Брутальный SUV от Chery, который бросит вызов Tank 300: новые фото

Всего несколько дней назад были опубликованы настоящие шпионские фото грядущего SUV марки Jetour, коей владеет компания Chery. Теперь же снимками тестовых образцов поделился в китайской соцсети Weibo генеральный директор суббренда: машины на них все еще обклеены маскировочной пленкой, однако эти кадры более качественные. Ну а предвестника «пятидверки» показали в Китае в минувшем январе: концепт дебютировал под индексом T-X. В течение года шоу-кар появлялся и на других местных выставках, но уже как Jetour T-1 – и именно это название сейчас использует марка.
Напомним, серийный T-X/T-1 станет первенцем отдельной линейки «хардкорных» моделей Jetour, причем некоторые из машин должны получить раму. Но входит ли в список рамников застуканный SUV – точно пока неизвестно. Как бы то ни было, товарный автомобиль сохранит «заквадраченный» кузов в стиле Land Rover Defender и Ford Bronco, хотя головную оптику упростят. Китайские профильные СМИ пишут, что у модели будет две версии – стандартная, на пять мест, и растянутая, семиместная.
Интерьер сама марка Jetour пока засветила лишь на эскизе. Внутри – установленные порознь экраны «приборки» и мультимедийной системы (последний к тому же возвышается над передней панелью), боковые дефлекторы обдува сделали вертикальными.
Предполагается, что на первом этапе Jetour T-1 предложат с бензиновыми «турбочетверками» 1.6 и 2.0, коробки – 7DCT или классический восьмиступенчатый «автомат» (вся техника, конечно, от Chery). У нового SUV будет полный привод. А позже модель якобы получит гибридную установку.
Полноценную премьеру готовый к производству вездеход может справить в январе следующего года, в Китае старт продаж намечен на третий квартал 2023-го. Там одним из главных соперников новинки станет Tank 300 (бренд Tank принадлежит концерну Great Wall).
В России автомобили Jetour сегодня официально не продают. Между тем ранее глава местного офиса Chery анонсировал появление в РФ некого нового суббренда, который присоединится к Exeed и Omoda. Название он не раскрыл, однако еще в июле была новость, будто Чери намерена вывести Jetour на наш рынок: не исключено, что представитель российского отделения имел в виду именно этот бренд. В этом случае у T-1 есть шанс добраться до нашей страны. Кстати, его конкурент Tank 300 точно появится в России.
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