Ещё один суббренд Chery нацелился на Россию: к нам могут привезти кроссоверы Jetour

Бренд Jetour появился в портфеле компании Chery в 2018 году, он считается молодежным, сегодня в линейку входят кроссоверы X70 и X90, а также их многочисленные разновидности (к примеру, рестайлинговые версии носят приставку Plus). Проект оказался успешным: в 2021-м в Поднебесной реализовали 154 000 паркетников против 128 000 машин годом ранее. Марку даже превратили в отдельную фирму, правда, полностью принадлежащую Chery. Еще в прошлом году для Jetour разработали новую стратегию развития, ее подробности раскрыли в начале 2022-го. А вчера, 26 июля, в Китае состоялась презентация новой эмблемы Jetour, вдобавок на мероприятии уточнили планы суббренда Чери на ближайшее будущее.

Новая эмблема Jetour. Прежний логотип — просто надпись с названием марки

Итак, Jetour продолжает придерживаться стратегии 4+3+N. «Четверка» – это количество кроссоверов в гамме. Два из них упомянуты выше, еще один паркетник готовится к старту продаж – покупателям вот-вот предложат стильный Dasheng. Четвертый SUV пока известен под внутризаводским индексом X-2, его покажут в 2023 году.



Jetour Dasheng 1 / 2 Jetour Dasheng 2 / 2

Цифра 3 в плане означает не столько количество, сколько в целом модели других сегментов: в следующем же году должны представить серийный внедорожник с дизайном по мотивам концепта T-X, позже линейку пополнят еще минимум два вездехода, а также пикап и минивэн. Наконец, N подразумевает то, что у моделей Jetour будут гибридные версии.



Концепт Jetour T-X 1 / 2 Концепт Jetour T-X 2 / 2

В этом году марка намерена реализовать 200 000 машин, план на 2023-й – уже полмиллиона, в 2026-м – миллион. Речь не только о домашнем рынке: Jetour собирается активно развивать экспорт. Автомобили суббренда Chery уже продают в странах Южной Америки, Африки и Ближнего Востока, а в следующем году Jetour хочет освоить множество новых рынков, причем, по информации издания «Китайские автомобили», в планах есть и Россия. Отметим, российский офис Chery официальных заявлений пока не делал.



Jetour X70 Plus, X70S и X90

Между тем сейчас у нас представлены автомобили не только материнской компании Чери, но также ее премиального суббренда Exeed. Кроме того, в РФ скоро появится новая марка Omoda (в родном Китае такой нет, там Omoda – это семейство моделей Chery, вернее, пока единственный его представитель).

