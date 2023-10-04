Авторынок РФ в сентябре: в ТОП-10 вошёл Geely Monjaro, в списке брендов появился Jetour

Российский рынок новых легковых автомобилей по итогам первых трёх кварталов 2023 года увеличился в 1,5 раза: за указанный период было реализовано 717,3 тыс. экземпляров.

Стали известны сентябрьские показатели рынка легковых автомобилей в РФ, очередной отчёт опубликовал «Автостат» (напомним, он использует сведения о госрегистрации новых ТС в стране, а не данные о дилерских отгрузках; этот подход позволяет учитывать в том числе и те автомобили, которые были ввезены в РФ по параллельному импорту – схеме которая была легализована в прошлом году). Согласно подсчётам агентства, в сентябре текущего года на российском рынке было продано 110 358 новых легковушек, что в 2,5 раза больше, чем в том же месяце 2022-го (тогда на учёт было поставлено менее 44,4 тыс. новых легковых автомобилей).

Стоит отметить, что сентябрьские продажи всего лишь на 0,6% превосходят показатель августа. При этом российский авторынок второй месяц подряд удерживает продажи на уровне выше «психологической отметки» в 100 тыс. единиц.

На фото: Lada Vesta

В списке самых продаваемых брендов на российском авторынке по-прежнему лидирует Lada: на её долю в сентябре пришлось 31,7% от общего количества проданных в стране легковушек. Все выпускаемые на АВТОВАЗе модели входят в десятку самых востребованных в РФ. Так, первое место осталось за Granta (доля – 17,6%), «серебро» вернула себе Vesta (доля рынка – 5,8%), которая в прошлом месяце оказалась на четвёртой строке. Теперь на этой позиции находится внедорожник Niva Travel (доля – 4,5%), а «классический» вездеход Niva Legend располагается на шестой строчке (доля – 3,8%).



Место Марка Продажи в сентябре 2023 года, шт. Продажи в сентябре 2022 года, шт. Разница, % 1 Lada 34 991 17 490 + 100,1 2 Chery 12 102 3842 + 215,0 3 Haval 11 080 3176 + 248,9 4 Geely 9175 2780 + 230,0 5 Changan 6110 239 + 2456,5 6 Omoda 5225 - - 7 Exeed 4520 1283 + 252,3 8 Kia 2378 3291 - 27,7 9 Toyota 2345 1178 + 99,1 10 Jetour 1600 - -

Самым популярным иностранным брендом в РФ остаётся Chery: на долю продукции этой марки по итогам сентября пришлось 11%. В список самых продаваемых автомобилей в РФ Чери привнесла пару кроссоверов – на пятой строчке находится Tiggo 7 Pro Max (доля рынка – 4,1%), а на восьмой – Tiggo 4 Pro (доля – 3,4%).



Замыкает тройку лидеров среди марок Haval, в сентябре доля этого «поднебесного» бренда составила 10%. Его самым востребованным автомобилем является кроссовер Jolion, по-прежнему занимающий третье место в ТОП-10 самых популярных автомобилей в РФ (доля – 5,2%).

На фото: Geely Monjaro

На четвёртой строке в рейтинге марок находится ещё один бренд из КНР – Geely, его доля в сентябре на авторынке РФ составила 8,3%. В первую десятку самых продаваемых моделей в стране этот бренд в прошлом месяце отправил двоих: на девятом месте располагается знакомый россиянам паркетник Coolray (доля – 2,9%), кстати, совсем недавно в РФ стартовали продажи обновлённой версии этой модели. А на десятой строке разместился новичок Monjaro (доля – 2,6%), его продажи стартовали здесь только в марте 2023 года.



Место Модель Продажи в сентябре 2023 года, шт. Продажи в сентябре 2022 года, шт. Разница, % 1 Lada Granta 19 365 12 156 + 59,3 2 Lada Vesta 6396 1424 + 349,2 3 Haval Jolion 5733 2070 + 177,0 4 Lada Niva Travel 5009 1030 + 386,3 5 Chery Tiggo 7 Pro Max 4521 - - 6 Lada Niva Legend 4137 2054 + 101,4 7 Omoda C5 4070 - - 8 Chery Tiggo 4 Pro 3750 141 + 2559,6 9 Geely Coolray 3214 1426 +125,4 10 Geely Monjaro 2863 - -

Пятёрку лидеров среди марок замыкает очередной «китаец» – Changan – с долей рынка в 5,5%. На шестом месте находится суббренд Chery, Omoda (доля рынка – 4,7%), чей паркетник С5 тоже числится в десятке моделей (его доля равна 3,7%). В списке брендов на седьмой строке располагается Exeed (доля – 4,1%), на восьмой по-прежнему значится Kia, на девятой – Toyota (доли каждой марки – 2,1%).



На фото: Jetour X90 Plus

На десятой строке списке марок есть изменения: корейский бренд Hyundai отправился ниже по списку, а его место заняла ещё одна китайская марка – Jetour (доля – 1,5%). Кстати, совсем недавно она презентовала в РФ очередную модель, её роль исполнил кроссовер X70 Plus.



Согласно подсчётам «Автостата», по итогам первых трёх кварталов текущего года за счёт эффекта низкой базы российский рынок новых легковых автомобилей увеличился в 1,5 раза: за указанный период было реализовано 717 310 экземпляров (на 242 595 машин больше).