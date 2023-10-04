Авторынок РФ в сентябре: в ТОП-10 вошёл Geely Monjaro, в списке брендов появился Jetour

Стали известны сентябрьские показатели рынка легковых автомобилей в РФ, очередной отчёт опубликовал «Автостат» (напомним, он использует сведения о госрегистрации новых ТС в стране, а не данные о дилерских отгрузках; этот подход позволяет учитывать в том числе и те автомобили, которые были ввезены в РФ по параллельному импорту – схеме которая была легализована в прошлом году). Согласно подсчётам агентства, в сентябре текущего года на российском рынке было продано 110 358 новых легковушек, что в 2,5 раза больше, чем в том же месяце 2022-го (тогда на учёт было поставлено менее 44,4 тыс. новых легковых автомобилей).
Стоит отметить, что сентябрьские продажи всего лишь на 0,6% превосходят показатель августа. При этом российский авторынок второй месяц подряд удерживает продажи на уровне выше «психологической отметки» в 100 тыс. единиц.
В списке самых продаваемых брендов на российском авторынке по-прежнему лидирует Lada: на её долю в сентябре пришлось 31,7% от общего количества проданных в стране легковушек. Все выпускаемые на АВТОВАЗе модели входят в десятку самых востребованных в РФ. Так, первое место осталось за Granta (доля – 17,6%), «серебро» вернула себе Vesta (доля рынка – 5,8%), которая в прошлом месяце оказалась на четвёртой строке. Теперь на этой позиции находится внедорожник Niva Travel (доля – 4,5%), а «классический» вездеход Niva Legend располагается на шестой строчке (доля – 3,8%).
|Место
|Марка
|Продажи в сентябре 2023 года, шт.
|Продажи в сентябре 2022 года, шт.
|Разница, %
|1
|Lada
|34 991
|17 490
|+ 100,1
|2
|Chery
|12 102
|3842
|+ 215,0
|3
|Haval
|11 080
|3176
|+ 248,9
|4
|Geely
|9175
|2780
|+ 230,0
|5
|Changan
|6110
|239
|+ 2456,5
|6
|Omoda
|5225
|-
|-
|7
|Exeed
|4520
|1283
|+ 252,3
|8
|Kia
|2378
|3291
|- 27,7
|9
|Toyota
|2345
|1178
|+ 99,1
|10
|Jetour
|1600
|-
|-
Самым популярным иностранным брендом в РФ остаётся Chery: на долю продукции этой марки по итогам сентября пришлось 11%. В список самых продаваемых автомобилей в РФ Чери привнесла пару кроссоверов – на пятой строчке находится Tiggo 7 Pro Max (доля рынка – 4,1%), а на восьмой – Tiggo 4 Pro (доля – 3,4%).
Замыкает тройку лидеров среди марок Haval, в сентябре доля этого «поднебесного» бренда составила 10%. Его самым востребованным автомобилем является кроссовер Jolion, по-прежнему занимающий третье место в ТОП-10 самых популярных автомобилей в РФ (доля – 5,2%).
На четвёртой строке в рейтинге марок находится ещё один бренд из КНР – Geely, его доля в сентябре на авторынке РФ составила 8,3%. В первую десятку самых продаваемых моделей в стране этот бренд в прошлом месяце отправил двоих: на девятом месте располагается знакомый россиянам паркетник Coolray (доля – 2,9%), кстати, совсем недавно в РФ стартовали продажи обновлённой версии этой модели. А на десятой строке разместился новичок Monjaro (доля – 2,6%), его продажи стартовали здесь только в марте 2023 года.
|Место
|Модель
|Продажи в сентябре 2023 года, шт.
|Продажи в сентябре 2022 года, шт.
|Разница, %
|1
|Lada Granta
|19 365
|12 156
|+ 59,3
|2
|Lada Vesta
|6396
|1424
|+ 349,2
|3
|Haval Jolion
|5733
|2070
|+ 177,0
|4
|Lada Niva Travel
|5009
|1030
|+ 386,3
|5
|Chery Tiggo 7 Pro Max
|4521
|-
|-
|6
|Lada Niva Legend
|4137
|2054
|+ 101,4
|7
|Omoda C5
|4070
|-
|-
|8
|Chery Tiggo 4 Pro
|3750
|141
|+ 2559,6
|9
|Geely Coolray
|3214
|1426
|+125,4
|10
|Geely Monjaro
|2863
|-
|-
Пятёрку лидеров среди марок замыкает очередной «китаец» – Changan – с долей рынка в 5,5%. На шестом месте находится суббренд Chery, Omoda (доля рынка – 4,7%), чей паркетник С5 тоже числится в десятке моделей (его доля равна 3,7%). В списке брендов на седьмой строке располагается Exeed (доля – 4,1%), на восьмой по-прежнему значится Kia, на девятой – Toyota (доли каждой марки – 2,1%).
На десятой строке списке марок есть изменения: корейский бренд Hyundai отправился ниже по списку, а его место заняла ещё одна китайская марка – Jetour (доля – 1,5%). Кстати, совсем недавно она презентовала в РФ очередную модель, её роль исполнил кроссовер X70 Plus.
Согласно подсчётам «Автостата», по итогам первых трёх кварталов текущего года за счёт эффекта низкой базы российский рынок новых легковых автомобилей увеличился в 1,5 раза: за указанный период было реализовано 717 310 экземпляров (на 242 595 машин больше).
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