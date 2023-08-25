Обещанный России «суровый» кроссовер Jetour Traveler от Chery получил ценник

Новый SUV пока доступен только в родном Китае, там модель предложена с двумя турбомоторами на выбор, есть и полноприводные версии. До нашего же рынка кросс должен добраться в следующем году.

Брутальный Jetour Traveler (марка Jetour принадлежит компании Chery) раскрылся в Поднебесной еще в начале года. Напомним, этот SUV вырос из концепта T-X, который также выставлялся под индексом T-1. Причем изначально считалось, что серийная модель будет рамным внедорожником. Однако, несмотря на свой суровый облик, Traveler представляет собой обычный кроссовер с несущим кузовом. Так вот сегодня в рамках автосалона в Чэнду Jetour огласил предварительные цены на новинку и открыл прием заказов.

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Особенности дизайна экстерьера Traveler, помимо нарочито грубых черт: фары с диодными прямоугольниками, расположенные в переднем бампере светящиеся «пиксельные» секции, которые выполняют роль ходовых огней, вертикальные задние фонари и распашная багажная дверь с боксом. К слову, кузов может быть окрашен в кислотно-желтый цвет.



Кроссовер дебютировал в пятиместном исполнении (позже на рынок выйдет удлиненный трехрядный SUV), длина такого Jetour Traveler равна 4785 мм (вместе с боксом), ширина – 2006 мм, высота – 1880 мм, колесная база – 2800 мм. Паспортный дорожный просвет – внушительные 220 мм. Угол въезда – 28 градусов, съезда – 30 градусов. Глубина преодолеваемого брода – 700 мм. Модели положены 18-, 19- или 20-дюймовые колеса.



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Внутри установили компактную виртуальную приборку и гигантский тачскрин мультимедийной системы. В зависимости от комплектации в список оборудования также входят проекционный дисплей, панорамная крыша, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.



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На домашнем рынке Jetour Traveler доступен с двумя бензиновыми моторами на выбор: это турбочетверки 1.5 (184 л.с., 290 Нм) и 2.0 (254 л.с., 390 Нм). Оба двигателя сочетаются с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя «мокрыми» сцеплениями. Машины с младшим турбомотором имеют передний привод, с двухлитровым – исключительно полноприводные, с муфтой BorgWarner шестого поколения на задней оси (систему полного привода Jetour обозначил как XWD). Также в арсенале модели значатся блокировка заднего дифференциала и несколько «внедорожных» режимов вождения.



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За Jetour Traveler сейчас просят 140 900 – 180 900 юаней, что эквивалентно примерно 1 823 000 – 2 341 000 рублей по актуальному курсу. Но раз ценник предварительный, то на деле кроссовер, скорее всего, окажется чуть дешевле.



В Китае «живые» продажи брутального SUV стартуют до конца года. А в следующем году кроссовер Jetour Traveler планируют привезти в Россию: об этом ранее официально объявил местный офис марки.