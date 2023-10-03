Авторынок ×
  • Побогаче и подороже: Lada Vesta получила расширенный список оборудования

Побогаче и подороже: Lada Vesta получила расширенный список оборудования

03.10.2023 336 0 0

АВТОВАЗ через пару дней начнёт выпускать Весты с двухцветным кузовом: с чёрными крышей и корпусами наружных зеркал.

Обновлённое семейство Lada Vesta дебютировало в феврале 2022 года, на заводе в Ижевске успела выйти небольшая партия рестайлинговых седанов и универсалов. Однако в начале марта выпуск был приостановлен из-за нехватки комплектующих. В результате АВТОВАЗ принял решение перенести производство Весты на основной завод, расположенный в Тольятти. Посвежевшие автомобили встали на конвейер в начале марта текущего года, а их продажи в РФ начались в начале минувшего лета.

Кстати, накануне старта продаж рестайлинговых Lada Vesta корреспондент Kolesa.ru испытал автомобиль в деле: подробности – в нашем тест-драйве.

На фото: актуальная Lada Vesta

Теперь АВТОВАЗ сообщает о том, что посвежевшие Весты теперь будут выпускать и с двухцветным окрасом кузова (такие версии были у модели до обновления). У этих машин чёрная крыша и аналогичного цвета корпуса боковых зеркал, в компании пояснили, что контрастная отделка доступна Вестам в комплектации Techno.

Кроме того, теперь оснащение исполнений Techno и Enjoy расширено за счёт камеры заднего вида, а акустическую систему Lada Vesta в комплектации Life дополнили микрофоном с функцией hands-free.

Как рассказали в пресс-службе АВТОВАЗа, рекомендованная розничная цена автомобиля в версии Life равна 1 500 900 рублей, за Enjoy просят не менее 1 560 900 рублей, а покупка Весты в исполнении Techno обойдётся клиентам не менее чем в 1 702 900 рублей. При этом стартовая стоимость базовой Lada Vesta по-прежнему (с момента начала продаж) составляет 1 239 900 рублей.

Базовым для обновлённых седанов и универсалов Lada Vesta является 90-сильный восьмиклапанный четырёхцилиндровый мотор объёмом 1,6 литра. Он полагается только стартовым версиям Comfort. Кроме того, в гамме есть 16-клапанный четырёхцилиндровый двигатель такого же объёма, его мощность равна 106 л.с.: этот вариант доступен всем комплектациям. Оба мотора идут в комплекте с безальтернативной пятиступенчатой механической коробкой передач.

Напомним, одним из ближайших проектов АВТОВАЗа является старт выпуска Lada Aura. Этот автомобиль представляет собой удлинённую версию Весты, которая в основном предназначена бюджетным организациям и чиновникам регионального уровня. Ранее в российской компании отметили, что для начала выпуска таких машин нужен «подтверждённый стабильный спрос»; в случае, если он будет, выпуск Aura стартует в августе-сентябре 2024 года.

На фото: салон актуальной Lada Vesta

Помимо этого, в следующем году АВТОВАЗ намерен начать выпуск электрических универсалов и фургонов Lada e-Largus, а во втором квартале должен быть завершён переезд производства бензиновых Ларгусов с тольяттинского предприятия на ижевский завод (выпуск будет возобновлён позже в том же году). Ещё на 2024-й намечен старт производства машин бюджетного семейства Lada Iskra, которое должно прийти на смену Granta.

универсал седан Россия АВТОВАЗ авторынок Lada Lada Vesta Lada Vesta SW Cross Lada Vesta Cross Lada Vesta SW

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Шины и диски Правила и особенности зимнего вождения: как избежать проблем и выйти из сложной ситуации Зимнее вождение – занятие одновременно увлекательное и опасное. А вот соотношение увлекательности и опасности зависит прежде всего от водительского опыта, навыков и практики. Предлагаем тем,... 72 1 0 03.10.2023
Статьи / История Гоночное имя, дутые крылья и кузовное ассорти: отмечаем сорокалетний юбилей Opel Corsa После грянувшего в начале семидесятых годов энергетического кризиса компактные переднеприводные малолитражки на несколько десятилетий стали настоящим мейнстримом в Европе. Совсем недавно мы... 1321 9 3 30.09.2023
Статьи / Тюнинг Праворульная BMW? Для дрифта? Тюнинг BMW 3 series V E92 BMW в соревнованиях по дрифту – не редкость, а скорее норма. Праворульные «японцы» вроде Toyota Mark II и Nissan Skyline – тоже. Но… праворульная BMW? Как выясняется, почему нет – особенн... 1395 0 1 29.09.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Lifan умер, да здравствует Livan: тест-драйв Livan X3Pro Он невелик по размерам, но выглядит гармонично. У него не самый могучий мотор и вариатор, но в городе он чувствует себя, как плотвичка в воде. Его салон отделан жестким пластиком, но его осн... 24437 6 2 18.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Exeed LX AWD: стоит ли полный привод 400 тысяч рублей? С относительно недавних пор одним поводом для критики китайских машин стало меньше: одна за другой стали появляться версии кроссоверов с полным приводом, которого многим так не хватало. Вот... 19930 12 0 14.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Главенство пассажира, нервная подвеска и мелкие шрифты: тест-драйв Exeed RX Еще недавно словосочетание «китайская марка премиальных автомобилей» звучало так же странно и нелепо, как «астрофизики Сомали», а сегодня претендующий на статус премиального бренд Exeed попо... 18456 10 0 08.08.2023
Change privacy settings