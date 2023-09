Кроссовер Jetour X70 Plus дебютировал в России, известны цены и комплектации

Компания Chery запустила молодёжный бренд Jetour в Китае в 2018 году, его первой моделью стал здравствующий поныне среднеразмерный кроссовер Х70 — технический родственник хорошо известного в России Chery Tiggo 8. За пять лет карьеры Jetour X70 обзавёлся большим количеством разновидностей, отличающихся друг от друга дизайном и оснащением, а версия Plus, дебютировавшая в 2020 году, и вовсе подавалась как второе поколение, хотя на самом деле это просто комплексный рестайлинг.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

В Китае сейчас продаются семь версий Х70: бюджетный X70М (у него самый ранний вариант дизайна салона), Х70 и Х70S (относятся к условному первому поколению, но имеют более современный по сравнению с X70М дизайн салона), две разновидности Х70 Plus (отличаются друг от друга деталями оформления передка и салона), самый свежий в гамме Х70 Pro (дебютировал в Китае минувшим летом) и самый дорогой X70 Zhuge (оснащается только 2,0-литровым 254-сильным бензиновым турбомотором — самым мощным в гамме). Все перечисленные версии имеют безальтернативный передний привод.



1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7

Рассказывать про уже выведенные из оборота версии X70 мы здесь не будем, чтобы лишний раз не путать читателя. Отметим лишь, что в ходе презентации стало ясно, что «наш», российский X70 Plus снаружи выглядит как новейший китайский Х70 Pro, но с салоном от Х70 Plus образца 2020 года (у китайского Х70 Pro немного иной дизайн передней панели и центральных воздуховодов). В российском модельном ряду Jetour свежепредставленный X70 Plus займёт место между дебютировавшими ранее в этом году компактным кроссовером Jetour Dashing и флагманским кроссовером Jetour X90 Plus.



Габаритная длина Jetour X70 Plus в российской спецификации — 4724 мм, ширина — 1900 мм, высота — 1720 мм, колёсная база — 2720 мм, дорожный просвет — 204 мм. Передняя подвеска — типа McPherson, задняя — независимая многорычажная. Объём топливного бака — 57 л. Штатные колёса — 18- либо 19-дюймовые. Салон — только 5-местный (в Китае можно выбрать и 7-местный). Объём багажника — 438 л, со сложенными задними сиденьями — 1688 л.



1 / 2 2 / 2

Силовой агрегат только один — 1,6-литровый бензиновый турбомотор из семейства Chery Acteco (190 л.с., 275 Нм) в паре с 7-ступенчатым автоматом типа DCT (с двумя мокрыми сцеплениями), разгон до 100 км/ч занимает 11,7 с. Снаряженная масса — 1662-1694 кг в зависимости от комплектации, полная масса — 1962-1994 кг.



1 / 3 2 / 3 3 / 3

X70 Plus уже доступен для заказа у российский дилеров Jetour (их, к слову, сейчас 119). Кроссовер в базовой комплектации Comfort стоит 2 999 900 рублей, в неё входят четыре подушки безопасности (фронтальные и боковые для водителя и переднего пассажира), системы помощи при старте в гору и при спуске с горы, мониторинг слепых зон, система контроля за полосой движения, двухэкранное табло (10,25-дюймовый приборный экран и 10,25-дюймовый мультимедийный), аудиосистема с шестью громкоговорителями, круиз-контроль, кондиционер, многофункциональный руль с подогревом, датчики парковки сзади, камеры кругового обзора, датчики дождя и света, кожаная отделка салона, передние кресла с электроприводом регулировок и вентиляцией, подогрев всех кресел и лобового стекла, центральный подлокотник с расположенным под ним термобоксом (есть режимы подогрева и охлаждения), лоток с беспроводной зарядкой для смартфона, полностью светодиодная «оптика», рейлинги на крыше, электропривод крышки багажника, панорамная стеклянная крыша с люком.



Отличия комплектации Luxury за 3 299 900 рублей — это оконные подушки безопасности, система AEB (автоматическое аварийное торможение), система помощи при перестроениях, автоматический переключатель света фар с дальнего на ближний, адаптивный круиз-контроль, видеорегистратор, передние датчики парковки, трёхзонный климат-контроль с 9-дюймовой сенсорной панелью управления, аудиосистема с восемью громкоговорителями, подрулевые лепестки ручного переключения передач, фильтр тонкой очистки салонного воздуха с ионизатором, многоцветная атмосферная подсветка салона, шторка багажника.



Насколько успешным окажется карьера Jetour X70 Plus в России, покажет время. В Китае X70 во всех своих разновидностях является сейчас самой востребованной моделью Jetour, но его продажи падают: с января по август этого года, по данным CAAM (Китайская ассоциация автопроизводителей), реализовано 59 268 шт., на 15,6% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Кроссовер Jetour Dashing за первые восемь месяцев этого года разошёлся в Китае тиражом 23 711 шт., Jetour X90 продан в количестве 15 888 шт. А ещё в Китае только что поступил в продажу кроссовер Jetour Traveler, сопоставимый по размерам с X70 Plus, но имеющий угловатый дизайн в стиле внедорожника — его выход на российский рынок ожидается в первом квартале 2024 года.