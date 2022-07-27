Бизнес ×
  • Ещё один суббренд Chery нацелился на Россию: к нам могут привезти кроссоверы Jetour

Ещё один суббренд Chery нацелился на Россию: к нам могут привезти кроссоверы Jetour

27.07.2022 77 0 0

Молодая марка намерена освоить и другие новые зарубежные рынки. Кроме того, в планах расширение модельного ряда.

 

Бренд Jetour появился в портфеле компании Chery в 2018 году, он считается молодежным, сегодня в линейку входят кроссоверы X70 и X90, а также их многочисленные разновидности (к примеру, рестайлинговые версии носят приставку Plus). Проект оказался успешным: в 2021-м в Поднебесной реализовали 154 000 паркетников против 128 000 машин годом ранее. Марку даже превратили в отдельную фирму, правда, полностью принадлежащую Chery. Еще в прошлом году для Jetour разработали новую стратегию развития, ее подробности раскрыли в начале 2022-го. А вчера, 26 июля, в Китае состоялась презентация новой эмблемы Jetour, вдобавок на мероприятии уточнили планы суббренда Чери на ближайшее будущее.

Новая эмблема Jetour. Прежний логотип — просто надпись с названием марки

Итак, Jetour продолжает придерживаться стратегии 4+3+N. «Четверка» – это количество кроссоверов в гамме. Два из них упомянуты выше, еще один паркетник готовится к старту продаж – покупателям вот-вот предложат стильный Dasheng. Четвертый SUV пока известен под внутризаводским индексом X-2, его покажут в 2023 году.

Jetour Dasheng
1 / 2
Jetour Dasheng
2 / 2

Цифра 3 в плане означает не столько количество, сколько в целом модели других сегментов: в следующем же году должны представить серийный внедорожник с дизайном по мотивам концепта T-X, позже линейку пополнят еще минимум два вездехода, а также пикап и минивэн. Наконец, N подразумевает то, что у моделей Jetour будут гибридные версии.

Концепт Jetour T-X
1 / 2
Концепт Jetour T-X
2 / 2

В этом году марка намерена реализовать 200 000 машин, план на 2023-й – уже полмиллиона, в 2026-м – миллион. Речь не только о домашнем рынке: Jetour собирается активно развивать экспорт. Автомобили суббренда Chery уже продают в странах Южной Америки, Африки и Ближнего Востока, а в следующем году Jetour хочет освоить множество новых рынков, причем, по информации издания «Китайские автомобили», в планах есть и Россия. Отметим, российский офис Chery официальных заявлений пока не делал.

Jetour X70 Plus, X70S и X90

Между тем сейчас у нас представлены автомобили не только материнской компании Чери, но также ее премиального суббренда Exeed. Кроме того, в РФ скоро появится новая марка Omoda (в родном Китае такой нет, там Omoda – это семейство моделей Chery, вернее, пока единственный его представитель).

кроссовер Россия Китай авторынок новинки бизнес Chery Jetour

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто недели Бюджетник в лучшем смысле этого слова: стоит ли покупать Peugeot 301 за 500 тысяч рублей Мы уже много раз пытались сэкономить и выбрать бюджетный седан:  Kia Spectra, Nissan Almera Classic, Fiat Albea, Renault Symbol... Все они по-своему неплохи, но уже перевалили психологическ... 327 1 0 27.07.2022
Статьи / Ралли Начало большого пути – Шелкового пути 2022 Гонки Формулы-1 часто называют «королевскими». С одной стороны – справедливо, но тем не менее вершиной автоспорта по сложности я все-таки считаю ралли-рейды. В особенности – марафонские. 532 0 1 26.07.2022
Статьи / Электромобиль От Камы до Невы: какие отечественные электромобили нам обещают и что в них будет российского Массовый исход автомобильных компаний из нашей земли кого-то огорчает, а кого-то радует. Мол, хорошее время сделать свои машины и зажить так, что все остальные будут нам завидовать. Грядки р... 428 0 3 26.07.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Полный привод, самый мощный мотор и силы в запасе: первый тест Chery Tiggo 8 PRO MAX Появление в российской линейке Chery модели Tiggo 8 PRO MAX можно назвать знаковым для бренда. Почему? Да хотя бы потому, что это первый с 2014 года полноприводный кроссовер Chery, приехавши... 14900 12 44 29.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Компактный, доналоговый, с V8 и 16 лет без ремонтов: опыт владения Ford Explorer III Принято считать, что «ездить долго и счастливо» – это не про 15-летние машины. Тем не менее чудеса случаются, и иногда безупречный по техническому состоянию классический рамный внедорожник м... 10279 5 20 14.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Несущий кузов, 8,5 с до сотни и 28 л на 100 км: опыт владения Dodge Coronet Super Bee 1969 Американские масл-кары в нашей стране знают в основном по паре-тройке массовых, раскрученных в кино моделей. Однако это лишь небольшая часть огромного сегмента машин 60-70-х, большинство из... 7347 2 23 24.03.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings