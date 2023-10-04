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  • Авторынок РФ в сентябре: в ТОП-10 вошёл Geely Monjaro, в списке брендов появился Jetour

Авторынок РФ в сентябре: в ТОП-10 вошёл Geely Monjaro, в списке брендов появился Jetour

04.10.2023 151 0 0

Российский рынок новых легковых автомобилей по итогам первых трёх кварталов 2023 года увеличился в 1,5 раза: за указанный период было реализовано 717,3 тыс. экземпляров.

Стали известны сентябрьские показатели рынка легковых автомобилей в РФ, очередной отчёт опубликовал «Автостат» (напомним, он использует сведения о госрегистрации новых ТС в стране, а не данные о дилерских отгрузках; этот подход позволяет учитывать в том числе и те автомобили, которые были ввезены в РФ по параллельному импорту – схеме которая была легализована в прошлом году). Согласно подсчётам агентства, в сентябре текущего года на российском рынке было продано 110 358 новых легковушек, что в 2,5 раза больше, чем в том же месяце 2022-го (тогда на учёт было поставлено менее 44,4 тыс. новых легковых автомобилей).

Стоит отметить, что сентябрьские продажи всего лишь на 0,6% превосходят показатель августа. При этом российский авторынок второй месяц подряд удерживает продажи на уровне выше «психологической отметки» в 100 тыс. единиц.

На фото: Lada Vesta

В списке самых продаваемых брендов на российском авторынке по-прежнему лидирует Lada: на её долю в сентябре пришлось 31,7% от общего количества проданных в стране легковушек. Все выпускаемые на АВТОВАЗе модели входят в десятку самых востребованных в РФ. Так, первое место осталось за Granta (доля – 17,6%), «серебро» вернула себе Vesta (доля рынка – 5,8%), которая в прошлом месяце оказалась на четвёртой строке. Теперь на этой позиции находится внедорожник Niva Travel (доля – 4,5%), а «классический» вездеход Niva Legend располагается на шестой строчке (доля – 3,8%).

МестоМаркаПродажи в сентябре 2023 года, шт.Продажи в сентябре 2022 года, шт.Разница, %
1Lada34 99117 490+ 100,1
2Chery12 1023842+ 215,0
3Haval11 0803176+ 248,9
4Geely91752780+ 230,0
5Changan6110239+ 2456,5
6Omoda5225--
7Exeed45201283+ 252,3
8Kia23783291- 27,7
9Toyota23451178+ 99,1
10Jetour1600--

Самым популярным иностранным брендом в РФ остаётся Chery: на долю продукции этой марки по итогам сентября пришлось 11%. В список самых продаваемых автомобилей в РФ Чери привнесла пару кроссоверов – на пятой строчке находится Tiggo 7 Pro Max (доля рынка – 4,1%), а на восьмой – Tiggo 4 Pro (доля – 3,4%).

Замыкает тройку лидеров среди марок Haval, в сентябре доля этого «поднебесного» бренда составила 10%. Его самым востребованным автомобилем является кроссовер Jolion, по-прежнему занимающий третье место в ТОП-10 самых популярных автомобилей в РФ (доля – 5,2%).

На фото: Geely Monjaro

На четвёртой строке в рейтинге марок находится ещё один бренд из КНР – Geely, его доля в сентябре на авторынке РФ составила 8,3%. В первую десятку самых продаваемых моделей в стране этот бренд в прошлом месяце отправил двоих: на девятом месте располагается знакомый россиянам паркетник Coolray (доля – 2,9%), кстати, совсем недавно в РФ стартовали продажи обновлённой версии этой модели. А на десятой строке разместился новичок Monjaro (доля – 2,6%), его продажи стартовали здесь только в марте 2023 года.

МестоМодельПродажи в сентябре 2023 года, шт.Продажи в сентябре 2022 года, шт.Разница, %
1Lada Granta19 36512 156+ 59,3
2Lada Vesta63961424+ 349,2
3Haval Jolion57332070+ 177,0
4Lada Niva Travel50091030+ 386,3
5Chery Tiggo 7 Pro Max4521--
6Lada Niva Legend41372054+ 101,4
7Omoda C54070--
8Chery Tiggo 4 Pro3750141+ 2559,6
9Geely Coolray32141426+125,4
10Geely Monjaro2863--

Пятёрку лидеров среди марок замыкает очередной «китаец» – Changan – с долей рынка в 5,5%. На шестом месте находится суббренд Chery, Omoda (доля рынка – 4,7%), чей паркетник С5 тоже числится в десятке моделей (его доля равна 3,7%). В списке брендов на седьмой строке располагается Exeed (доля – 4,1%), на восьмой по-прежнему значится Kia, на девятой – Toyota (доли каждой марки – 2,1%).

На фото: Jetour X90 Plus

На десятой строке списке марок есть изменения: корейский бренд Hyundai отправился ниже по списку, а его место заняла ещё одна китайская марка – Jetour (доля – 1,5%). Кстати, совсем недавно она презентовала в РФ очередную модель, её роль исполнил кроссовер X70 Plus.

Согласно подсчётам «Автостата», по итогам первых трёх кварталов текущего года за счёт эффекта низкой базы российский рынок новых легковых автомобилей увеличился в 1,5 раза: за указанный период было реализовано 717 310 экземпляров (на 242 595 машин больше).

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