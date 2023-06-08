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  • Lada Vesta Aura: новая чиновничья версия с увеличенной на 25 см колёсной базой

Lada Vesta Aura: новая чиновничья версия с увеличенной на 25 см колёсной базой

08.06.2023 435 0 0

АВТОВАЗ вернулся к проекту удлинённой версии Лады Весты, адресованной бюджетным организациями и чиновникам регионального уровня. Новинка получила имя Aura, её представили на выставке «Евразия — наш дом» в Сочи.

Первый вариант удлинённой Весты назывался Signature, его представили осенью 2015 года и планировали выпускать под заказ небольшими партиями, но дальше нескольких опытных экземпляров дело не пошло. В свете произошедших за последний год больших изменений на российском автомобильном рынке, с которого ушли многие европейские и японские марки, АВТОВАЗ решил вернуться к забытому было проекту.

Удлинённая Весту получила рестайлинговый кузов и обитый кожей салон, но задний диван теперь, по сути, стандартный, трёхместный, тогда как у версии Signature во втором ряду были два места, разделённые массивной тумбой-органайзером. По капотом — вазовский 1,8-литровый бензиновый мотор мощностью 122 л.с., состыкованный с автоматической коробкой передач, тип и происхождение которой пока официально не раскрыты (неофициальные источники утверждают, что это китайский вариатор).

Президент АВТОВАЗа Максим Соколов не скрывает, что новое имя для удлинённой версии выбрали с оглядкой на российский лакшери-бренд Aurus, делающий автомобили для высших представителей российской власти. «Мы представили только что автомобиль, новинка этого форума — автомобиль Lada Vesta Aura — удлинённая версия, которая вполне может использоваться для нашего госзаказа, для чиновников. Даже имеет ответ Aurus небольшой, — Aura — Aurus — созвучно», — цитирует Соколова информагентство ТАСС.

В свою очередь РИА Новости сообщает, что Lada Vesta Aura будет стоить около 2 млн рублей, тогда как стандартная Vesta в обновлённом кузове стоит от 1,24 млн рублей.

Сфера применения Ауры может быть куда шире, чем государственные автопарки. В апреле Владимир Путин поручил правительству «рассмотреть вопрос о разработке и применении требований к локализации производства автомобилей, используемых при оказании услуг по перевозке пассажиров легковым такси и услуг каршеринга, с учетом возможных объемов их производства российской автомобильной промышленностью и при необходимости обеспечить внесение соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации». То есть велик шанс увидеть Ауру и в таксопарках, где она может заменить машины, подаваемые по повышенным тарифам, — например, Toyota Camry. Впрочем, китайские автопроизводители, за последнее время резко усилившие своё влияние на российском рынке, тоже хотят занять эту нишу.

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