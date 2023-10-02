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  • Обновлённый кроссовер Geely Coolray стартует в России: объявлены цены

Обновлённый кроссовер Geely Coolray стартует в России: объявлены цены

02.10.2023 684 2 0

Компактный паркетник преобразился как снаружи, так и внутри. Кроме того, на смену турботройке пришел четырехцилиндровый турбодвигатель.

Модернизированный Geely Coolray российский офис марки официально анонсировал под конец сентября. Теперь же опубликован прайс-лист, дилеры начали принимать заказы. К нам привезли паркетник после второго рестайлинга, то есть образца 2022 года (на родине такая модель зовется Binyue Cool). При этом первозданный кросс в РФ все еще в строю, и он представлен в двух ипостасях: речь идет о непосредственно Coolray и Belgee X50. Первый кросс скоро покинет наш рынок, а вот второй будут продавать параллельно с обновленным SUV. Напомним, Belgee – это собственный бренд белорусского СП Белджи, которое и занимается производством паркетника. Ну а Geely Coolray с новым дизайном в Россию, видимо, поставляют напрямую из Китая.

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Кроссовер обрел иные фары и задние фонари, также заменили радиаторную решетку, бамперы, капот и багажную дверь. Длина свежего Geely Coolray равна 4380 мм, ширина – 1810 мм, высота – 1615 мм. Для сравнения, габариты прежнего российского кросса (и Belgee X50): 4330/1800/1609 мм. Колесная база не изменилась (2600 мм), как и дорожный просвет (180 мм). В салоне – новые передняя панель, руль, центральный тоннель, карты дверей и джойстик коробки. Приборка теперь визуально объединена с экраном мультимедийной системы, хотя это все же два отдельных дисплея. Вместо блока управления «климатом» с шайбами – ряд кнопок.

Как и на родине, в России Geely Coolray сменил турботройку 1.5 на турбочетверку аналогичного объема. На нашем паркетнике новый двигатель выдает 147 л.с. и 270 Нм, тогда как мощность прежнего мотора в РФ составляет 150 л.с. (но крутящий момент ниже – 255 Нм). В Китае же четырехцилиндровый 1.5T настроен на 181 л.с. и 290 Нм. Кроссовер все так же имеет семиступенчатую роботизированную коробку с двумя сцеплениями. Привод только передний, есть система выбора режима движения (Sport, Comfort, Eco и Adaptive). Заявлено, что первую «сотню» наш рестайлинговый паркетник наберет за 8,1 секунды, максимальная скорость – 195 км/ч. Показатели дореформенного Кулрэя с турботройкой – 8,4 секунды и 190 км/ч. Расход топлива обновленного SUV в смешанном цикле составит 6,1 л/100 км против 6,4 л/100 км у дорестайлингового.

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На нашем рынке модернизированный Geely Coolray доступен в четырех комплектациях: Comfort, Luxury, Flagship и Exclusive. Если сравнивать с предшественником, то базовая версия стала богаче: добавлены подогрев задних сидений (самый дешевый дореформенный Coolray имеет подогрев лишь передних кресел), обогрев руля и «кожаная» обивка. В арсенале версии Comfort еще значатся 17-дюймовые колеса, встроенные в фары светодиодные ДХО, цифровая монохромная приборка и мультимедиа-система (10,25 и 12,3 дюйма соответственно, у прежнего кроссовера экраны меньше), электромеханический стояночный тормоз с функцией удержания AutoHold, система курсовой устойчивости, пара подушек безопасности, система старт-стоп, кнопка запуска мотора, камера заднего вида, круиз-контроль.

Версия Luxury – это 18-дюймовые диски черного цвета, панорамный люк в крыше, электропривод складывания наружных зеркал, цветная виртуальная приборка, боковые «эйрбэги» и система бесключевого доступа. В исполнении Flagship появляются вертикальные ходовые огни в бампере, красные тормозные суппорты, черная крыша, спойлер, датчик дождя, электропривод багажной двери, беспроводная зарядка для смартфона, обивка с замшевыми вставками, металлические накладки на педалях, штатный видеорегистратор, шторки безопасности, камеры кругового обзора, автопарковщик, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, слежения за разметкой и мониторинга слепых зон. Наконец, топ-версия Exclusive отличилась двухцветными дисками оригинального дизайна и эксклюзивным цветом кузова «Лиловый перламутр».

Цена обновленного Geely Coolray Comfort – 2 594 990 рублей, версии Luxury – 2 704 990 рублей, Coolray Flagship обойдется в 2 904 990 рублей, а топовый вариант Exclusive стоит 2 934 990 рублей. Дореформенный Кулрэй стоит 2 329 990 – 2 739 990 рублей, а цена паркетника Belgee X50 сейчас варьируется от 2 255 990 до 2 465 990 рублей. Все цены указаны без учета акций и спецпредложений.

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2 комментария
02.10.2023 12:13
4qwerty

Судя по фотке приборки - андроид авто так и не завезли.
Интересно, поправили ли эргономические странности первого поколения?

02.10.2023 14:53
Иван Сергеев

На каких идиотов это рассчитано?

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