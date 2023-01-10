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  • Серийный брутальный SUV от Chery засветился без маскировки: три версии и необычные «допы»

Серийный брутальный SUV от Chery засветился без маскировки: три версии и необычные «допы»

10.01.2023 136 0 0

Новую модель предложат с двумя вариантами длины, а также в виде подзаряжаемого гибрида. Полноценную премьеру товарный SUV может справить в ближайшее время.

Ровно год назад принадлежащий компании Chery бренд Jetour показал брутальный концептуальный вездеход (на заглавном фото), а под конец 2022-го выложили снимки замаскированного тестового прототипа. Теперь же появились первые изображения серийной модели без камуфляжа: кадры с презентационными слайдами опубликовал в одной из китайских соцсетей пользователь, чей ник можно перевести как Torpedo 2954. Сообщается, что эти фотографии были сделаны в рамках некой конференции Jetour (видимо, для дилеров). Напомним, изначально концепт представили под индексом T-X, но затем его переименовали в Jetour T-1: именно это название и красуется на слайдах, посвященных товарному SUV. Впрочем, не исключено, что в продажу модель все же поступит под другим именем.

Слева направо: базовый пятиместный Jetour T-1, подзаряжаемый гибрид и семиместный бензиновый SUV

Как и предполагали китайские профильные медиа, у новинки будет пятиместная версия и растянутый вариант с салоном на семерых. Кроме того, сбылся прогноз насчет подзаряжаемого гибрида (PHEV): судя по картинке, такое исполнение получит короткий кросс. Кстати, прежде китайцы писали, что гамму Jetour также пополнят рамные модели, но вот входит ли в список рамников T-1 – точно пока неизвестно.

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Что же касается внешности, то серийный Jetour T-1 сохранит «заквадраченный» кузов в стиле Land Rover Defender и Ford Bronco, хотя головную оптику упростят. Фишка чисто бензиновых машин – дополнительные защитные накладки на боковинах. По неофициальным данным, длина пятиместного T-1 составит где-то 4,75 метра (с учетом то ли наружной запаски, то ли бокса), а у трехрядного SUV этот показатель якобы будет равен 5,1 метра. Интерьер мы видели и на официальном эскизе, и на шпионском снимке. Внутри – отдельные экраны виртуальной приборки и мультимедиа-системы и вертикальные боковые дефлекторы обдува.

На слайдах также засветили опциональное оборудование. Среди «допов» — надувной матрас, полка, которая крепится к внутренней стороне багажной двери, нечто вроде кухонной мойки (ее тоже можно установить на дверь) и площадка для дрона на крыше.

Ожидается, что «традиционный» Jetour T-1 предложат с бензиновыми «турбочетверками» 1.6 и 2.0, коробки – 7DCT или классический восьмиступенчатый «автомат» (вся техника, конечно, от Chery). У нового SUV, вероятно, будет полный привод. Информации об установке гибрида пока нет.

Китайские СМИ полагают, что официальную премьеру новая модель справит в ближайшее время, а на рынок она выйдет весной.

В России автомобили Jetour сегодня официально не продают. Между тем ранее глава местного офиса Chery анонсировал появление в РФ некого нового суббренда, который присоединится к Exeed и Omoda. Название он не раскрыл, однако еще прошлым летом была новость, будто Чери намерена вывести Jetour на наш рынок: не исключено, что представитель российского отделения имел в виду именно этот бренд. В этом случае у T-1 есть шанс добраться до нашей страны.

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