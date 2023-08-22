АВТОВАЗ планирует запустить производство «чиновничьей» Lada Aura через год

Как отметили в компании, для того чтобы этот проект по выпуску растянутой Весты был успешен, необходим «подтверждённый стабильный спрос».

Российский автопроизводитель обнародовал планы, касающиеся будущего модельного ряда Lada. Презентация прошла в рамках форума IMAF-2023, который сейчас проходит в Москве. Одной из моделей бренда, производство которых планируется начать в следующем году, является удлинённая версия Весты, получившая собственное название – Lada Aura.

На фото: Lada Aura

Согласно плану компании, производство Lada Aura может стартовать в августе-сентябре 2024 года, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления по взаимодействию с федеральными органами власти и отраслевыми организациями АВТОВАЗа Александра Виноградова. По его словам, «проект будет успешен только при наличии подтверждённого стабильного спроса».



На фото: салон Lada Aura

Как Kolesa.ru сообщал ранее, такая удлинённая версия Весты в основном адресована бюджетным организациям и чиновникам регионального уровня. Соответственно, стабильный спрос, который ждут в АВТОВАЗе, должен быть именно от них. Напомним, у дорестайлинговой Vesta тоже был проект «растянутой» модификации (под названием Signature), правда, он не продвинулся дальше нескольких опытных экземпляров.



На фото: салон Lada Aura

У Lada Aura рестайлинговый вытянутый кузов Весты, а также отделанный кожей салон. Любопытно, что задний диван, по сути, остался стандартным, рассчитанным на троих пассажиров, хотя у Signature второй ряд представлял собой два отдельных места, разделённых массивной тумбой-органайзером.



Lada Aura оснащается вазовским 122-сильным бензиновым мотором объёмом 1,8 литра, его максимальный крутящий момент равен 170 Нм. Он работает в паре с автоматической коробкой передач (от какого производителя, пока не сообщается; по слухам, это вариатор китайской фирмы).

На фото: различные модификации актуального Lada Largus

Ранее сообщалось, что цена такого автомобиля, предназначенного для региональных чиновников, может превысить 2 млн рублей. Для сравнения, стартовый ценник обновлённого седана Lada Vesta в стандартном кузове равен 1 239 900 рублей, за топовый вариант придётся отдать не менее 1 584 900 рублей. Стоит отметить, что Весты сейчас предлагаются с 90- и 106-сильными двигателями, а 122-сильный мотор в гамму пока не вернулся.



Ещё в 2024 году АВТОВАЗ собирается начать производство электрических универсалов и фургонов Lada e-Largus; кроме того, во втором квартале должен быть завершён переезд производства бензиновых Ларгусов с тольяттинского завода на площадку в Ижевске, так что их выпуск будет возобновлён позже в том же году. Также на 2024-й намечен старт производства машин бюджетного семейства Lada Iskra, которое должно прийти на смену Granta.

На фото: актуальный универсал Lada Vesta SW Cross

Ещё в планах на следующий год числится организация сборки нескольких моделей в рамках партнёрства с несколькими пока не названными марками (вероятно, это будут «китайцы»). Напомним, сейчас АВТОВАЗ уже выпускает на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге кроссовер Lada X-Cross 5, который является бэдж-инжиниринговым FAW Bestune T77. При этом логотипом в виде ладьи украсили дореформенную модель (в Поднебесной SUV пережил обновление в конце прошлого года).



Далее, в 2025 году, АВТОВАЗ начнёт производство нового кроссовера Lada, относящегося к классу B+, который получит в основу платформу Vesta. Помимо этого российский производитель намерен возобновить выпуск CNG-версий Весты и Ларгуса.