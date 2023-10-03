Побогаче и подороже: Lada Vesta получила расширенный список оборудования

Обновлённое семейство Lada Vesta дебютировало в феврале 2022 года, на заводе в Ижевске успела выйти небольшая партия рестайлинговых седанов и универсалов. Однако в начале марта выпуск был приостановлен из-за нехватки комплектующих. В результате АВТОВАЗ принял решение перенести производство Весты на основной завод, расположенный в Тольятти. Посвежевшие автомобили встали на конвейер в начале марта текущего года, а их продажи в РФ начались в начале минувшего лета.

Кстати, накануне старта продаж рестайлинговых Lada Vesta корреспондент Kolesa.ru испытал автомобиль в деле: подробности – в нашем тест-драйве.

На фото: актуальная Lada Vesta

Теперь АВТОВАЗ сообщает о том, что посвежевшие Весты теперь будут выпускать и с двухцветным окрасом кузова (такие версии были у модели до обновления). У этих машин чёрная крыша и аналогичного цвета корпуса боковых зеркал, в компании пояснили, что контрастная отделка доступна Вестам в комплектации Techno.



Кроме того, теперь оснащение исполнений Techno и Enjoy расширено за счёт камеры заднего вида, а акустическую систему Lada Vesta в комплектации Life дополнили микрофоном с функцией hands-free.

Как рассказали в пресс-службе АВТОВАЗа, рекомендованная розничная цена автомобиля в версии Life равна 1 500 900 рублей, за Enjoy просят не менее 1 560 900 рублей, а покупка Весты в исполнении Techno обойдётся клиентам не менее чем в 1 702 900 рублей. При этом стартовая стоимость базовой Lada Vesta по-прежнему (с момента начала продаж) составляет 1 239 900 рублей.



Базовым для обновлённых седанов и универсалов Lada Vesta является 90-сильный восьмиклапанный четырёхцилиндровый мотор объёмом 1,6 литра. Он полагается только стартовым версиям Comfort. Кроме того, в гамме есть 16-клапанный четырёхцилиндровый двигатель такого же объёма, его мощность равна 106 л.с.: этот вариант доступен всем комплектациям. Оба мотора идут в комплекте с безальтернативной пятиступенчатой механической коробкой передач.



Напомним, одним из ближайших проектов АВТОВАЗа является старт выпуска Lada Aura. Этот автомобиль представляет собой удлинённую версию Весты, которая в основном предназначена бюджетным организациям и чиновникам регионального уровня. Ранее в российской компании отметили, что для начала выпуска таких машин нужен «подтверждённый стабильный спрос»; в случае, если он будет, выпуск Aura стартует в августе-сентябре 2024 года.



На фото: салон актуальной Lada Vesta

Помимо этого, в следующем году АВТОВАЗ намерен начать выпуск электрических универсалов и фургонов Lada e-Largus, а во втором квартале должен быть завершён переезд производства бензиновых Ларгусов с тольяттинского предприятия на ижевский завод (выпуск будет возобновлён позже в том же году). Ещё на 2024-й намечен старт производства машин бюджетного семейства Lada Iskra, которое должно прийти на смену Granta.

