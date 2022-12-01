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Брутальный SUV от Chery, который бросит вызов Tank 300: новые фото

01.12.2022 47 0 0

Предполагается, что модель будет доступна с пяти- или семиместным салоном, новинке прочат бензиновые турбомоторы и полный привод. Кроме того, «китаец» может получить гибридную версию.

Всего несколько дней назад были опубликованы настоящие шпионские фото грядущего SUV марки Jetour, коей владеет компания Chery. Теперь же снимками тестовых образцов поделился в китайской соцсети Weibo генеральный директор суббренда: машины на них все еще обклеены маскировочной пленкой, однако эти кадры более качественные. Ну а предвестника «пятидверки» показали в Китае в минувшем январе: концепт дебютировал под индексом T-X. В течение года шоу-кар появлялся и на других местных выставках, но уже как Jetour T-1 – и именно это название сейчас использует марка.

Напомним, серийный T-X/T-1 станет первенцем отдельной линейки «хардкорных» моделей Jetour, причем некоторые из машин должны получить раму. Но входит ли в список рамников застуканный SUV – точно пока неизвестно. Как бы то ни было, товарный автомобиль сохранит «заквадраченный» кузов в стиле Land Rover Defender и Ford Bronco, хотя головную оптику упростят. Китайские профильные СМИ пишут, что у модели будет две версии – стандартная, на пять мест, и растянутая, семиместная.

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Интерьер сама марка Jetour пока засветила лишь на эскизе. Внутри – установленные порознь экраны «приборки» и мультимедийной системы (последний к тому же возвышается над передней панелью), боковые дефлекторы обдува сделали вертикальными.

Предполагается, что на первом этапе Jetour T-1 предложат с бензиновыми «турбочетверками» 1.6 и 2.0, коробки – 7DCT или классический восьмиступенчатый «автомат» (вся техника, конечно, от Chery). У нового SUV будет полный привод. А позже модель якобы получит гибридную установку.

Полноценную премьеру готовый к производству вездеход может справить в январе следующего года, в Китае старт продаж намечен на третий квартал 2023-го. Там одним из главных соперников новинки станет Tank 300 (бренд Tank принадлежит концерну Great Wall).

Концепт Jetour T-X, он же T-1
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Концепт Jetour T-X, он же T-1
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Концепт Jetour T-X, он же T-1
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В России автомобили Jetour сегодня официально не продают. Между тем ранее глава местного офиса Chery анонсировал появление в РФ некого нового суббренда, который присоединится к Exeed и Omoda. Название он не раскрыл, однако еще в июле была новость, будто Чери намерена вывести Jetour на наш рынок: не исключено, что представитель российского отделения имел в виду именно этот бренд. В этом случае у T-1 есть шанс добраться до нашей страны. Кстати, его конкурент Tank 300 точно появится в России.

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