчастей, которые на тот момент ещё оставались на складах.

Изначально предполагалось, что выпуск Lada Largus будет возобновлён до конца прошлого года, однако в декабре этот срок был перенесён, причём сразу на осень 2023 года. Теперь же появилась новая информация: как сообщает ТАСС со ссылкой на президента АВТОВАЗа Максима Соколова, производство Ларгуса будет возобновлено уже в августе. Конкретной даты он не назвал.



На фото: Lada Largus Cross 1 / 2 На фото: Lada Largus Cross 2 / 2

Ещё Максим Соколов отметил, что, по плану, первая партия машин, которые сойдут с конвейера в следующем месяце, будет насчитывать 635 экземпляров. По словам главы компании, на сегодняшний день сложно организовать бесперебойное производство Lada Largus, так как сохраняются проблемы с комплектующими: он отметил, что для производства Ларгуса более тысячи компонентов поставляются из-за рубежа (любопытно, что, несмотря на это, степень локализации модели считается высокой).



На фото: салон Lada Largus Cross

Известно, что в рамках выпуска первой партии универсалов и фургонов компания намерена произвести комплекты для сборки полностью электрической версии модели. Напомним, она получила собственное название – e-Largus; в конце прошлого года прототип «зелёного» Ларгуса находился на этапе дорожных и лабораторных испытаний. Опытное производство «розеточных» машин должно стартовать в конце 2023-го.



На фото: фургон Lada Largus 1 / 2 На фото: фургон Lada Largus 2 / 2

В ходе саммита «Россия – Африка» Максим Соколов также заявил о том, что производство Lada Largus могут перенести из Тольятти на площадку в Ижевске. «Это логично: если там проект e-Largus, то соответственно надо эти проекты совместить, чтобы не заниматься ненужной крупногабаритной логистикой», — пояснил глава АВТОВАЗа. Стоит отметить, что конкретное решение пока не принято, указанная возможность пока рассматривается.



На фото: прототип Lada e-Largus

Как Kolesa.ru сообщал ранее, запас хода на одной зарядке у электрического Ларгуса равна около 400 км (расчёт вели по устаревшему циклу NEDC, учитывался вес водителя и груз на борту до 100 кг). Lada e-Largus оснастили 150-сильным электромотором, расположенным на передней оси. Максимальная скорость электрического универсала равна 145 км/ч. С места до «сотни» такой Ларгус способен разогнаться менее чем за десять секунд. Для сравнения, обычные версии оснащаются бензиновыми 90- и 106-сильными двигателями; на разгон до 100 км/ч им требуется 13,5 – 14,0 секунд.



На тольяттинском заводе АВТОВАЗа сейчас также налажено производство машин семейства Lada Granta. Ожидается, что в дальнейшем его заменят на линейку Iskra: как ранее заявлял Максим Соколов, серийное производство новых автомобилей стартует в конце следующего года, а продажи начнутся в 2025-м.